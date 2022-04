Ne boste verjeli, kako preprosto je pripraviti vrt na pomlad

Pomlad nas kliče na vrt. Čas je za uživanje v sejanju vrtnin in rož ter prekopavanju vrtnih gredic. Mnogi med nami bomo prve pomladne tedne izkoristili tudi za dosejevanje trate. Da bo delo na vrtu vedno učinkovito in koristno, vam M Tehnika predstavlja nasvete za pravilno spomladansko oskrbo trate in domačega vrta.

Ali poznate najpogostejši izziv spomladanske oskrbe vrta? Strokovnjaki M Tehnike opozarjajo na pomen dosejevanja trate po dolgi in mrzli zimi. V nasprotnem primeru lahko naše zelenice preraste plevel ali pa se nanje naseli mah. Zato je v prvih toplejših tednih pomembno izbrati ustrezno travno mešanico ter odstraniti odmrlo travo in listje s pahljačastimi grabljami.

Da bodo vaši poletni pikniki obdani s kar najlepšo odejo zelenic, priporočamo, da začnete kositi, ko trava intenzivno raste in doseže okoli osem centimetrov. V M Tehniki lahko izbiramo med najrazličnejšimi kosilnicami: robotskimi, bencinskimi, električnimi, nahrbtnimi in baterijskimi. Pri izbiri je nujno upoštevati velikost zelenice in relief vrta, same kosilnice pa se razlikujejo glede na velikost, širino reza in vrsto pogona.

Kaj sejemo in sadimo aprila ter maja?

Vrtno zemljo pripravljamo približno dva tedna pred sejanjem ali sajenjem. Zemljo preprosto zrahljamo z vilami, priporočljiva pa je tudi uporaba drugih vrtnih orodij, kot so motike, grablje, lopate in sadilci.

Aprila in maja na okrasne grede sejemo enoletnice in sadimo trajnice. Prvi pomladni meseci so popolni za sajenje cvetlic, kot so dalije, begonije in čebulice lilij, ki bodo cvetele poleti.

V zelenjavnem vrtu sejemo in sadimo najrazličnejša semena in sadike. Med najpogostejšimi najdemo radič, korenje, čebulo, grah, špinačo in krompir. Ne pozabimo tudi na okrasitev svojih balkonov, okenskih polic in dvorišč. V M Tehniki lahko izbiramo med pestro ponudbo cvetličnih loncev najrazličnejših velikosti.

Med najbolj priljubljenimi spomladanskimi nakupi v M Tehniki so tudi vrtni kompostniki. Narejeni so iz plastike in odporni proti UV-žarkom ter drugim vremenskim vplivom. Poleg tega so tudi estetskega videza in učinkovito zadržujejo vonjave.

