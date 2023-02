Ta konec tedna je v Ljubljani festival zvončkov #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani se bo do nedelje odvijal festival zvončkov.

Ob odprtju festivala zvončkov je direktor Botaničnega vrta Jože Bavcon dejal, da je raznolikost slovenskega zvončka Sloveniji prinesla prepoznavnost v svetovnem merilu.

Jože Bavcon, direktor Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani Foto: STA

Ob vse zgodnejših pomladih je Bavcon poudaril, da podnebne spremembe sicer so, a bodo zvončki svoj ritem premaknili šele, ko bodo nastopile res obsežnejše spremembe.

Več fotografij si oglejte v galeriji:

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Letos mineva tudi 15 let od razglasitve Botaničnega vrta za kulturni spomenik državnega pomena. Vrt se ponaša z več kot pet tisoč rastlinskimi vrstami in podvrstami ter bogato semensko banko. Bavcon je tudi prepričan, da je vedenje o rastlinah, ki počasi umira, danes še toliko bolj pomembno v farmaciji in zdravstvu.

Oglejte si še: