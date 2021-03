Urbani vrtičkarji, spoznajte najbolj trendi paradižnik leta 2021!

Vrtičkanje je postalo pravi trend in samooskrba vse bolj priljubljena. Situacija v preteklem letu nas vse bolj opominja na pomen zdrave hrane, ki je polnega okusa. Kaj je boljšega od sveže zelenjave in sadja z domačega vrta, balkona ali visoke grede? Med najbolj trendi domačimi vrtninami bo letos zagotovo paradižnik prav posebne barve.

Vrtičkanje se vse bolj širi s podeželja v urbana okolja. Vedno bolj so priljubljeni "vrtovi" na domačih balkonih, terasah ali ravnih strehah blokov. Zaradi hitrega tempa življenja je vrt postal oaza, kjer se sprostimo ob vseh obveznostih. Domača zelenjava in sadje sta najboljša, saj vemo, kako smo ju vzgojili, katera semena smo uporabili ter da pri vzgoji nismo dodali kemičnih sredstev.

Edinstven črn paradižnik Sun Black

Je avtentična vrsta, ki vsebuje številne antioksidante. Sun Black paradižnik je gensko nespremenjen. Je dobro odporen proti plesni. Ob zadostni izpostavljenosti soncu njegova lupina dozori v značilno temno vijolično ali skoraj črno barvo. Meso je kljub temu podobno živo rdeči barvi kot pri ostalih sortah. Sun Black paradižnik ohrani vse svoje lastnosti tudi po kuhanju. Primeren je za gojenje na balkonih in terasah.

Vrtiček na balkonu vam lahko služi kot prostor za gojenje zelenjave in zelišč za uporabo v kuhinji. Foto: Thinkstock

Visoke grede

Zadnja leta so vse bolj priljubljene visoke grede. So idealna rešitev, če nam primanjkuje naravnega prostora za vrtiček. Vrtnarjenje v visokih gredah je telesu bolj prijazno, saj ni napornega prepogibanja in čepenja.

Visoko gredo lahko postavimo praktično na katerokoli podlago, saj v gredo nasujemo veliko vrst različnega materiala in zemlje ter tako ustvarimo idealne pogoje za rast. Različen organski material, ki ga nasujemo v gredo, bo ob razgradnji rastlinam dajal vse potrebne snovi za boljšo rast. Visoko gredo postavimo na sončno lego, da bodo vrtnine dobile čimveč sončnih žarkov. Na ta način bo pridelava vrtnin intenzivnejša, brez prekopavanja, gnojenja in odstranjevanja plevela. Zaradi toplejših tal bomo zelenjavo lahko uživali prej, kot če bi jo vzgojili na vrtu. Vrtnine bodo uspevale bolj zgodaj. Lično izdelana visoka greda nam bo lepo okrasila balkon ali teraso. V hladnejšem delu leta jo lahko z manjšimi dodatki predelamo v toplo gredo in tako pridelek z domačega vrta uživamo skozi celo leto.

Izdelajte si svojo visoko gredo. Preverite, kako!

Poleg odlične funkcionalnosti je visoka greda estetska in praktična rešitev za vsak vrt, ki bo prinašala veliko koristi, zadovoljstva in veselja. / Foto: www.facebook.com/groups/radiimamovrtnarjenje/