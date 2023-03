Zakaj je igra na prostem pomembna za otroka?

Želja po raziskovanju je otrokom prirojena. S pomočjo igre raziskujejo delovanje svojega telesa in sveta okoli sebe. Strokovnjaki s področja vzgoje in izobraževanja otrok priporočajo, da otroci čim več časa preživijo na prostem. Narava je neskončen poligon za razvijanje motoričnih, miselnih in socialnih veščin otrok. Igra na prostem in raziskovanje narave vplivata tudi na otrokov odnos do okolja – več ko je zunaj, večja je verjetnost, da bo odrasel v dobrega skrbnika našega planeta.

Številne raziskave potrjujejo, da so tisti otroci, ki so veliko zunaj, bolj zdravi. Na srečo za uživanje v naravi ni treba iti daleč. Otrokom je želja po raziskovanju prirojena, zato domači vrt kaj hitro postane njihov najljubši prostor za spoznavanje žuželk, cvetlic, tu se "pečejo" potičke, "gradijo" hiše in ceste, zorijo najboljše jagode in še mnogo več.

Narava je največje otroško igrišče

Igra na prostem daje otroku možnost raziskovanja naravnega okolja, spoznavanja naravnih zakonitosti in razvijanja njegovih spretnosti. Narava je najboljše igrišče, kjer otrok razvija svojo domišljijo, preizkuša svoje fizične meje, se izraža, krepi svojo samozavest in se neskončno zabava.

Ko je otrok zunaj, ima veliko prostora in svobode za gibanje, kot so tek, skakanje, brcanje, metanje, guganje. Takšne gibalne aktivnosti so dobre za otrokov gibalni in telesni razvoj. Poleg tega pa preživljanje časa na prostem lahko blagodejno vpliva tudi na počutje otroka. Posledično pa tudi na mame.

Naj se otrok čim več igra na prostem

Dobro je, da starši otroke spodbujate k igri na prostem. Če imate doma velik vrt, je včasih dovolj, da mu dovolite, da se tam igra. Ne pozabite le, da ko se mlajši otroci igrajo zunaj, potrebujejo vašo prisotnost, da se počutijo varno. Mnogi otroci radi "pomagajo". To pomeni, da igra na prostem lahko vključuje delo z vašim otrokom pri vsakodnevnih opravilih, kot so denimo urejanje vrta, pometanje dvorišča, zalivanje rož ali obešanje perila.

Če imate na vrtu dovolj prostora, ga popestrite z zunanjimi igrali, da bodo otroci in njihovi prijatelji brezskrbno uživali v igri in pri tem trenirali svoje motorične in socialne spretnosti.

Trampolin – Z igro na trampolinu otroci razvijajo ravnotežje, koordinacijo, motoriko, koncentracijo in se hkrati nadvse zabavajo.

– Z igro na trampolinu otroci razvijajo ravnotežje, koordinacijo, motoriko, koncentracijo in se hkrati nadvse zabavajo. Igralne hišice – Ker imajo otroci zelo radi igro vlog, je hiška prava priložnost, da se vživijo v svet odraslih in jih posnemajo.

– Ker imajo otroci zelo radi igro vlog, je hiška prava priložnost, da se vživijo v svet odraslih in jih posnemajo. Gugalnice – To so priljubljena zunanja igrala, ki otroke po vsem svetu razveseljujejo že mnogo generacij.

– To so priljubljena zunanja igrala, ki otroke po vsem svetu razveseljujejo že mnogo generacij. Tobogani – Kratki ali dolgi? Ravni ali vijugasti? Morda z vodo? Izbira je velika, otroška zabava z njimi pa zagotovljena.

– Kratki ali dolgi? Ravni ali vijugasti? Morda z vodo? Izbira je velika, otroška zabava z njimi pa zagotovljena. Peskovniki – Otrokom dajejo veliko prostora za kreativno igro, ki jo popestrijo lopatke, grabljice, modelčki, vedra in zalivalke ter preostali pripomočki.

Ideje za preživljanje časa z otrokom v naravi

Z dojenčkom se lahko v nosilki sprehodite po gozdu in skupaj opazujeta prebujanje narave spomladi, poslušata ptičje petje in šelestenje listja pod nogami, zapojete mu lahko tudi pesmice o naravi, poimenujete različne živali, ki jih srečata.

Ko so otroci malo večji, pa lahko z njimi ustvarite edinstvene trenutke ob spoznavanju narave: iz vejic, listov, storžev in kamenja gradite naravne skulpture, se sprehajate v okolici svojega doma in iščete skriti zaklad, preskakujete kamenje, razpoke ali luže. Ponudite otrokom športne rekvizite, kot so žoge, frizbiji, gumitvist, in naj se do mraka zabavajo na bližnjem travniku.