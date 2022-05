Osvežitev v vrtu

Oglasno sporočilo

Ko se temperature tudi v senci dvignejo nad 30 stopinj Celzija, je čas, da premislimo o ohladitvi. Hladna pijača nam sicer pomaga vzdrževati raven vode v telesu in nas ohladi, vendar je učinek kratkotrajen. Tako kot prija osvežitev nam, si tega strastno želijo tudi rastline v vrtu, ki sporočajo nelagodje z uvelimi listi in cvetjem.

Z ustrezno vrtno opremo je preprosto potešiti žejo vrta in rastlin.

Ustrezno hlajenje

Vrtne prhe in brizgalke poskrbijo za hitro ter osvežilno zabavo na vrtu. Čeprav si boste vodno ohladitev najverjetneje privoščili sredi dneva, bodo rastline v vrtu najbolj vesele radodarnega zalivanja zgodaj zjutraj. Jutra so zaradi nizkih temperatur ugodna za zalivanje, saj voda lažje prodre v globino in ne izhlapi ob stiku s toplim vrhnjim slojem. Zalivajte obilno, da voda seže v globino in oskrbi rastline za ves dan. Če zalivate zjutraj, lahko rastline poškropite tudi po listju brez nevarnosti, da bi se razvile bolezni.

GARDENA Premium večnamenska prha zaliva s fino pršno meglico in je idealna za mlade sadike, zalivanje zasajenih površin ali cvetličnih korit. Pet različnih curkov poskrbi za učinkovito zalivanje in vrtne norčije. Otroška igra ne pozna meja, zato se prod, pesek in blato velikokrat znajdejo na terasi ali tlakovcih pred hišo. Za močno in z vodo varčno čiščenje poskrbi Brizgalka za čiščenje GARDENA ecoPulse™, ki z inovativnim nihajnim curkom pri čiščenju prihrani kar do 40 odstotkov vode v primerjavi s standardnim curkom.

Pet različnih nastavitev – od mehke meglice do močnega curka – poskrbi za zalivanje ali čiščenje.

Zabava na trati

Vrtne zabave se pogosto odvijajo na trati, oddaljeni od terase, zato boste morali vodo dostaviti s pomočjo vrtne cevi. Morda vrtne cevi na prvi pogled delujejo podobno, vendar se razlikujejo po materialih in izdelavi. Vrtne cevi so, odvisno od izdelave in materialov, tudi različno težke, kar lahko predstavlja oviro pri prenašanju. Na vrtu cev pogosto naleti tudi na nepričakovane vogale terase, podrastje, grmičevje, kamenje in prod, ki jo lahko poškodujejo.

GARDENA Liano™ je izjemno lahka in obljublja dolgotrajno kakovost. Tekstilna prevleka ponuja odlično zaščito cevi, saj jo lahko brezskrbno vlečete tudi po tleh ali skozi trnje. Inovativni Liano™ TapFix poskrbi za udobno shranjevanje cevi po uporabi, saj se priključi na skoraj vsako vodovodno pipo brez vrtanja ali uporabe orodja. Če nimate zunanje vrtne pipe, lahko uporabite tudi nastavek za notranje armature, ki omogoča priključitev kopalniške ali kuhinjske pipe na vrtno cev Liano™.

Lahka tekstilna cev Liano™ omogoča brezskrbno zalivanje in uporabo na različnih površinah.

Voda za malčke

Da se zlahka in samostojno osvežijo tudi najmanjši družinski člani, mora biti dostop do vode na vrtu čim bolj preprost. Otroci težko prenašajo vrtno cev ali voziček s cevjo, zato je pametno razmisliti o namestitvi nosilca za cev kar v sredini vrta. Ker so lahko nekatere cevi okorne in toge, se lahko zapletajo in se prekine dotok vode.

Vrtni nosilec za cev GARDENA RollUp s pomočjo konice namestite na poljubni lokaciji v vrtu. Ker se obrača za 360 stopinj, omogoča udobno zalivanje in otroško igro brez zapletanja cevi. Visokokakovostna vzmet z dolgo življenjsko dobo zagotavlja zanesljivo navijanje in priročno shrambo cevi. Zunaj ga lahko pustite vse leto, saj je odporen proti UV-sevanju in zmrzali.

Vrtni nosilec za cev RollUp poskrbi za udobno zalivanje rastlin na oddaljenih delih vrta.

Naročnik oglasnega sporočila je HUSQVARNA AUSTRIA GMBH.