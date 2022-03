Si želite tudi vi imeti tako zeleno travo, kot je pogovorno vedno le pri sosedih? Za zavidljivo urejen vrt potrebujete le nekaj praktičnih nasvetov in pravo orodje. Ob vse toplejših dnevih je trenutek ravno pravšnji, da začnete s prvimi opravili na vašem vrtu. Da pa bi delo na vrtu potekalo čim lažje, podjetje Makita podarja pripomoček, s katerim bodo vsa vrtna opravila enostavnejša. Akumulator vašemu vrtnemu orodju omogoča delovanje brez nadležnih kablov, ob tem pa zagotavlja neverjetno moč in dolgotrajno delovanje. Sodelujte v nagradni igri in se potegujte za akumulator LXT Li-ion 3,0 Ah , ki jo lahko uporabite za nemoteno delovanje različnih vrtnih naprav, hkrati pa preverite nasvete za prva pomladna opravila.

S sodelovanjem v nagradni igri se boste potegovali za akumulator LXT Li-ion 3,0 Ah. Žrebanje bo potekalo 4. aprila 2022.

Odstranljivi in izjemno močni akumulatorji, primerni za več kot 380 orodij Akumulator, primeren za več kot 380 orodij. Makita je poznana po izredno kvalitetnih profesionalnih električnih, bencinskih in v zadnjem času akumulatorskih orodjih. Skozi čas je razvila različne akumulatorske platforme, tudi odstranljive akumulatorje. Vodilna Makitina platforma je LXT z 18V akumulatorji. Gre za platformo, ki ima največjo izbiro kompatibilnih orodij na svetu. Samo v letošnjem letu LXT 18V akumulator poganja več kot 380 profesionalnih orodij. Tak pristop opušča stare načine razmišljanja in v svet vrtnih ter drugih orodij prinaša nove možnosti uporabe in predvsem neverjetno zmogljivost. Inovativni motorji in akumulatorska tehnologija LXT 18V akumulatorjev so primerni za uporabo v vseh pogojih in zahtevnostih. Z akumulatorji z visokimi kapacitetami, učinkovitimi krtačnimi in brezkrtačnimi motorji ter 2x 18V LXT (36V) tehnologijo Makita 18V LXT orodja presegajo zmogljivost električnih orodij. Vse to z eno samo platformo z najhitrejšim sistemom polnjenja na svetu.

Skrivnosti za zavidljivo urejen vrt

Pred vami so štirje začetni koraki, ki vas bodo v začetku pomladi vodili skozi opravila na vrtu, da bo ta s pomladjo zasijal v svojem najlepšem sijaju. Ne glede na čas se pomladno vreme začne takrat, ko iz rahlo ogrete zemlje pod še staro trato poženejo prve spomladanske cvetlice. Čeprav je to pogosto še kar zgodaj v letu in je za marsikoga še prezgodaj, da bi razmišljal o vrtu, je prav zgodnja priprava tista, ki vas bo kasneje nagradila z zavidljivo lepoto zelenja na vašem vrtu. Da bo urejanje vrta resnično prijetno opravilo, smo poiskali še nekaj koristnih namigov za izjemno priročna in zmogljiva orodja, ki vam bodo delo še olajšali.

#1 Veliko čiščenje vrta

Da, spomladansko čiščenje se nanaša tudi na vaš vrt in okolico. Pomembno je, da z vseh zelenih površin odstranite odpadlo listje, ki ga je pozimi prekril sneg, ki zdaj še vedno prekriva vašo trato. Ob obilni vlagi se pod listjem razmnožujejo bakterije, ki lahko negativno vplivajo tudi na okoliške rastline.

Pri tem vam je lahko v izjemno pomoč akumulatorski puhalnik oziroma sesalnik. Glede na obliko in velikost vašega vrta se lahko odločite, ali vam je ljubše, da liste spravite na kup, ki ga nato odstranite, ali pa ga enostavno kar posesate. Odpadlo listje boste tako odstranili izjemno hitro. Z akumulatorskimi puhalniki se boste lahko zaradi odsotnosti kabla in izjemne moči akumulatorja hitro pomikali po vrtu, predvsem pa neovirano ne glede na velikost vaših zelenih površin.

#2 Da bo vaša trava lepša kot pri sosedu

Akumulatorksi puhalnik Makita bo olajšal vaše delo na vrtu in okoli hiše. Pomlad je pravi čas, da začnete urejati tudi vašo trato. Prvi korak boste naredili že, ko boste z akumulatorskim sesalnikom Makita posesali vso lansko listje ter odmrle šope trave, ki zdaj le dušijo nove travnate poganjke. Če na vrtu opazite neravne površine, je to najprimernejši čas, da natresete dodatno zemljo in posadite novo travo tam, kjer je to potrebno.

Ne pozabite, prva košnja je na vrsti šele, ko trava že prične rasti in doseže vsaj pet centimetrov. Da bo košnja prijetna, uporabite akumulatorsko kosilnico Makita, ki jo odlikuje neverjetna moč motorja in akumulatorja. Zakaj bi bili trajnostno naravnani samo pri avtomobilih, če lahko izberete tudi kosilnico, ki deluje na akumulator, njena vzdržljivost pa se lahko kosa z bencinskimi rivali?

Ko bo torej na vrsti košenje trave, se tega lotite na način, ki je primeren prostorski postavitvi vašega vrta. Nekatere kotičke je težko doseči s kosilnicami, zato je zanje bolj primerna uporaba akumulatorske kose, s katero lahko dosežete tudi težje dostopne in skrivne kotičke vašega vrta, morda okoli dreves, grmovnic in drugega rastlinja. Velik izziv pa vedno predstavlja stik trave z robniki, potkami in drugimi kamnitimi ali betonskimi ovirami. Te kotičke je težko pokositi, saj si ne želite, da bi ob tem poškodovali rezila vaše kosilnice, hkrati pa vrt ne bo zgledal dovolj urejen, če bo ponekod ob robovih trava ostala nepokošena. Za ta problem lahko odlično poskrbijo akumulatorske škarje za travo. Z njimi lahko natančno uredite še tako težko dostopen kotiček vašega vrta.

Obrezovanje žive meje je enostavno z akumulatorskimi škarjami za obrezovanje žive meje Makita.

#3 Obrezovanje

Večina rastlin potrebuje pred pomladjo le malo pozornosti, ki jo bodo vrnile z bujno rastjo v najlepših odtenkih zelene. Novo in bolj gosto rast boste spodbudili z obrezovanjem vej zgodaj spomladi. Ker pa so si rastline različne, zanje veljajo različni pristopi tudi pri obrezovanju. Da boste vsaki roži dali najboljše izhodišče za razcvet, pred obrezovanjem natančno preverite, kakšni napotki za obrezovanje veljajo za vsako posamezno drevo, grmovje in drugo rastlinje na vašem vrtu.

Vsekakor pa je čas za spomladansko obrezovanje šele po tem, ko ni več nevarnosti, da bi prišlo do ponovne zmrzali. Da boste z lahkoto obrezovali in se ne naprezali pri stiskanju vej med rezili škarij, Makita ponuja vrhunske akumulatorske škarje za obrezovanje, ki bodo opravila na vrtu naredile še prijetnejša. Poleg škarij za obrezovanje, vam bodo skozi celo sezono še kako prav prišle akumulatorske škarje za živo mejo, s katerimi boste lahko oblikovali obliko svojih grmovnic po lastnih željah. Z njihovo dolgo zasnovo boste zlahka dosegli tudi bolj oddaljene dele širših živih mej ali visokih grmovnic, brez da bi vas ob tem motil nadležen električen kabel.

Akumulatorsko vrtno orodje Makita bo vrtna opravila spremenilo v prijetno in sproščujoče delo.

#4 Znebite se plevela

Čez zimo, ko ste sami počivali, je imel plevel prosto pot, da se mirno in neovirano razrašča po vašem vrtu. Če ga je malo, ga boste morda uspeli odstraniti ročno. Kadar pa se srečujete z veliko plevela, uporabite akumulatorske škropilnice, v katere lahko nalijete neagresivna sredstva za odstranjevanje plevela. Ko boste odstranili plevel, bo drugo rastje lažje zadihalo in izkoristilo poln potencial prsti in se s tem kar najlepše razraslo.