Naj kosilnica 2023: glasujte in se potegujte za vrhunsko kosilnico #nagradnaigra

Če zelenici okrog hiše ne namenjamo redne košnje, bo hitro podivjala. Foto: Shutterstock

Pred nami so dnevi, ko bomo intenzivno začeli urejati vrtove in druge travnate površine. Za vrhunsko pokošeno trato ni dovolj samo to, da jo redno zalivamo in gnojimo, ampak jo moramo redno tudi kositi. Košnja z vrhunsko kosilnico bo poskrbela za piko na i, da se bodo sosedje začeli spraševati, v čem je naša skrivnost.

Glavna nagrada letošnjega glasovanja za naj kosilnico 2023 je vrtna kosilnica RAMDA TW51SHL-T. Poleg glavne nagrade bomo vsak mesec izžrebali tudi praktične nagrade. V prvem žrebanju bomo podelili: ročni škropilnici za kemikalije Solo (SO 303FA, SO 303A),

ročno pršilko Solo (SO 202CL),

rokavice RAMDA-PRO št.12 in

nazobčana najlon nitka.

Predstavljamo vam pet kosilnic, ki se prvi mesec potegujejo za vaš glas:

Vrtna kosilnica RAMDA TW51SHL-T s pogonom in sistemom 4v1

Ramda TW51SHL-T je samohodna kosilnica, ki jo poganja vrhunski motor. Košenje z njo je zelo učinkovito, saj jo odlikuje širina košnje 51 cm, višina košnje pa je nastavljiva od 25 do 75 mm. Na voljo ima več načinov košnje oziroma zbiranja pokošene trave: koš, mulčenje in stranski izmet.

Foto: Eurogarden Motor: Ramda Y196V-OHV, 196 ccm

Ohišje: kovinsko

Koš: 65 l

Nastavitev koles: centralna 1x ročka, 6 stopenj, od 25–75 mm

Uležajena kolesa

Kolesa: spredaj 210, zadaj 280 mm

Vrsta košnje: 4 v 1 (koš, mulčer, izmet zadaj, stranski izmet)

Samohodna, pogon zadaj

Opcijsko: nadomestni nož

Teža: 41,5 kg

Vrtna kosilnica CASTELGARDEN XC48S za srednje velike površine

CASTELGARDEN XC48S je zelo lahka kosilnica z zmogljivim motorjem za urejanje vrtov.

Foto: Eurogarden Primerna za košnjo: do 1.500 m2

Širina ohišja: 46 cm

Ohišje: kovinsko

Koš: 60 l

Nastavitev koles: 1X ročka, 6 stopenj od 22–65 mm

Kolesa: spredaj 200 mm, zadaj 200 mm

Vrsta košnje: 4 v 1 (koš, mulčer, izmet zadaj, stranski izmet)

Samohodna, EVO-pogon zadaj

Uležajena kolesa

Opcijsko: nadomestni nož

Teža: 27 kg

Vrtna kosilnica CASTELGARDEN XC53S za vedno urejene vrtove

CASTELGARDEN XC53S je samohodna vrtna kosilnica, ki ima zanesljiv motor z neto močjo 2,60 kW. Primerna je za srednje velike vrtove, ki bodo z njeno pomočjo vedno urejeni.

Foto: Eurogarden Primerna za košnjo: do 2.000 m2

Širina ohišja: 51 cm

Ohišje: kovinsko

Koš: 60 l

Nastavitev koles: 1X ročka, 6 stopenj od 22–80 mm

Kolesa: spredaj 200 mm, zadaj 280 mm

Vrsta košnje: 4 v 1 (koš, mulčer, izmet zadaj, stranski izmet)

Samohodna, EVO-pogon zadaj

Uležajena kolesa

Opcijsko: nadomestni nož

Teža: 34 kg

Vrtna kosilnica RAMDA PRO 451311

RAMDA PRO 451311 z zmogljivim bencinskim motorjem in robustnim nožem bo zanesljiv pripomoček za vse vrtnarje. Spredaj ima tudi ročko za lažje dvogovanje.

Foto: Eurogarden Primerna za košnjo do 3.000 m2

Širina košnje: 53 cm

Ohišje: kovinsko-galvanizirano

Koš: 70 l

Nastavitev koles: centralna 1X ročka, 6 stopenj od 25–85 mm

Uležajena kolesa

Kolesa: spredaj 200 mm, zadaj 280 mm

Vrsta košnje: 4 v 1 (koš, mulčer, izmet zadaj, stranski izmet)

Samohodna, pogon zadaj

Opcija: nadomestni nož

Teža: 37 kg

Vrtna kosilnica RAMDA G53SHL-K

RAMDA G53SHL-K je vse, kar potrebujete za lepo urejeno zelenico. Ima pogon Briggs&Stratton 750 EX DOV s prostornino 161 ccm, velik koš in sistem 4 v 1.

Foto: Eurogarden Primerna za košnjo do 2.500 m2

Širina košnje: 53 cm

Ohišje: kovinsko

Koš: 65 l

Nastavitev koles: centralna 1X ročka, 6 stopenj od 25–75mm

Uležajena kolesa

Kolesa: spredaj 200 mm, zadaj 280 mm

Vrsta košnje: 4 v 1 (koš, mulčer, izmet zadaj, stranski izmet)

Samohodna, pogon zadaj

Opcija: nadomestni nož

Teža: 37,6 kg