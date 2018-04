Najlepši cvetovi na svetu #foto

Cvetlice nas obkrožajo povsod in lepšajo okolje, v katerem živimo. Rože predstavljajo lepoto v svoji najbolj čisti, brezhibni obliki, in čeprav so nekatere rože in cvetovi bolj priljubljeni kot drugi, je nekaj takih, ki zares izstopajo. Poglejte si, katerih cvetov in rož se drži sloves najlepših na svetu.

Češnjev cvet

Češnjevi cvetovi res ne potrebujejo razlage, zakaj so lepi. Med najbolj priljubljenimi so cvetovi japonske češnje, ki simbolizirajo prihod pomladi in prebujanja življenja. Cvetovi se odprejo konec marca ali v začetku aprila, čas cvetenja traja do 14 dni. Češnjevi cvetovi so pomembni v japonski kulturi, saj simbolizirajo lepoto življenja. Japonci se v času cvetenja zbirajo v parkih in občudujejo ta lepa drevesa. Tudi v Ljubljani si je te dni mogoče ogledati češnjeve cvetove.

Strelicija

Pri streliciji gre za eksotično rožo, ki izvira iz Južne Afrike. Ob cvetenju se njen cvet izoblikuje v podobo ptice v letu, zato je dobila angleško ime ptica raja, saj prav cvetovi simbolizirajo raj. Strelicija cveti od maja do septembra. Ob cvetenju ima vsaka roža tri pokončne oranžne in tri modre vodoravne cvetove. Ob gledanju rože se zdi, kot da so cvetovi v resnici ptica v letu. Strelicija raste na prostem in potrebuje veliko sončne svetlobe. Ko odcveti, ji je treba pristriči steblo, da spodbudimo naslednji ciklus rasti.

Srčki

Oblika srca simbolizira ljubezen, zato je ta roža tako zelo priljubljena. Gre za spomladansko cvetlico, ki dobro uspeva v vlažnem in hladnem ozračju. Razcveti se na steblu, kjer je na vsakem odseku do 20 srčastih cvetov. Lahko jih najdete v rožnati, rdeči, rumeni in beli barvi, a rožnati cvetovi z majhnimi belimi lisami veljajo za najbolj priljubljene. Znani so tudi pod imenom krvaveči srčki, saj so, ko se na koncu njihovega cveta ujame kapljica vode, res videti kot krvaveči srčki.

Dalija

Jasno je, zakaj je dalija med bolj priljubljenimi pri ljubiteljih lepih cvetov. Razlog se skriva v njeni raznolikosti pri velikosti in barvi. Obstaja kar 42 različnih vrst dalij in njeni cvetovi lahko merijo tudi do 20 centimetrov v premeru. Najdemo jo v skoraj vsaki barvi, razen modri. Izvira iz Mehike in velja za divjo rožo. Cveti od sredine poletja do prvih hladnih dni.

Gazanija

Gre pravzaprav za vrsto marjetice. Znana je tudi pod imenom roža zakladnica. Ima lepe svetle cvetove in privlačno dolge, srebrno zelene liste. Dobro raste na mestih, kjer je veliko sonca. Cveti sredi poletja, vse do zgodnje zime, in sicer v živahnih odtenkih oranžne, rumene, rdeče, rožnate in bele barve. Kot zanimivost - ker ima tako rada sonce, se v večernih urah cvetovi zaprejo in ne odprejo, vse dokler spet ne začutijo sonca in toplejših temperatur.

Potonika

Potonika je poimenovana po zdravniku Paeonu, ki naj bi zdravil grške bogove. Je tudi tradicionalni cvet Kitajske. Njeni cvetovi so zelo dišeči in v več barvah, kot so bela, rdeča, rumena in celo vijoličasta. Cvet simbolizira srečno zakonsko zvezo in je prav zaradi tega znan kot poročni cvet, saj ga neveste zelo rade uporabljajo pri poročnih šopkih.

Proteja

Ta edinstvena roža je ena najstarejših v zgodovini človeštva, saj je nastala pred 300 milijoni let. Edinstven videz in lepota te cvetlice izhajata iz debelega stebla in močnih sijočih cvetov. Najbolje uspeva na prostem, ob močnem soncu. Cvet simbolizira moč, raznolikost, preobrazbo in pogum.

Odolin

Odolin je divja roža, ki izvira iz Španije in Italije. Cvetovi odolina simbolizirajo prevaro in skrivnostnost zaradi značilnega zapiranja cvetov. Uspeva lahko na vsakem vrtu, kjer je veliko sonca. Sadimo ga lahko že od konca februarja do začetka maja.

Eustoma

Izvira iz Teksasa in Mehike, simbolizira pa "umirajočo" naravo. Cvetovi so široki, ovalni in nagubani ter izjemno občutljivi. Zanimiva je predvsem, ker spominja na mešanico med makom in tulipanom. Uspeva v močni svetlobi, gre za rožo trajnico, a ker so njene korenine izjemno krhke, ni veliko upanja, da bi dejansko uspela, saj brez slabega koreninskega sistema cvet preprosto ne more preživeti.

Nebina

Poleg tega, da ima nebina lepe cvetove, nosi tudi poseben pomen. Rože so znane kot simbol potrpljenja in predstavljajo talisman ljubezni. Rastejo v različnih barvah, kot so bela, rdeča, rožnata, vijoličasta, sivkasta in modra z večinoma rumenim središčem. Prinašale naj bi srečo in ščitile pred zlim. Nebina cveti vse od aprila do septembra v vlažnih, kamnitih in travnatih tleh.

Kamelija

Je avtohtona himalajska roža ter raste predvsem v predelih južne in vzhodne Azije. Njeni cvetovi so izjemno mehki in občutljivi. Lahko jo najdete v rožnati, rdeči ali beli barvi. Simbolizira skrite želje in strasti. Izjemno dobro uspeva pri nižjih temperaturah. Ker je zelo občutljiva na menjavo prostora, se pri tej roži odsvetuje premikanje in presajanje.

