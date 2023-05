Zalivanje brez vozlanja cevi

Oglasno sporočilo

Veličasten vrt odet v očarljivo paleto barv in tekstur vabi k občudovanju in ponuja prostor za počitek in sprostitev. Skrbna nega in optimalno zalivanje spodbujata zdravo rast. Ključ je v razumevanju posebnih potreb vsake rastline ob upoštevanju dejavnikov, kot so vrsta tal, podnebje in izpostavljenost svetlobi.

Foto: Gardena

Redno spremljanje vlažnosti tal in prilagajanje zalivanja zagotavlja, da rastline prejmejo ravno pravšnjo količino vode. Globoko zalivanje spodbuja močan razvoj koreninskega sistema, zaradi česar so rastline bolj odporne in lažje prenesejo sušna obdobja. Zastirka okoli rastlin ohrani vlago tal, zmanjša pogostost zalivanja in prepreči izgubo vode zaradi izhlapevanja.

Verjetno boste prepoznali ta scenarij: vrtna cev je priključena na brizgalko ali zalivalnik, pipa je odprta, nenadoma pa povezava popusti in vodo razprši kot nenadzorovan vodnjak. Rigidne cevi se hitro zapletejo, vozel in pregib pa ustavita pretok vode ter ustvarita pritisk, zaradi katerega povezava na pipi popusti in razprši vodo. Velikokrat se na neprožnih ceveh pregib kot nalašč naredi ravno takrat, ko ste nekje daleč na vrtu. Preden se lotite zalivanja, je smiselno preveriti ponudbo vrtnih cevi, ki poskrbijo za dolgotrajno in nadzorovano zalivanje.

Prilagodljivo usmerjanje vode

Cev GARDENA Comfort FLEX olajša delo, saj se med delom ne zvija ali zapleta. Izjemno prožna cev omogoča udobno uporabo in vedno ohrani svojo obliko. Profil Power Grip zagotavlja stabilno in vodotesno povezavo cevi s priključki. Cev z visokokakovostno spiralno mrežasto tkanino poskrbi za enostavno rokovanje in vsestransko uporabo na vrtu.

Cevi Comfort FLEX, Comfort HighFLEX in Premium SuperFLEX so najbolj vsestranske tlačno stabilne cevi. Foto: Gardena

Prepustite navijanje drugim

Vsi, ki radi prepustite delo drugim, boste navdušeni nad nosilcem za cev RollUp, ki je na voljo v velikostih: S, M, M/L, L in XL. Avtomatska tehnologija z dolgo življenjsko dobo in visokokakovostna vzmet zagotavljata zanesljivo navijanje brez umazanih rok. Vrtni nosilec GARDENA RollUp M in S lahko postavite kamorkoli na vrtu za še posebej priročno zalivanje. Nosilec lahko zasučete za 360 stopinj in tako dosežete vse skrite kotičke v vašem vrtu.

Vrtni nosilec za cev RollUp M omogoča vrtenje za 360 stopinj in poskrbi za udobno izkušnjo pri zalivanju vrta. Foto: Gardena

Udobno prenašanje na vrt

Vrtne cevi so osnovna oprema za vrtnarske navdušence in oskrbo rastlin ter lončnic. Konec koncev, kdo si želi nositi težko zalivalko z vodo daleč na vrt. Za transport vode daleč na vrt so še posebej priročni vozički za cev, ki po uporabi poskrbijo tudi za shranjevanje cevi. Vozički za cev GARDENA CleverRoll imajo posebej oblikovano zložljivo nogo, ki zagotavlja stabilnost pri vlečenju cevi in poskrbijo, da ta ne pade. Vodilo za cev poskrbi za praktično enakomerno navijanje brez umazanih rok.

Vozički CleverRoll s posebno oblikovano zložljivo nogo zagotavljajo stabilnost pri uporabi. Foto: Gardena

Naročnik oglasnega sporočila je HUSQVARNA AUSTRIA GMBH.