Predstavljamo vam kratek vodnik o vsem, kar morate vedeti, če si želite za hišnega ljubljenčka psa

Lastniki psov vam lahko povedo, kako lepo je njihovo življenje, odkar je vanj vstopil klopčič sreče. Pes je res človekov najboljši prijatelj, da pa bo to prijateljstvo trajno in srečno, je treba že od začetka razmišljati o tem, kakšne odgovornosti prinaša lastniku. Od prvega srečanja in oblikovanja ustrezne prehrane do rasti in razvoja – za vas smo pripravili kratek vodnik o vsem, kar morate vedeti, če se odločite vzeti psa za hišnega ljubljenčka.

Pes ni igrača

Ob pogledu na ljubke mehke mladičke kaj hitro pozabimo, da prinašajo odgovornost. Najprej si moramo zastaviti nekaj ključnih vprašanj, ki bodo v pomoč pri odločitvi, ki bo dobra tako za nas kot za žival.

Imate dovolj prostega časa?

Pes je obveznost, saj ima potrebe, ki jih je treba zadovoljiti. Potrebe se razlikujejo glede na pasmo in značaj. Nekatere pasme zahtevajo dolge in aktivne sprehode, druge stalno ukvarjanje z njimi, igro in šolanje (predvsem v zgodnji mladosti). Nekatere potrebujejo stalno duševno stimulacijo, druge pa imajo potencialne zdravstvene težave že prirojene, zato moramo biti pripravljeni. Pri vsem tem je ključnega pomena dobra organizacija. Premislite, koliko prostega časa imate oziroma koliko ga lahko porabite za aktivnosti s svojim psom.

Kje se vidite v prihodnosti?

Čeprav se sliši nekoliko nenavadno, je odgovor na to vprašanje izjemno pomemben. Če še ne veste, kam vas bo prihodnost zanesla tako poslovno kot zasebno, dobro premislite, ali je res pravi čas, da si omislite psa. Koliko časa preživite doma ali zunaj? Je vaš način dopustovanja primeren za psa? Veliko potujete (posledično bi ga morda pogosto prepuščali komu v oskrbo)? Nameravate oditi v tujino? Obstaja veliko dejavnikov, ki vplivajo na kakovost vašega življenja in življenja vašega ljubljenčka, zato dobro premislite o njih.

Ste čustveno in finančno pripravljeni na lastništvo?

Imeti hišnega ljubljenčka je velik čustveni dejavnik. Ste pripravljeni na čustveno povezanost? Ste sposobni poskrbeti za njegovo dobro počutje in mu stati ob strani v trenutkih, ko vas bo potreboval? Ker konec koncev bo imel samo vas. Odgovorno lastništvo pomeni tudi finančne stroške, saj če mu želite omogočiti dolgo in srečno življenje, mu morate izbrati primerno hrano. Pripravljeni morate biti tudi na različne nepredvidene zdravstvene situacije in obiske veterinarja, kar prav tako zahteva finančno stabilnost.

Pomen priprave kužka na dom in zgodnje socializacije

Skrben in odgovoren lastnik bo s kužkom zgradil zaupanje, da se bo ta počutil varnega in zaščitenega. Za začetek je pomembno, da mu zagotovite poseben prostor v domu. Že od malih tačk bi moral imeti svoj red oz. urnik, posteljico in igrače. Vedno naj ima na voljo posodo s svežo vodo in redno ga vodite na sprehode. Tu so še kakovostna prehrana, vzgoja in socializacija. Z obiskom pasje šole ter vztrajnostjo in doslednostjo pri vzgoji boste pridobili prijatelja za preživljanje sproščenih in prijetnih skupnih trenutkov.

Ste dobro raziskali vse, kar je pomembno glede psa?

Zelo pomembno je, da izberete pasmo, ki ustreza vašim potrebam in ki vam bo življenje polepšala, ne pa otežila. Ni enako, če si na primer omislite terierja jack russell, ki je izjemno energične pasme, ali pa angleškega koker španjela, ki je nežen in idealen za ljubkovanje ter bivanje v stanovanju. Poleg pasme je pomembno raziskati, kakšno hrano potrebuje, saj je ta ključna sestavina recepta za dolgo življenje in zdravje vašega ljubljenčka.

PURINA® PRO PLAN® je brez umetnih dodatkov. Vsebuje najkakovostnejše meso (glavna sestavina) in naravne dodatke, kot je kolostrum za mladiče (sestavina materinega mleka), obogaten z vitamini in minerali. Vsaka formula stoodstotno pokrije potrebe po hranilih posameznega psa, vi pa samo izberite ustrezno, na primer za žival z občutljivo prebavo, nagnjeno k alergijam, ki je kastrirana/sterilizirana ali pa ima težave z ledvicami, srcem, sladkorno boleznijo ali epilepsijo," pravi Petra Tomljenović, senior menedžerka znamke Purine.

Znanost o prehrani

Za vsako sestavino hrane PURINA® PRO PLAN® stoji veliko strokovnjakov, znanstvenih dokazov in kliničnih preizkušanj. Za vaše ljubljenčke je tako zagotovljena popolna hrana od najmlajših tačk do starosti. V prvih petih mesecih življenja se njihov imunski sistem še gradi, zato je zelo pomembno, s čim jih hranimo. Hrana za mladiče PURINA® PRO PLAN® Puppy OPTISTART, ki so jo prav tako zasnovali veterinarji in nutricionisti, vsebuje poleg vseh znanstveno dokazano potrebnih sestavin, ki krepijo zobe, kosti in mišice mladičkov, tudi nadvse pomemben dodatek za krepitev imunosti −­ kolostrum.

Lara Kralj, veterinarka iz veterinarskega centra Lara.



Več o vrhunskih živilih PURINA® PRO PLAN® najdete tukaj.



"Kolostrum je prvo materino mleko, ki krepi naravno odpornost mladičkov in jim omogoča optimalno rast in razvoj. Ta dragocena sestavina dokazano poveča imunski odziv mladiča za petdeset odstotkov, zato nadvse priporočamo formulo OPTISTART, saj vemo, kako pomembno je, da je prehrana vsakega psa že od samega začetka uravnotežena," meni

O Purini

Nestlé Purina PetCare bogati življenje hišnih ljubljenčkov in ljudi, ki jih imajo radi. Purina že od leta 1894 pomaga psom in mačkam živeti bolje, saj so njeni prehranski izdelki plod znanstvenih inovacij. Vključno z znamkami Purina ONE, Felix, Gourmet, Friskies, Darling, Pro Plan in Chow je bila prepoznana kot odličen partner ter izjemna podpora pri prehrani in negi hišnih ljubljenčkov. Več kot petsto znanstvenikov, veterinarjev, nutricionistov in strokovnjakov zagotavlja našo predanost doseganju vrhunske kakovosti.

Purina spodbuja k odgovornosti tudi s podporo organizacijam, ki skrbijo za potrebe živali. Znamka je del Nestléja, vodilnega podjetja na področju prehrane, zdravja in dobrega počutja. Več informacij najdete tukaj.

