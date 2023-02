Potetovirana mačka sfinga, ki so jo našli v zaporu, pripravljena na posvojitev #video

Na mački brez dlake sta vidni vsaj dve tetovaži. Na levi strani je napis Made in Mexico, poleg njega pa še značilni orel, to je podoba, ki jo povezujejo z eno od kriminalnih združb, ki delujejo v državi. Poleg tega ima mačka še tetovažo zastave.

Žival je bila potem, ko so jo rešili agenti, na varnem v mestnem zavetišču za reševanje in posvojitev hišnih ljubljenčkov (RAMM) in je zdrava. Po poročanju Reutersa so jo tudi sterilizirali.

Mačka potrebuje nego in pozornost

Mačka je že opravila preiskave, zato so se zaradi zanimanja zanjo odločili objaviti javni razpis za njeno posvojitev, je povedal vodja ekologije v Ciudad Juarezu Cesar Rene Diaz. Tisti, ki si mačko želijo posvojiti, morajo izpolniti poseben obrazec in zagotoviti, da bo mačka deležna nege in pozornosti, ki jo potrebuje.

Skrbništvo nad mačko bo podelil poseben svet, sestavljen iz uradnikov različnih državnih organov v občini.

Januarja v zaporu nemiri, pobegnilo najmanj 24 zapornikov

V zaporu Cereso 3 je januarja v nemirih umrlo 14 ljudi, med njimi deset varnostnikov in štirje zaporniki, medtem ko je bilo še 13 ranjenih, najmanj 24 pa jih je pobegnilo. Mehiške oblasti so v začetku februarja uničile različne predmete, od televizorjev in grelnikov do kipov Santa Muerte ali Svete smrti, ki so jih zaporniki pretihotapili v zapor v Cuidad Juarezu.