Ustvarite gozdni vrt

Oglasno sporočilo

Vse bolj priljubljen gozdni vrt združuje trajnice in hranljive rastlinske vrste. Imenuje se tudi užitni gozd in meša tehnike permakulture ter agrogozdarstva. Vaš vrt spremeni v trajnostni ekosistem, ki je avtonomen in pozdravlja biotsko raznovrstnost. Primarna naloga gozdnega vrta ni velik pridelek, gre za vzajemno sodelovanje in harmonijo med elementi narave.

Spoznajte zemljo in teren

Najprej si dobro oglejte vrt in poiščite predele, izpostavljene soncu in vetru. Bodite pozorni na naravo tal, mikroklimo in obstoječo vegetacijo. Tako se boste lažje odločili, katere vrste rastlin boste posadili, predvsem glede pridelave zelišč, zelenjave in sadja. Pri zasaditvah ni nujno, da so različni sloji tal strogo ločeni.

Gozdni vrt združuje in povezuje užitne rastline, drevesa, divje živali, mikroorganizme in tvori homogeno ekološko celoto.

Razmislite o pokrivnih rastlinah

Za sloj tal izberite kombinacije rastlin, ki prekrivajo tla in rastejo vodoravno. Začnite z užitnimi rastlinami, kot so jagode in meta. Drugi sloj, imenovan tudi zeliščni sloj, je sestavljen iz zelenjave in trajnih zelišč. Na voljo imate pestro izbiro zasaditev, kot so šparglji, kislica, melisa in druge zdravilne rastline.

Preden se lotite zasaditev, bo zemljo treba prekopati z lopato. GARDENA ErgoLine in NatureLine so ergonomsko oblikovana orodja za kopanje. D-ročaj v seriji NatureLine je izdelan iz jesenovega certificiranega lesa FSC®, pridobljenega iz trajnostnih gozdov. Leseno držalo lopat in vrtnih vilic ponuja pristen stik z naravo in udobno delo.

D-ročaj serij ErgoLine in NatureLine zagotavlja zanesljiv oprijem, zagotavlja dodatno moč in udobno delo.

Plezalke dodajo strukturo

Naslednji je navpični sloj, ki gozdni vrt obda s plezalkami, kot so vinska trta, kivi in akebija. Kombinirajte različne plezalke, ki se prilegajo obliki vašega vrta, dopolnjujejo preostale rastline in zadovoljijo vaš okus.

Da bo omejitev rasti enostavnejše, pomagajo robustne vrtne škarje GARDENA ExpertCut, ki so izjemno odporne in trpežne. Kakovostna rezila iz nerjavnega jekla poskrbijo za največji premer striženja do 22 milimetrov. Patentiran utor za odvajanje rastlinskega soka med rezanjem poskrbi za dodatno udobje.

Vrtne škarje ExpertCut se ponašajo z visoko vzdržljivostjo, odpornostjo in natančnim ter čistim rezom.

Okrasno in sadno grmičevje

Grmičasta plast se lahko posadi v različnih višinah in vsebuje oreščke, kot so lešniki in mandlji, ki se kombinirajo z drobnimi plodovi, kot so ribez, črni ribez in maline. Posadite lahko tudi večje grmovnice, kot sta rakitovec ali aronija.

Škarje za veje GARDENA SlimCut omogočajo večji doseg za obrezovanje gostih grmovnic in redčenje podrasti. Dolg ​​in gibljiv ročaj iz aluminija je nastavljiv po višini in se prilagodi vaši individualni višini. Omogoča delovno držo, ki ne obremenjuje hrbta. Zagotavlja optimalno silo pri rezanju debelih vej ali hitro rezanje tankih vej.

Ročaj škarij SlimCut se prilagodi višini telesa in omogoči delovni položaj, ki razbremeni hrbet.

Posadite drevesa

Nizka drevesna plast vključuje sadno drevje (jablane, hruške, slive, češnje in višnje, marelice, breskve), ki vas bo obdarovalo v prihodnjih letinah. Zadnji korak pri oblikovanju užitnega vrta so višja drevesa. Oblikujejo tako imenovano krošnjo gozdnega vrta, mednje pa umestimo javor, hrast in akacijo. Drevesa, velika od deset do 15 metrov, so idealna za zaokrožitev vrta in obdajanje različnih vrst rastlin.

Pri odstranjevanju poškodovanih in odmrlih vej vam pomagajo škarje GARDENA StarCut, ki omogočajo enostavno rezanje s tal, brez potrebe po lestvi. StarCut plus so opremljene z nastavljivim kavljem na ročaju, s katerim brez težav odstranite odrezane veje. StarCut je na voljo v dveh modelih: StarCut 160 plus in ter StarCut 410 plus s teleskopsko nastavljivo višino, s katerimi dosežete do 6,5 metra visoko.

Škarje za veje in grmovje StarCut pomagajo pri rezanju vej visoko v krošnjah dreves, udobno in varno kar s tal.

Postavite živo mejo in omejite vrt

Nov ekosistem lahko omejite z živo mejo, ki stabilizira tla in ščiti vrt. Spodbuja tudi biotsko raznovrstnost na vaši zemlji (žuželke, čebele, ptice itd.). Ustvarite naravne meje, ki bodo pritegnile koristne divje živali.

Škarje GARDENA NatureCut imajo delovni kot 20 stopinj, zato se pri oblikovanju žive meje te nikoli ne dotikate z rokami. Udobni leseni ročaji iz stoodstotno certificiranega lesa FSC® so zaobljeni, uravnoteženi in imajo ergonomsko obliko, ki poskrbijo za udobno in dolgotrajnejšo uporabo.

Škarje NatureCut se ponašajo z valovitim robom rezil, ki zadrži rezan material v območju rezanja škarij in preprečuje zdrs.

Oblikujte rizosfero

Rizosfera je bistvenega pomena pri razvoju gozdnega vrta in obdaja koreninski sistem rastlin. Vključuje užitne korenovke in gomoljnice, na primer korenje, peso, zeleno, krompir in topinambur. Skoraj neomejene možnosti vrst bodo zadovoljile vaše kulinarične potrebe in specifične okuse. Veselo vrtnarjenje!

Naročnik oglasnega sporočila je HUSQVARNA AUSTRIA GMBH.