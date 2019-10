Na začetku sta bila potok in mostiček, poglejte, kako Milanov vrt izgleda danes #video

Kljub vse nižjim jesenskim temperaturam - ponekod v Sloveniji so že imeli slano - Milan Sterle v Vnanjih Goricah še vedno uživa v delu na slab hektar velikem vrtu. Poglejte si, kako si je uredil svoj vrt in kako izdelati svoje hidrolate.

Z oblikovanjem svoje vrtne oaze je Milan Sterle začel leta 1976, ko so preurejali hišo. Kot pojasnjuje, je imel od vedno rad cvetje, zato so bile že od začetka ene glavnih cvetlic v vrtu perunike. Danes tam nima le bogatega rastlinja, temveč tudi živali, kot so žabe in celo kača.

Pri ustvarjanju vrta je sledil po njegovem mnenju pomembnemu vidiku, in sicer je poskušal ustvarjati vrt od zgodnje pomladi pa vse do maja, ko je cvetna sezona njegovega vrta na vrhuncu.

Kako izdelati hidrolat?

Sterle zelišč sicer nima, jih ima pa zato Jana Bergant iz Histria Botanica, ki se ukvarja z gojenjem zelišč in iz njih izdeluje hidrolate. Korake za pripravo si lahko ogledate v zgornjem videu.

Kot pravi Bergantova, se zelišča za pridelavo eteričnih olj in hidrolatov nabira v njihovi najpopolnejši zrelosti. Orientirate se lahko po intenzivnem vonju samega zelišča. Zelišča za pripravo hidrolata je najbolje nabirati v najbolj vročem delu dneva, to pomeni opoldne.

"Hidrolat lahko pridobimo iz vsakršne rastline, ki vsaj malo diši," pravi Bergantova. Za izdelavo hidrolata potrebujete parni destilator, rastlino, iz katere želite narediti hidrolat, in vodo.