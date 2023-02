Kaj počnejo vaši hišni ljubljenčki, ko vas ni doma?

Ste se kdaj vprašali, kaj storita vaš pes ali mačka, ko zjutraj odidete od doma? Preden se odpravite skozi vrata, vaš pasji prijatelj zagotovo stoji pred vami in vas milo gleda. Morda celo malce cvili in vam s tem želi povedati, da nikar ne odidite. Vaš muc pa sedi na okenski polici in vas hrepeneče opazuje, kako odhajate.

Ko se vrnete domov, vas pes pričaka pri vratih in divje miga z repom. Tisti, bolj dresirani, vam prinesejo copate ali pa v gobčku držijo povodec in že nestrpno namigujejo, da je čas za sprehod. Maček spet sedi ob oknu in ko vstopite, se priliznjeno drgne ob vaše noge in milo mijavka. Vendar vaš ljubljenček zagotovo ni cel dan preživel na istem mestu, kajne?

Ali v resnici vemo, kaj naše živali počnejo, medtem ko so same doma?

V animiranih filmih hišni ljubljenčki prirejajo divje zabave in uganjajo najrazličnejše norčije, medtem ko so njihovi lastniki zdoma. Imajo naše živali res skrivno življenje?

Zagotovo se vam je že kdaj zgodilo, da vas je, ko ste prišli domov, čakalo razdejanje. Razmetane smeti, zgrizeni kavči, prežvečena očala, ki ste jih pozabili pospraviti, prižgana televizija in podobni prizori. Nekatere živali se zavlečejo v vašo posteljo, ker jim ugaja vonj po vas in tam večino dneva prespijo, nekatere – bolj zdolgočasene in polne energije – pa se lotijo vsega mogočega, od igranja z otroškimi igračami do česarkoli, kar jim pride po tačke. Nekatere mrzlično iščejo kaj za pod zob in se naučijo celo odpreti hladilnik in vratca omare, kjer imamo spravljeno hrano. Tretje se lotijo uničevanja pohištva, grizejo podboje vrat, fotelje, odeje, čevlje, knjige in podobno. Živali počnejo vse mogoče, ko jih nihče ne gleda.

Vse to in še več, lahko preberete v naši novi ruriki Hišni ljubljenčki. V runbriki Hišni ljubljenčki najdete najrazličnejše vsebine na temo domačih živali. Od uporabnih nasvetov, kako pravilno negovati žival, kakšno hrano potrebuje, nasvetov o ustrezni zaščiti pred klopi in zajedavci do različnih idej za izbiro igrač in drugih pripomočkov, ki jih naši ljubljenčki potrebujejo ter še mnogo več. Obiščite rubriko Hišni ljubljenčki.

Spremljajte njihovo početje prek videokamere

Zahvaljujoč sodobni tehnologiji lahko hišne ljubljenčke spremljamo, ko nas ni doma. V stanovanju nastavimo kamero in njihova dejanja nadzorujemo prek računalnika, pametnega telefona ali tablice. Čeprav se bomo verjetno ob gledanju marsikdaj zgrozili, ustrašili ali celo do solz nasmejali, nam to lahko služi tudi za boljše spoznavanje karakterja naše domače živali. Tako bomo denimo dobili vpogled, ali žival trpi, ko nas ni, ali je prestrašena, cvili in se počuti izgubljeno, osamljeno ali pa je zdolgočasena in se zato loteva vsega mogočega.

Najpogosteje se destruktivno vedejo hišni ljubljenčki, ki jim je preprosto dolgčas, ko so sami. Na podlagi videoposnetkov lahko ugotovimo, kakšne stimulacije jim primanjkuje. Ko se vrnemo domov, bomo psa morebiti morali odpeljati na daljši sprehod, z mačko se bomo igrali, zato da porabijo vso nakopičeno enerijo. Lahko, da bomo ugotovili, da bo naš pes moral v šolo za pse. Ali pa bomo razmilsili o kletki ali posebej prilagojenem prostoru, kjer bo žival preživela, medtem ko nas ne bo. Morda ji bomo le primorani ponuditi kakšno novo igračo, ki jo bo zamotila.

Kako zamotiti psa, medtem ko vas ni doma?

Čeprav nekateri psi večino dneva, ko so sami doma, prespijo ali lenarijo, mnogi svojim lastnikom povzročajo tudi nevšečnosti. Če je vaš pes eden izmed zadnje omenjenih, boste morali poiskati način, kako ublažiti dolgčas, in preprečiti, da bi vam uničil domovanje.

Tukaj je nekaj nasvetov, ki so vam lahko v pomoč:

Pustite prižgan TV ali radio

To je lahko nežna glasba ali kakšna lahkotnejša pogovorna oddaja, brez glasnih zvokov, ali le prasketanje kamina. Nežen zvok utegne delovati blažilno na vašega kosmatinca. Lahko nastavite program za živali, saj nekatere živali rade opazujejo druge živali.

Pustite mu kos svojega oblačila

Številni lastniki psov pravijo, da pomaga, če psu pustiš kakšen kos svojega oblačila, ki se je navzel vonja lastnika. Tako se pes lahko v lastnikovi odsotnosti stisne k predmetu in mu ta pomaga preživeti čas v samoti.

Priskrbite mu interaktivno igračo

Morda bo vašemu psu pomagala igrača, ki zahteva miselni napor in ga zaposlila za dlje časa. Igrača, ki bo urila njegove sposobnost, ga zamotila in mu ponudila večurno zabavo.

Zagotovite mu sobo z razgledom

Če imate panoramsko okno ali okno, pod katerega lahko postavite kos pohištva, na katerega se pes lahko varno povzpe, mu omogčite, da bo lahko sprmeljal dogajanje zunaj.

Kako preprečiti mačji dolgčas?

Mačkam v zaprtih prostorih kaj hitro postane dolgčas. Zato se večina lastnikov – predvsem tisti, ki živijo v hiši, velikokrat pa tudi tisti iz blokov – odloči, da mačke čez dan spustijo ven, na prosto. Nenazdanje imajo mačke močan lovski nagon, zato jih vleče ven.

Vsekakor obstaja kar nekaj načinov, kako obogatiti in popestriti življenje mačke v zaprtih prostorih. Tukaj jih je le nekaj:

V stanovanju postavite mačje drevo

Mačke rade plezajo in zagotovo se je tudi vaša mačka že kdaj pognala na vrh omare ali poskusila plezati po zavesah. Da bi ji olajšali ta prirojeni nagon, ji zagotovite plezalni okvir, po katerem bo lahko plezala in z vrha opazovala okolico.

Na vrtu ali okenski polici postavite ptičjo krmilnico

Mačke imajo močan nagon po opazovanju in zalezovanju ptic. Zagotovite svoji mački priložnost za opazovanje brez tveganja za ptice.

Akvarij za ribe s trdno pritrjenim pokrovom

Čeprav mačka ribe ne bo mogla ujeti, jo bo pogled na plavajoče ribe v akvariju zagotovo zamotil in zabaval.

Skrivalnice hrane ali prehranske uganke

V naravi se mora mačka krepko potruditi, da pride do hrane. Doma jo v posodici pričaka obrok, ki ga zmikasti v manj kot minuti. Poskušajte biti kreativni in mački hrano skrijte pod pokrov ali lažjo škatlo, da bo proces hranjenja bolj zabaven.