Priprava in zaščita cipres pred prezimovanjem

Čeprav je bilo vreme letos s svojimi temperaturami dokaj prizanesljivo tudi v sredini novembra, nas je ponekod že presenetil prvi letošnji sneg. Prihodnjih nekaj dni posvetite zaščiti in oskrbi zimzelenega grmičevja, da bi ga zaščitili pred dolgo zimo in snegom. Ciprese spadajo med tiste vrste rastlin, ki čez leto ne potrebujejo veliko oskrbe, da bi dobro uspevale.

Kljub vsemu pa svetujemo, da se v prihodnjih dneh posvetite pripravi zaščite zanje, da bo to okrasno grmičevje ostalo dovolj močno, zdravo in stabilno za prihajajoče večmesečno prezimovanje.

Nekateri imate svoje okrasne ciprese posajene v cvetličnih koritih, drugi jih imate posajene na prostem ali pa jih uporabljate kot živo ograjo. S svojimi zanimivimi oblikami olepšajo marsikatero dvorišče in vrt. Da bi tudi v naslednji spomladanski sezoni občudovali hitro rast tega nadvse zanimivega drevesa, se gre držati naslednjih nasvetov.

Očistite prostor okoli cipres

Pri prosto posajenih cipresah se najprej lotite čiščenja zemlje. Odstranite sneg, ves plevel in nečistoče, da pripravite podlago za mulč. Okoli cipres nato nanesite tanko plast listnatega mulča. Ta jih bo obvaroval pred nizkimi temperaturami.

Foto: Pixabay

Listnati mulč oziroma odpadlo listje bo ponudilo zemlji hranilne snovi, ki jih bo v zimskih mesecih še kako potrebovala. Ravno tako mulč, narejen iz listja, obnavlja naravno sestavo in strukturo zemlje.

Ta je namreč po dolgih mesecih konstantnega zalivanja in gnojenja že popolnoma izčrpana in slabo rodovitna. Ko nanesete plast mulča, svetujemo, da s cipres odrežete samo ovenele in porjavele dele, da "krošnjo" naredite bolj prostorno in zračno.

Povezovanje "krošnje" in zaščita

Če je na ciprese zapadla večja količina snega, ga najprej z njih odstranite, nato pa se lotite povezovanja "krošnje" cipres z mrežo ali laksom. S povezovanjem boste ustvarili trdnejšo in bolj vzdržljivo "krošnjo", ki ne bo razpadla pod težo snega. Zgornji del cipres nato pokrijte s plastičnim najlonom ali kraft papirjem, da bi preprečili zmrzovanje.

Ciprese v cvetličnih koritih

Če imate ciprese posajene v cvetličnih koritih, a nimate prostora, da bi jih umaknili v notranje prostore, recimo v garažo, se držite enakih nasvetov kot pri prosto posajenih cipresah.

Foto: Pixabay

Na zemljo nanesite tanek sloj mulča, odstranite odmrle veje, jih povežite in pokrijte z najlonom ali papirjem. Da bi preprečili zmrzovanje korenin, korito obložite z najlonom ali vrečo iz jute.

Če za njih nimate prostora in morajo ostati na prostem, jih umaknite nekam ob rob hiše oziroma vrta, najbolje pod pokrit del, lahko pa jih pospravite na balkon. Tisti, ki imate dovolj prostora, jih čez zimo pospravite v notranjost, kjer je topleje.