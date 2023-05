Ključni premislek pri odločitvi za psa: nakup ali posvojitev?

Psi imajo izjemno pozitiven vpliv na svoje lastnike. Redni sprehodi v naravi omogočajo gibanje, fizično aktivnost in tudi več socialne interakcije. Na mnoge delujejo protistresno ali celo povečujejo občutek zadovoljstva z lastnim življenjem. Vendar pa je pomembno vedeti, da je imeti psa predvsem velika odgovornost, ki prinaša dodatne obveznosti, na katere je pred odločitvijo za hišnega ljubljenčka treba biti pripravljen. Prav tako je treba prilagoditi svoj življenjski slog, da bo primeren za sobivanje s kužkom. To lahko pomeni tudi spremembo oz. prilagoditev urnika in prostora v svojem domu.

Ko se odločamo za prihod novega družinskega člana v obliki kosmate kepice, moramo biti zelo premišljeni in se zavedati, da bo to malo bitje z nami ostalo 15 ali več let. Preden se odločimo za to veliko odgovornost, je pomembno temeljito razmisliti in se poenotiti z vsemi družinskimi člani.

V zadnji epizodi oddaje Naše tačke se je Nataša Bešter, velika ljubiteljica domačih živali, pogovarjala s strokovnjakoma Boštjanom Gabričem iz spletnega oglasnika Živalnik.si in vzrediteljico dolgodlakih škotskih ovčarjev Mojco Furlan o tem, kaj je treba premisliti, preden se odločimo za kužka, na kaj biti pozoren pri izbiri, kakšna je razlika med posvojitvijo in nakupom psa in še o marsičem.

Časovni, čustveni in finančni vidiki so ključnega pomena pri odločitvi za psa

V oddaji izvemo, kako velika odgovornost je imeti doma psa. Ti prinašajo veliko veselja in sproščenosti, vendar lastnikom prinašajo tudi delo in skrb zanje, od rednih sprehodov, nege, vzgoje do njim namenjenega časa. Prav tako pa je lastništvo psa povezano z dodatnimi stroški, kot so hrana, veterinarski pregledi, cepljenja, zavarovanja in morebitni nepredvideni stroški za zdravljenje ali nego.

Gabrič svetuje, da pred prihodom psa premislimo o tem, kako bomo uredili prihodnja dopustovanja. Ali bomo iskali ustrezne nastanitve, prijazne psom, ali poiskali primerno varstvo zanj v času svoje odsotnosti? Tudi ta vprašanja je treba rešiti pred prihodom kužka. Mojca Furlan dodaja, da se pred odločitvijo pozanimajmo o različnih pasmah in si izberimo psa glede na njegov značaj oz. svoj življenjski slog, saj mu le tako nudimo lepo življenje in imamo lahko lepo sobivanje z njim.

Posvojitev ali nakup psa?

Nakup rodovniškega psa je odločitev, ki zahteva ogromno raziskovanja. Preden se odločimo za nakup prvega psa, je ključnega pomena, da se dobro pozanimamo o različnih pasmah in izberemo psa, ki ustreza našemu življenjskemu slogu in značaju. Sogovornica pove, da se cene rodovniških psov gibljejo od tisoč evrov naprej. A imamo pri odločitvi za nakup rodovniškega psa zagotovilo, da je pes zdrav in vitalen. Rodovnik, ki ga ima pes, je njegova osebna izkaznica, prejme jo vsak mladiček rodovniških staršev in vsebuje podatke o zdravstvenih testih mladička kot tudi njegovih prednikov.

Vse več ljudi pa se odloči za cenovno ugodnejšo možnost, posvojitev psa iz zavetišča. Pri tem gre za povsem enako odgovorno odločitev, kot je nakup rodovniškega psa. Sogovornik razloži, da so ravno neodgovorni pasji skrbniki glavni razlog, da so zavetišča polna, nič krivi kužki pa na koncu zapuščeni.

In pojasni razliko med posvojitvijo in nakupom psa: "Nakup kužka je vsekakor večji finančni zalogaj, pri posvojitvi pa prispevamo k zavetišču, torej k veterinarskim stroškom, sterilizaciji, kastraciji kužkov … V obeh primerih pa je poglavitnega pomena, da so pasji skrbniki odgovorni."

Kako poteka posvojitev psa iz zavetišča?

V oddaji svetujejo, da ko se odločimo za posvojitev, pregledamo ponudbo na internetu, se pozanimamo o najbližjem zavetišču v okolici, se dogovorimo za termin, da vidimo, kateri kužki so na voljo, se pogovorimo z osebjem, lahko se dogovorimo za kakšen sprehod z njim. Na koncu moramo tudi izpolniti vprašalnik o tem, ali smo ustrezni posvojitelj. Z osebjem zavetišča se pogovorimo o zdravstvenem stanju psa, ki nas zanima, čeprav čisto jasno sliko v tem primeru težko dobimo. Pri izbiri bodimo pozorni na značaj psa, ne na to, kako je videti. Ker so v zavetišču večinoma mešančki, točnih karakteristik ne izvemo, zato od osebja poskušajmo pridobiti čim več informacij tudi o značaju psa in njegovih potrebah. Na koncu so najpomembnejši naša vzgoja, trud in energija, ki jo vložimo v novega družinskega člana.

Kako poteka nakup psa?

Tudi pri nakupu psa si vzemimo dovolj časa za izbiro pasme. Ko to enkrat izberemo, najprej dobro spoznajmo vzreditelja pasme. Vsak vzreditelj ve, da je vredno vlagati v rodovniške pse. V oddaji zato posebej opozorijo na pozornost pri vzrediteljih, ki imajo pasemske pse brez rodovnika. Sogovornica tudi pri rodovniških psih svetuje, da raziščemo vzreditelja. Pojdimo na obisk, da vidimo, kako živijo odrasli psi, kako mladički, koliko vzreditelj vloži v socializacijo. Poudari, kako pomembno je v kužkovem življenju, kaj se z njimi dogaja prve štiri mesece po rojstvu, ko je še pri vzreditelju. Naloga vzrediteljev je namreč, da psičke navajajo na različne okoliščine, na primer vožnjo z avtomobilom, hojo na povodcu, spoznavanje ljudi …

"Kužki in mucki niso stvari, niso darilo, pač pa živa bitja, naši družinski člani, zato odgovorno pristopimo k njihovi posvojitvi oz. nakupu."