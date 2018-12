Poskrbite za svoje vrtnice, da bodo spomladi zdrave

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred prihodom prvega snega svetujemo, da poskrbite za svoje vrtnice, zato da bodo spomladi zdrave in lepo cvetele. S preprostimi koraki jih lahko pripravite na prvo pozebo in dolgo zimo, ki šele prihaja.

Če se ozrete po svojem okrasnem vrtu, boste opazili, da je vašim vrtnicam začelo odpadati listje. To ni nič nenavadnega, saj se pripravljajo na prezimovanje. Ta proces lahko nekoliko pospešite, s čimer jih boste dodatno zaščitili.

Foto: Pixabay

Počakajte še kakšen dan, da listje čim bolj odmre. Preostalo listje, ki še ni odpadlo, poberite, da ostanejo grmičasta stebla gola.

Pazite, da listov ne trgate, saj boste s tem povzročili "odprte" poškodbe, ki jih vrtnice v tem času res ne potrebujejo.

Raje jih z vrtnarskimi škarjami odrežite. Odpadlo listje pod stebli poberite, da ne bi v zimskih mesecih prišlo do prenosa glivic in drugih bolezni, če so prisotne na listju.

Obrezovanje zaradi varnosti

V tem času se izogibajte večjemu obrezovanju, saj bi lahko rastlino poškodovali in jo naredili šibko.

Odrežete lahko slabe vejice ali tiste bolj razraščene, ravno tako lahko odrežete tudi ovenele ali neodprte cvetove. Višje vejice lahko ravno tako prirežete, da jih ne bi poškodoval veter ali teža snega. Pazite le, da ne boste z obrezovanjem pretiravali.

Ko prostor okoli vrtnice očistite odpadlega listja in vejevja, razrahljajte zemljo okoli, da jo vsaj na površini obnovite. Nato nanesite tanko plast naravnega komposta ali mulča. Ta ne sme biti narejen iz listja, saj lahko, kot smo že omenili, tvegate nastanek bolezni na vrtnicah.

Foto: Pixabay

Zdaj je že skrajni čas, da vrtnice nehate gnojiti in presajati. V tem mrzlem in slabem vremenu bi jih z gnojenjem kvečjemu prisili k rasti, s presajanjem pa bi dejansko preprečili njihovo nadaljnjo rast.

Raje jih pustite, da se lahko pripravijo na mirovanje. Še vedno pa lahko v teh dneh nadaljujete redno zalivanje, da jim zagotovite čim več hranilnih snovi.

Vrtnice namreč lahko tudi pozimi dehidrirajo, zato poskrbite, da ne bodo trpele.

Lahko jih pokrijete

Svoje vrtnice lahko čez zimo pokrijete s plastičnim najlonom ali kartonasto škatlo. Pri najlonu bodite previdni, da jih ne utesnite preveč. V zgornjem delu najlona ali kartonaste škatle naredite luknje, da bodo imele dovolj kisika.

Vsi koraki so enaki tudi pri vrtnicah plezalkah, le da te pokrivanja s kartonasto škatlo ali najlonom ne bodo potrebovale, saj so prilagojene razmeram na prostem.