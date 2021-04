Pet nasvetov za izbiro popolnega montažnega bazena

Položaj, ki nam zadnje leto kar precej kroji življenje, nas mnoge pušča v negotovosti glede letošnjega dopusta. Ne vemo, ali bo mogoče odpotovati oz. pod kakšnimi pogoji bomo lahko šli na želeno destinacijo. In če, kdaj bo mogoče? Do takrat si plažo naredimo kar pred domačo hišo, kjer bomo lahko uživali celo poletje.

Montažni bazeni predstavljajo zabavo in sprostitev za celo družino.

Vrtni bazen kot cenovno dostopna alternativa užitkom na plaži

Domači bazeni že dolgo ne veljajo več za prestižno dobrino. Klasični zidani bazen še vedno sicer predstavlja veliko investicijo, v montažnih bazenih pa se na domačem vrtu lahko namakamo po zelo dostopni ceni.

Montažni prostostoječi bazeni so zadnja leta izredno priljubljeni, saj ne zahtevajo skorajda nikakršnega poseganja v okolico. Ponujajo možnost hitre ohladitve in sprostitve v poletnih dneh. Hitro so postavljeni in tudi enostavno pospravljeni, ko je sezone konec. Bestway je eden največjih ponudnikov montažnih bazenov, zato si vzemimo čas pri izbiri kakovostnega.

Kako izbrati pravi montažni bazen zase?

Prostostoječih montažnih bazenov je veliko vrst in oblik. Zato se slej kot prej znajdete pred vprašanjem, kako najti najprimernejšega zase. Za lažjo odločitev ponujamo nekaj nasvetov, kaj upoštevati pred nakupom bazena.

#1 Izberite primeren prostor za bazen

Ko izbirate, kam boste postavili bazen, izberite sončno in brezvetrno lego, saj boste tako kopalno sezono lahko podaljšali brez dodatnega ogrevanja vode.

Za postavitev bazena potrebujete ravno in trdno podlago, na kateri ni ostrih delcev, izboklin ali vboklin ter izrastkov. Pred postavitvijo bazena to preverite s čim daljšo vodno tehtnico. Če je beton brušen, torej izjemno gladek in brez vsakršnih delcev, lahko kot podlago uporabite le podlogo za bazene kot dodatno zaščito bazenskega platna.

Travnata površina je manj priporočljiva, saj rastje lahko prodira v prostore med platnom in palicami ali kovinsko steno ter privablja žuželke. Pred postavitvijo bazena na travnato površino ali zemljo preverite, da se teren ne vdira in da bo prenesel obremenitev teže vode. Imejte v mislih, da bo voda, ki brizga iz bazena, pospešila rast vegetacije, zato okolico bazena čim bolje zaščitite.

Če si želite rastlinje okoli bazena, ga zasadite v lonce ter namestite dovolj daleč od bazena, da ga rastline ne bodo ogrožale in bo dostopen za čiščenje in nameščanje filtrov. Ob bazenu mora biti dovolj prostora za prosto gibanje pa tudi za namestitev črpalke in dodatnih elementov bazena, kot je denimo lestev.

Na podlagi primernega prostora se boste lahko odločili za ustrezno velikost bazena. Bazen bo postal pomemben del vašega vrta, zato niso pomembni le njegova velikost, ampak tudi oblika in barva, ki naj se čim bolje zlije z okolico. Sodobni bazeni so namreč lepega videza, saj lahko izbirate med takimi v imitaciji kamna, lesa ali ratana.

Bestway® letos preseneča in navdušuje s čisto novim izgledom nekaterih bazenov serije Power Steel™. Ponaša se s senčilom, ki vas bo v vročih dneh varoval pred sončnimi žarki.

#2 Čemu bo bazen namenjen?

Se boste v bazenu zgolj namakali ali boste v njem plavali? Je namenjen preživljanju časa v dvoje ali bolj otroški zabavi? Ko boste poznali odgovore na ta vprašanja, se boste lažje odločili, katero obliko bazena izbrati. Okroglo, ovalno ali pravokotno. Odvisna je od razpoložljivega prostora in namena.

Če želite bazen za romantične trenutke v dvoje, izberite manjšega in okroglega. Za plavanje naj bo bazen ovalne ali pravokotne oblike. Ti so dovolj veliki, da v njem uživa cela družina.

Okrogli bazeni so najpogostejši, na voljo so v vseh kategorijah in dimenzijah, od najmanjših dvometrskih, ki imajo napihljiv rob, pa vse do bolj čvrstih bazenov s kovinsko konstrukcijo in do premera 6,10 metra.



Pravokotni bazeni so najbolj priljubljeni, ker lahko optimalno izkoristijo površino majhnega prostora, po drugi strani so privlačni, ker jih lahko dobite v večjih dimenzijah. Segajo od približno 4 do 9,5 metra v dolžino in od 2 do 3,6 metra v širino. Višina bazenov je odvisna od velikosti bazena; sega lahko od približno 1 metra do 1,32 metra. Bazene sestavljata vzdržljiva in stabilna konstrukcija iz kovine in trpežno bazensko platno.



Ovalni bazeni so zelo priljubljeni, saj združujejo najbolj priljubljene lastnosti okroglih in pravokotnih nadzemnih bazenov. Dolžine ovalnih nadzemnih bazenov segajo od 4 metre pa vse do 6 metrov. so najpogostejši, na voljo so v vseh kategorijah in dimenzijah, od najmanjših dvometrskih, ki imajo napihljiv rob, pa vse do bolj čvrstih bazenov s kovinsko konstrukcijo in do premera 6,10 metra.so najbolj priljubljeni, ker lahko optimalno izkoristijo površino majhnega prostora, po drugi strani so privlačni, ker jih lahko dobite v večjih dimenzijah. Segajo od približno 4 do 9,5 metra v dolžino in od 2 do 3,6 metra v širino. Višina bazenov je odvisna od velikosti bazena; sega lahko od približno 1 metra do 1,32 metra. Bazene sestavljata vzdržljiva in stabilna konstrukcija iz kovine in trpežno bazensko platno.so zelo priljubljeni, saj združujejo najbolj priljubljene lastnosti okroglih in pravokotnih nadzemnih bazenov. Dolžine ovalnih nadzemnih bazenov segajo od 4 metre pa vse do 6 metrov.

Bazen Power Steel™ Swim Vista Series™ z vzorcem ratana je zelo priljubljen bazen in se z lahkoto zlije z okolico, vodno izkušnjo pa popestrijo tudi okna, ki so še posebno zabavna za otroke, ki komaj čakajo, da pokukajo skoznje.

Če kupujete bazen za otroško zabavo, je primerna vsakršna oblika, le velikost naj bo pravšnja, da otroci lahko v njem brezmejno uživajo. Če so v družini manjši otroci, naj bodo starši ob njihovi igri v bazenu vselej prisotni, otroci pa naj nosijo rokavčke ali plavalni jopič. Montažni bazeni so lahko globoki tudi več kot 1,3 metra.

#3 Bazen z napihljivim obročem ali bazen s stabilno konstrukcijo?

Glede na zgoraj omenjene pogoje in potrebe ter glede na finančne zmožnosti lahko izberete bazen z napihljivim robom ali takega s stabilno konstrukcijo. Vsak od njih ima svoje prednosti in slabosti. Preverite jih, preden se zanje odločite.

Bazeni Fast Set™ z napihljivim obročem so med vsemi tipi bazenov najpreprostejši za postavitev in tudi cenovno najugodnejši. Vse, kar morate storiti po nakupu, je namreč, da napihnete obroč, v bazen natočite vodo, ki bazenu da obliko, in priklopite črpalko. z napihljivim obročem so med vsemi tipi bazenov najpreprostejši za postavitev in tudi cenovno najugodnejši. Vse, kar morate storiti po nakupu, je namreč, da napihnete obroč, v bazen natočite vodo, ki bazenu da obliko, in priklopite črpalko.

Ker so enostavni za postavitev in tudi za uporabo, so izredno priljubljeni za otroške poletne aktivnosti v vodi ali pa za rojstnodnevna praznovanja, saj se po koncu slavja enostavno pospravijo. Slabost bazenov z napihljivim robom je, da so občutljivi na mehanske poškodbe, zato v primerjavi z drugimi bazeni tudi najmanj časa zdržijo.

Power Steel™ bazeni so izredno robustni in veliki, zato primerni za družine in za velike vrtove ter dvorišča. Na voljo so tudi z vzorcem ratana za tiste, ki si želijo lep, prefinjen, atraktiven montažni bazen, in tudi z oknom, ki je na steni bazena, in bo navdušil predvsem otroke.

Bazeni s kovinsko konstrukcijo so stabilni in jih najdemo v vseh zgoraj omenjenih oblikah, tako da lahko vsakdo najde takšen bazen, ki bo ustrezal njegovemu domačemu okolju in zadovoljil uporabnikove potrebe. Izdelan je iz trpežnega materiala, ki je ojačan, in je odporen proti predrtju, stene pa so zelo močne.

Steel Pro™ MAX so med vsemi tipi najbolj razširjeni, prevladujejo na slovenskih vrtovih. Letošnja novost je sprememba barve bazenskega platna iz modre v sivo.

Potrebovali boste tudi lestev za bazen. Sodobnejše so narejene na način, da omogočajo hitro in preprosto odstranitev zunanjih stopnic, kar vašemu malčku prepreči nenadzorovan vstop v bazen.

Obstajajo še bazeni, ki imajo poleg kovinske konstrukcije tudi kovinske stene. Cenovno so med dražjimi, a so najbolj trdni in vzdržljivi med vsemi vrstami montažnih bazenov. Bazeni z jeklenimi stenami zlahka prezimijo, zato jih ni treba razstavljati in pospravljati.

Hydrium™, ki so na samem vrhu ponudbe prostostoječih montažnih bazenov. Za relativno nizko ceno dobite kakovosten izdelek z vrhunsko dodatno opremo. Takšni so bazeni, ki so na samem vrhu ponudbe prostostoječih montažnih bazenov. Za relativno nizko ceno dobite kakovosten izdelek z vrhunsko dodatno opremo.

Serija nadzemnih bazenov Bestway® Hydrium™ je na samem vrhu ponudbe prostostoječih montažnih bazenov.

#4 Poskrbite za čisto vodo v domačem bazenu

Bazenska tehnika je enako, če ne še bolj pomembna od izbire bazena. Za čisto vodo boste poskrbeli z nepogrešljivimi pripomočki za vzdrževanje bazenske vode, ki jih navajamo spodaj.

Filtrirne črpalke

Filtracija vode je na prvem mestu dejavnikov, ki prispevajo k temu, da voda ostaja čista. Ločimo filtrirne črpalke na kartuše, ki so lahke, kompaktne in cenovne dostopne, a je potrebna redna menjava kartuš in njihovo čiščenje po vsakem zaključnem ciklu, in črpalke s peščenim filtrom, ki zagotavljajo hitrejše prečiščevanja vode z manj vzdrževanja. Pri drugih namesto peska lahko uporabite tudi filtracijske kroglice Polyshere.

Ob nakupu bazena preverite, kakšno filtrirno opremo dobite zraven. Lahko se zgodi, da bo zaradi obremenitve vode, ker se v bazenu na primer kopa več ljudi, kot je bilo sprva načrtovano, to premalo. V tem primeru lahko sistem za filtriranje vode nadgradite z bolj zmogljivimi črpalkami. Pri nakupu črpalke preverite, da je združljiva z vašim bazenom, in če le imate možnost, izberite tako, ki ima večji pretok od predpisanega, saj boste bolj zadovoljni.

Obesni skimmer

Obesni filter deluje na način, da s sesanjem ujame večje delce, ki plavajo na površini vode. V plastični košarici se delci, kot so listje, lase in vejice, zaustavijo.

Sesalniki za bazen

Sesalniki so pomembni za vzdrževanje bazenske vode – medtem ko sesajo vodo, v posebnih sitih zadržujejo nesnago. Izbirate lahko med različnimi tipi bazenskih sesalnikov: eni se priklopijo na črpalko, drugi na vrtno cev, tretji se polnijo na baterije, izredno učinkovit pa je robotski sesalnik za bazene, ki se samodejno vozi po dnu bazena.

Nekateri poleg zgoraj omenjenih pripomočkov za vzdrževanje čiste bazenske vode uporabljajo tudi kemijska sredstva, ki dodatno preprečujejo razvoj alg, sluzi in bakterij. Pri uporabi kemijskih sredstev je treba upoštevati, da je vrednost pH vode med 7,0 in 7,4, vsebnost klora pa od 0,6 do 1,0 mg/l – le na ta način lahko zagotovite optimalno vodo za kopanje, ki ne draži kože in prepreči odlaganje vodnega kamna na stene bazena. Ustrezna vrednost pH je pomembna za dezinfekcijo vode, v nasprotnem primeru klor ni enako učinkovit. Potrebovali boste torej merilec za pH in za klor.

Pred uporabo kemijskega sredstva preverite njegovo doziranje, saj se izdelki različnih blagovnih znamk pri tem razlikujejo.

#5 Katere dodatke boste potrebovali?

Bazene lahko opremite z najrazličnejšo dodatno opremo, sem sodijo pokrivala, solarna pokrivala, plovci, podloge itd. Bazensko izkušnjo si lahko popestrite tudi s plavajočimi LED svetilkami. Če pa boste sezono kopanja želeli še podaljšati, boste potrebovali tudi električni ali solarni grelec za bazene, ki vodo segreje na prijetno temperaturo.

Podporni center

Uradni zastopniki znamke Bestway® so ustvarili strokovni podporni center za stranke, ki nudi svetovanje in pomoč, ter odgovarja na vsa morebitna tehnična in druga vprašanja kupcev pred, med in po nakupu. Na ta način ostajajo povezani s strankami, ki se vedno lahko na njih obrnejo.

Ostane vam le še uživanje na domači plaži

Bazen bo postal prostor za družinske zabave ali za igro s prijatelji. Prvotno služi kot prostor za osvežitev v vročih poletnih dneh, a se izkaže za veliko več. Predstavlja lahko popoln odklop ob napornih dneh in izvrstno sprostitev. In seveda prostor, kjer se družina po delavnem dnevu srečuje.