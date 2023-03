Zakaj je pomembno prezračevanje trate?

S prezračevanjem trave odstranite odmrlo travo in zrahljate zemljo do korenin trave, s tem pa tudi koreninam dovedete zrak.

Foto: Eurogarden in Ramda

Kako naj se rešimo trdovratnega maha na trati?

Na večjih površinah lahko proti mahu uporabimo apno ali modro galico. Ko poškropimo oziroma potresemo apno, to je priporočljivo pred dežjem, obvezno pustimo sredstvo učinkovati tri tedne, da prodre do korenin.

Sredstvo proti mahu potresite zjutraj, ko je mah še vlažen. Mah v tednu, dveh porjavi. Ko mah porjavi, ga na mestu, kjer je črno, pograbite z železnimi grabljami in odstranite s trate. Kjer je raste mah, zastaja voda in tam je zemlja zakisana. Zemljo na površini, kjer ste mah odstranili, zrahljajte in vdelajte apneni pesek. S tem bo voda bolj odtekala in nevtralizirala pH zemlje. Nazadnje pa dosejte travo na praznih mestih, kjer ste mah odstranili.

Foto: Eurogarden in Ramda

Kako, kdaj in koliko gnojiti travo?

Travo prvič pognojite spomladi marca. Za gnojenje lahko uporabite dolgotrajno gnojilo s počasnim sproščanjem, ki bo hranilne snovi trati zagotavljalo dlje časa glede na temperaturo in vlago.

Če ne gnojite z gnojili s počasnim sproščanjem, boste travo gnojili pogosteje. Uporabite gnojilo z več dušika za boljšo rast, pomembno pa je, da vsebuje tudi mikroelemente, kot je magnezij, zaradi katerega je trava bolj temnozelena.

Jeseni pa uporabite jesensko gnojilo, ki je bogato s kalijem. Kalij krepi travo (okrepi bilke in korenine), s tem postane bolj odporna proti hladnemu vremenu. Gnojite vedno pred dežjem ali pa po gnojenju travo dobro zalijte.

Ali je smiselno požiganje trave, kot to številni počnejo?

Požiganju trave se raje izognite, saj se lahko ogenj hitro razširi na okolico. Predvsem v dnevih, ko je bolj vetrovno, je to v nekaterih primerih tudi prepovedano. Pokošeno travo zato raje kompostirajte in si s tem pripravite domač kompost, ki ga uporabite na vrtu. Tako boste povečali organsko maso v tleh.

Kdaj izvesti prvo košnjo in na kakšno višino kositi zelenico?

Travo kosimo v času rasti. Ker je trava od zime oslabljena, spomladi travo začnite kositi na višino od štirih do petih centimetrov. Pomembno je, da vedno odkosite le tretjino višine trave. S tem se trava hitro okrepi in začne rasti naprej, tako se trava ne izčrpava, ampak se gosti naprej.

Glede na vremenske pogoje in rast trave kosimo dovolj pogosto. Če kosite redkeje in močno, se bo trava po vsaki košnji poskušala obrasti, kar pa jo bo izčrpavalo.

Pogostost košnje glede na višino trate in letni čas: Foto: Eurogarden in Ramda Pomlad in jesen: višina do 2 cm: od 1- do 2-krat tedensko,

od 3 do 5 cm: 1-krat tedensko,

od 5 do 10 cm: 2-krat mesečno. Višina košnje je odvisna od namena trate. Na območjih hoje in športnih iger travo kosimo na višino od 1 do 2,5 cm. Tako košena trata je zelo odporna proti obremenitvam. Okoli dreves kosimo trato na višino od 5 do 10 cm. Če redno kosimo, je ostankov pokošene trave malo, zato lahko pustimo, da se z njimi hranijo deževniki. Če pa imamo zelo kakovostno trato, kjer mora biti površina čim bolj enakomerna (npr. igrišča), pa ostanke trave zberemo in kompostiramo.

Ali je bolje trato kositi s košem ali brez njega?

Foto: Eurogarden in Ramda

Pri nakupu kosilnice bodite pozorni tudi na koš. Če trave ob košnji ne poberete dovolj hitro, bo začela gniti in smrdeti. Velikost koša ni zelo pomembna, oziroma je bolje, da ni prevelik, saj lahko, ko je poln, prevrne kosilnico, če je v njem mokra trava.

Pomembno je, da ima koš dovolj odprtin, da ob polnjenju s travo izhaja zrak in da je preprost za snemanje in praznjenje.

Če kosite brez koša, je treba v enem dnevu površino pregrabiti in travo odstraniti. Tega ni treba storiti, če kosite na od dva do tri dni. V tem primeru pokošena trava lahko služi kot zastirka in gnojilo.

Slabost košnje s košem je ta, da se manjšajo humusna plast in hranilne snovi v zemlji, tako da je treba trato dodatno obogatiti z minerali. Težava lahko nastane tudi, če ne veste, kam odložiti odvečno travo. To je še posebej pomembno vprašanje, če kosite večje površine.

Mulčenje: zelo primerno za večje površine

Trato lahko tudi mulčimo. Pri mulčenju noži kosilnice, ki so lahko nekoliko drugače oblikovani kot za košnjo s stranskim izmetom, popolnoma sesekljajo pokošeno travo.

Mulčenje ima za večino ljudi več prednosti kot slabosti. Kositi moramo razmeroma pogosto, lahko tudi enkrat na teden, poleg tega pa je enkrat ali dvakrat letno potrebno zračenje trate.

Po mulčenju je trava gostejša, hranilne snovi ostajajo na trati, s praznjenjem koša ni nobenega dela, pokošena trava sploh ni vidna na zelenici (če ste jo kosili dovolj pogosto). Košnja z mulčenjem se najbolj obnese na večjih zelenih površinah. Če pa želite imeti "angleško trato", potem raje imejte kosilnico s košem.

Robotska, električna ali bencinska kosilnica?

Foto: Eurogarden in Ramda

Električna kosilnica: za manjše do srednje velike vrtove Robotska kosilnica: primerna za večino slovenskih vrtov Bencinske kosilnice: najbolj priljubljen kosilnice pri nas

Do kakšne velikosti travnika se priporoča košnja z električno kosilnico, do kakšne velikosti z robotsko (Ramda) in do kakšne velikosti z bencinsko kosilnico?

Električna kosilnica je primernejša za manjše do srednje velike vrtove, saj ste s kablom omejeni zaradi priklopa na električno omrežje, zato so tudi težje vodljive. So pa ekološko bolj čiste kot motorne, vendar večinoma tudi manj močne.

je primernejša za manjše do srednje velike vrtove, saj ste s kablom omejeni zaradi priklopa na električno omrežje, zato so tudi težje vodljive. So pa ekološko bolj čiste kot motorne, vendar večinoma tudi manj močne. Robotske kosilnice so primerne za večino slovenskih vrtov. Danes so tudi že dovolj močne, da kosijo večje trate. Vsebujejo akumulator, ki se večkrat polni. Njihova prednost je tudi možnost pogostejšega košenja, pri čemer se pokošena trava hitreje posuši in nato razpade.

so primerne za večino slovenskih vrtov. Danes so tudi že dovolj močne, da kosijo večje trate. Vsebujejo akumulator, ki se večkrat polni. Njihova prednost je tudi možnost pogostejšega košenja, pri čemer se pokošena trava hitreje posuši in nato razpade. Še vedno najbolj razširjen tip kosilnic pa so bencinske kosilnice, ki jih lahko uporabljamo za košnjo različnih velikosti travnikov. Od tipa parcele pa je odvisno, kakšno kosilnico bomo izbrali.

Pred nakupom je treba razmisliti, ali potrebujete takšno s košem ali brez njega, kar je odvisno predvsem od tega, kako pogosto kosite in kakšno trato želite. Poleg tega je treba razmisliti tudi o tem, ali potrebujete kosilnico s pogonom ali brez.

Kosilnice s pogonom svetujemo vsem, ki imate travnik z naklonom. Večji ko je naklon, bolj vam bo pogon olajšal delo.