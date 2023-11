Oči starostnikov zažarijo, ko v dom pride psička #video

Domači ljubljenčki izjemno dobro vplivajo tudi na starostnike in to dokazuje tudi zgodba psičke Juje, ki je zelo zaščitniška do najstarejšega člana svoje družine. Redno ga obiskuje v domu starejših, kjer so jo zelo veseli tudi drugi stanovalci.

Psička Juja je prava borka in začetek njene zgodbe, preden jo je posvojila lastnica, je bil zelo težek, lahko pa bi bil tudi tragičen. Jujo so namreč našli v na pol zamrznjenem potoku v Zagrebu, kjer je ležala z zlomljeno hrbtenico. Njena pot do okrevanja je bila zelo naporna, a uspešna. Vmes je prebolela celo parvovirus, ki je lahko za pse tudi smrtonosen. Potrebovala je veliko rehabilitacije, a zdaj je srečna psička, ki je zelo navezana na svojo družino.

Psička Juja Foto: zajem zaslona/Planet TV

"Vsem, ki bi radi posvojili psa, bi rekla, naj prisluhnejo svojemu srcu, ampak tudi razumu. To pomeni, naj sledijo srčni želji in posvojijo psa, če le imajo za to možnosti in zmožnosti," pravi Jujina lastnica Andreja Ilijaš, ki poudari, da so se zavestno odločili za posvojitev kužka, ki mu lahko pomagajo.

"Še vedno je nezaupljiva do tujcev," dodaja, pot do okrevanja pa je vključevala tudi zasebne ure s trenerjem psov. Psička je zelo zaščitniška tudi do očeta družine, ki je težek bolnik in ga je takrat, ko je še živel doma, obiskovala patronažna sestra. "Vedela je, da mu sestra pomaga, in ko je prihajala, jo je Juja sprejela na dvorišču, jo peljala do očeta, nato pa se je ulegla pod posteljo in ga čuvala." Tudi ko je šla prvič k njemu na obisk v dom starostnikov, je Juja takoj stekla do njegove sobe, čeprav tam še nikoli ni bila.

Psička Juja in Branko Iljaš Foto: zajem zaslona/Planet TV

Obiski vsekakor dobro vplivajo tudi na očeta Branka, ki pravi, da se ob Juji sprosti: "Mislim, da kdor ima živali rad in če ima žival njega rada in ga uboga ter z njim dobro sodeluje, ga to zelo sprošča." Obiski štirinožnih prijateljev pa dobro vplivajo tudi na preostale stanovalce doma, ki ob vsakem obisku ljubljenčkov kar zažarijo.