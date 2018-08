Nasveti za obiranje in shranjevanje jabolk

Vsi smo že kdaj slišali za pregovor "jabolko na dan odžene zdravnika stran", ki morda ni povsem resničen, je pa jabolko zagotovo ena izmed najbolj hranljivih in priljubljenih vrst sadja pri nas. Preberite si nasvete za obiranje sočnih jabolk in kako jih pravilno shranjevati, da jih boste lahko uživali še v hladnih zimskih dneh.

Obiranje jabolk ob pravem času ni ključno samo za zagotavljanje čim boljše kakovosti teh, temveč tudi za podaljšan rok njihove užitnost in svežine. Vsaka sorta jabolk ima različen čas zorenja, ta pa je seveda odvisen od vremenskih razmer v sezoni rasti. Glede na to, da je bilo letošnje poletje zelo vroče, so zadnji avgustovski dnevi že primerni za nabiranje zgodnjih "poletnih jabolk", kot so honeycrisp, paula red in jonagold.

Najboljše sorte dozorevajo vse do konca septembra, če je dovolj toplega sonca in prijetnih temperatur. A čas nabiranja naj bo odvisen tudi od tega, kaj nameravamo s pridelkom.

Imejte v mislih, da vsi plodovi na jablani ne zorijo istočastno. Nekatera jabolka dozorijo prej, druga pozneje. Če ste jabolka nameravali shranjevati čez zimo, se boste morali obiranja lotiti nekoliko prej. Jabolka za uživanje je najbolje nabirati sproti, ko so ta popolnoma zrela.

Zdravega zrelega jabolka se ne prepozna samo po barvi, sploh pri rdečih, saj ta ni dober pokazatelj zrelosti. Nekateri zrelost ocenjujejo tudi po barvi semen. Bolj ko so ta rjava, bolj je jabolko zrelo, ampak tudi to ni popolnoma pravi pokazatelj zrelosti, saj se lahko semena obarvajo, še preden je jabolko sploh zrelo. Zdravo zrelo jabolko mora biti čvrsto, hrustljavo, z dobro razvito barvo in okusom.

Izognite se predčasnemu nabiranju jabolk tako, da sadje okusite. Če je po okusu še vedno nekoliko kiselkasto in po teksturi škrobnato, to pomeni, da še ni zrelo za nabiranje.

Če so vaša jabolka kašasta in premehka, to pomeni, da ste zamudili pravi čas nabiranja, in so že prezrela. Zelo pomembno je, da v času nabiralne sezone jabolka redno okušate, da bi se izgonili prehitremu ali prepoznemu nabiranju. Prava zrela jabolka morajo biti čvrsta, hrustljava, sočna in sladka.

Če jabolka nameravate shranjevati za zimo, jih je treba nabirati takrat, ko je njihovo meso še trdo in sočno. Jabolka med nabiranjem nežno odstranite z vej dreves, tako da se ne dotikate stebel.

Ločite jih po velikosti. Najprej uporabite jabolka največjih velikosti, saj so ta najbolj zrela in se verjetno ne bi obdržala čez vso zmo.

Jabolka, ki so poškodovana, raje uporabite za jabolčni sok ali kuhanje kompota, kot da jih shranite za zimo.

Zamrzovanje jabolk

Če razmišljate o zamrzovanju jabolk čez zimo, se ravnajte po njihovi sladkosti. Jabolka, ki imajo visoko koncentracijo sladkorja, zamrznite pri temperaturi -2 stopinji Celzija. Odmrznite jih počasi na sobni temperaturi, da se v času taljenja ne bi preveč omehčala ali poškodovala.

Jabolka shranjujte v lesenih gajbicah, podloženih s plastično vrečko ali aluminijasto folijo, da čim dlje zadržijo potrebno vlago. Pospravite jih v prostore, kjer so temperature nižje.

Najprimernejša temperatura za shranjevanje je od -1 do 0 stopinj Celzija, saj se tako jabolka lahko obdržijo tudi do šest mesecev. Vlažnost prostora naj bo od 90- do 95-odstotna.

Sortiranje jabolk je ključnega pomena. Zdrava jabolka dajte skupaj, poškodovana skupaj. Mešanje jabolk med seboj lahko povzroči prehitro gnitje.

Jabolka namreč sproščajo plin etilen, ki pospešuje zorenje. Poškodovana jabolka sproščajo etilen hitreje kot zdrava, kar lahko povzroči, da se celotna serija shranjenih jabolk v eni gajbici pokvari hitreje, kot bi se ob primernem sortiranju. Ko jih polagate v gajbice, poskrbite, da bodo jabolka imela med seboj nekaj prostora. Če shranjujete jabolka v plastične vrečke, potem v te naredite nekaj lukenj, tako da se lahko etilen filtrira skoznje.