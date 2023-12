To je najbolj znan pes iz slovenskega filma

Pod mogočno zunanjo podobo se skriva mehko srce. Znani so po nežni in sladki naravi, od tod vzdevek nežni velikani. So neverjetno potrpežljivi, še posebej z otroki, zato so odlični družinski hišni ljubljenčki. Poleg tega so tudi dobrodušni in družabni ter se po navadi dobro razumejo z drugimi živalmi.

Novofundlandci veljajo za velikane med psi. Samci tehtajo od 60 do 70 kilogramov. Samice pa so običajno manjše in tehtajo od 45 do 55 kilogramov.

Imajo značilno gosto dlako, ki je dvoslojna. Zgornja plast je vodoodbojna in mastna, spodnja gosta in mehka. Običajno so črne barve, lahko pa tudi rjava ali bele s črnimi lisami. Še posebej pa imajo izrazito "plavalno kožico" med blazinicami prstov na tacah, kar jim pomaga pri plavanju. Sicer imajo vsi psi med blazinicami prstov na nogah membrano, a je ta pri novofundlandcih precej bolj izrazita.

Nežna narava, mogočna postava

Čeprav je njihova postava mogočna, pa se v njih skriva mehko srce. Znani so po nežni in sladki naravi, zaradi česar se jih je prijela oznaka nežni velikani. So neverjetno potrpežljivi, še posebej z otroki, zato so odlični družinski hišni ljubljenčki. Poleg tega so tudi dobrodušni in družabni ter se običajno dobro razumejo z drugimi živalmi.

Ponašajo se tudi z izredno inteligenco. Želijo ugajati in so hitro učljivi, zato so primerni za treniranje. Blestijo v različnih "pasjih dejavnostih" - od osnovne poslušnosti do bolj težavnih nalog.

Vešči so tudi reševanja iz vode. Skozi zgodovino so rešili nešteto življenj, zato so bili še posebej priljubljeni v domovih ob vodah. Sposobni so plavanja v nemirnih vodah, saj ne plavajo kot drugi psi, ampak v vodi premikajo tace dol in naprej, kar jim daje dodatno moč in hitrost. Še danes jih ponekod uporabljajo za reševanje iz vode.

Pasma ima v svojih vrstah tudi slavne predstavnike. Pri nas je vsekakor najbolj znan filmski junak Jakob iz znamenitega mladinskega filma Sreča na vrvici.

Prav tako brez svojega novofundlanca Boatswaina ni mogel živeti Lord Byron. Ko mu je umrl, mu je strt od žalosti postavil spomenik in dal vanj vklesati pesem, ki mu jo je posvetil.

Novofundlandec je bil tudi junak v originalni zgodbi Peter Pan. Kasneje so ga sicer zamenjali z bernardincem.

Novofundlandec Riger je bil tudi eden od maloštevilnih preživelih z ladje Titanik. V ledeno mrzli vodi je ob rešilnem čolnu neumorno plaval, dokler ga niso rešili. Eden od preživelih ga je kasneje posvojil, kajti njegov lastnik je v nesreči umrl.

Zahtevajo redno nego

Novofundlandci sicer zahtevajo redno nego. Njihova poddlaka se rada vozla, še posebej če preživijo veliko časa v vodi. Treba jih je redno krtačiti, zlasti med sezono izpadanja dlake, saj jim s tem ohranjamo zdrav in čist kožuh ter zmanjšamo količino izpadle dlake.

Čeprav gre za močne pse, so nagnjeni k določenim zdravstvenim težavam, vključno z displazijo kolkov, težavami s srcem in ortopedskimi boleznimi. Pri obvladovanju morebitnih težav pomagajo redni veterinarski pregledi.

Novofundlandci izstopajo med pasmami kot nežni velikani z bogato zgodovino. Poosebljajo moč, inteligenco in neomajno zvestobo. Veljajo za veličastne in cenjene člane domov po vsem svetu.

