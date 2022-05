Topli dnevi vabijo k vrtnim opravilom

Oglasno sporočilo

Dišeče cvetje, aromatična zelišča, zvok vetra, vodne kapljice in vonj po travi. Vrt poskrbi za dobro počutje, obudi čute in nas razveseli. Vsak idiličen vrt zahteva previdno načrtovanje in predvsem skrbno nego. Ugodne vremenske razmere poskrbijo za pospešeno rast cvetlic, grmovnic, živih mej in trave.

Za lep vrt in brezskrbne užitke na prostem v poletnih mesecih je treba poskrbeti že maja.

Zakrpajte trato

Gole zaplate, ki so se pojavile po prezimovanju, popravite s presaditvijo trate ali pa dosejte novo travno seme. Prazna mesta so optično neprivlačna, hkrati pa pospešijo razrast plevela. Maja ne preobremenjujte trate s pogosto hojo in v sušnih dnevih poskrbite za zadostno količino vode. Trava ob ugodnih razmerah maja vzklije hitro. Travo prvič pokosimo na višini osem centimetrov in poskrbimo, da so rezila kosilnice ostra in travne bilke odrežejo in ne poškodujejo.

Plevel se hitro razraste

Travo kosimo redno, saj tako preprečimo razraščanje plevela. Priporočljiva je košnja glede na višino trave in ne glede na določene dneve. Odrežemo približno dve tretjini travne bilke, saj tako spodbujamo rast in ohranjamo zdrave bilke. Če ste pozabili na košnjo in vas na vrtu pričaka zelena džungla, dvignite rezila kosilnice kolikor se le da in odrežite le tretjino. Z rezi v naslednjih dneh postopoma zmanjšujte dolžino.

Baterijske kosilnice PowerMax ob izjemnem udobju ponujajo izvrstne rezultate košnje, baterija pa zagotavlja dolg obratovalni čas.

Baterijske kosilnice PowerMax™ 32/36V P4A so izjemno lahke in poskrbijo za enostavno košnjo brez nadležnega električnega kabla ali točenja goriva. Zmogljiv motor omogoča dolg čas košnje, učinkovito košnjo in zbiranje odrezanih koščkov trave. Zamenljiva baterija se polni hitro in se lahko uporablja tudi v drugih baterijskih izdelkih GARDENA.

Živa meja potrebuje oblikovanje

Najprej se lotimo odstranjevanja odmrlih in obolelih vej, ki jih odstranimo tudi iz goste notranjosti. Žive meje postrižemo tako, da so robovi čim bolj ravni, saj tako omogočimo enakomerno osvetlitev z vseh strani. Več ko zagotovimo svetlobe, lepše se bo živa meja razrastla. Oblika poskrbi tudi za manj poškodb pozimi, da se posamezne veje ne polomijo pod težo snega. Baterijske škarje za živo mejo ComfortCut 50/18V P4A so lahke in poskrbijo za varno ter prijetno striženje brez napora. Omogočajo hiter, enostaven in čist rez ter izjemno udobje pri delu.

Baterijske škarje za živo mejo GARDENA ComfortCut spomladi poskrbijo za enakomerno in udobno obrezovanje.

Uredite nasade okrasnih rastlin

Maja pripravite gredice za okrasno cvetje, vrtnice ali divje nasade. Pelargonije so enostavne za oskrbo in so dobavljive v različnih sortah in barvah. Olepšajo obrobe vrtnih poti in teras. Ker so nezahtevne in rastejo izjemno hitro, dopuščajo izboljšave in spreminjanje. Če ne uredite ustrezne obrobe za razmejitev med trato, poskrbite, da svojih krasotic med košnjo ne odrežete.

Baterijski trimer GARDENA ComfortCut poskrbi za lepo porezane travne robove ob gredah, poteh in terasi.

Lahek, baterijski trimer ComfortCut 23/18V P4A ima varovalo za rastline, ki poskrbi za zaščito vaših cvetic pred poškodbami. Ergonomsko oblikovan ročaj omogoča sproščeno delo in vzravnano držo tudi med košnjo visoke trave in gostega rastja. Baterija se polni hitro in omogoča dolg obratovalni čas. Trimerji so odlični za vzdrževanje robov cvetličnih gredic.

Hitro počistite ostanke trave in prahu

Odstranjevanje odpadlih cvetov s trate, koščkov trave s tlakovanih površin ali odstranjevanje umazanije s terase je pogosto težka naloga. Grabljenje ali pometanje pa je lahko v toplih dneh, po že opravljenih napornih vrtnih delih, izjemno utrujajoče opravilo.

Baterijski vrtni razpihovalnik PowerJet čiščenje terase, tlakovanih površin, poti ali prehodov spremeni v zabavno aktivnost. Listi, umazanija, cvetni prah, semena in zemlja v hipu odletijo. Za še večjo čistočo pa lahko teraso očistite s pomočjo baterijskega srednjetlačnega čistilnika AquaClean 24/18V P4A. Izjemno priročen čistilnik ne potrebuje električnega napajanja ali vodnega priključka. Prilagodljiv tlak omogoča tudi čiščenje nežnih površin, kot je vaš jekleni konjiček.

Baterijski visokotlačni čistilnik AquaClean omogoča udobno delo brez električnega in vodovodnega priključka.

Baterijski sistem GARDENA Power for All Alliance je popolna rešitev za majhne in srednje velike vrtove. Ena baterija se lahko uporabi za napajanje številnih vrtnih orodij iz sistema, na primer za košnjo, obrezovanje, čiščenje ali zalivanje. Baterija se uporablja v vrtnih orodjih Gardena in številnih drugih izdelkih blagovnih znamk Alliance.

Napolnite tudi svojo baterijo

Preverite promocijo Napolnite svojo baterijo!, ki poteka od 8. 4. 2022 do 30. 5. 2022. Kupite baterijski izdelek GARDENA 18V P4A, ga registrirajte na spletni strani GARDENA in sodelujte v žrebu za izjemne nagrade:

1x poživitveni vikend oddih ob morju – Talaso Selfness Weekend (2 noči za 2 osebi) v Hotelu Svoboda****, ki vključuje bogato ponudbo velneških storitev,

1x baterijsko kosilnico HandMower 22/18V P4A,

1x baterijo P4A 18V/45 2,5 Ah.

Splošne pogoje najdete na spletni strani www.gardena.si/napolnite.

Sodelujte v žrebu za vikend oddih ob morju za dve osebi s ponudbo velneških storitev, HandyMower 22/18V P4A in baterijo P4A 18V/45 2,5 Ah. Fotografija: arhiv Terme Krka

Naročnik oglasnega sporočila je HUSQVARNA AUSTRIA GMBH.