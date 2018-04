Kavni ostanki na vašem vrtu

Ste že kdaj slišali, da lahko kavne usedline uporabite kot gnojilo? Če si kavo dnevno pripravljate doma, potem imate pri roki odličen vir organski snovi, saj so kavne usedline obogatene z dušikom, magnezijem, kalcijem, kalijem in drugimi pomembnimi minerali, ki jih vaš vrt nujno potrebuje.

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay Kompostiranje s kavo je odličen način, da izkoristite nekaj, kar bi sicer odvrgli v smeti. Namesto tega kavno usedlino odvrzite na kompost, a naj se ne konča pri tem.

Kavne usedline lahko tudi kar neposredno uporabite na vrtninah in rožah. Prednost njihove uporabe je v tem, da imajo visoko raven dušika, kar izboljša drenažo, zadržuje vodo v zemlji in celo prezračuje tla.

Organske snovi v njih pomagajo mikroorganizmom, da pospešujejo rast rastlin, in pritegnejo deževnike, ki so koristni za vrt.

Mnogi menijo, da kavna zrna zmanjšujejo pH zemlje (ali znižujejo raven njene kislosti), ampak to ne velja za že uporabljeno kavo, saj se ta nevtralizira, zato ne bo vplivala na raven kislosti tal.

Kavne usedline kot oblika gnojila in mulča

Uporaba kavnih zrn za mulč je lahko neverjetno koristna za vaš vrt, vendar če se odločite za tovrstno metodo, potem vam predlagamo, da v mulč pomešate tudi kompostne ostanke. Naredite debel sloj odeje, saj boste s tem še bolj povečali rodovitnost tal.

Svetujemo, da se izognete nanašanju ostankov kave v bližini semen ali sadik, saj bi lahko zavirali kalitev in rast. To prihranite za že vzkaljene vrtnine. Če se odločite ostanke nanesti neposredno v tla, potem predlagamo, da jih nanesete v tankem sloju.

Mulč so sestavine organskega materiala, kot so lubje, žagovina in majhni izrezki kosov lesa. Posipamo ga na vrtnine v času sezone, ki ponavadi traja od pozne pomladi, ko se tla/zemlja začne segrevati. Glavni namen uporabe mulča je izboljšati rodovitnost tal, ohraniti zemeljsko vlago, zmanjšati rast plevela in drugih nezaželenih rastlin. Obstaja več vrst mulča, ki ga lahko uporabite glede na njegovo različno funkcionalnost.

Različni načini uporabe kavnih ostankov za delo na vrtu

Kavne usedline lahko odvržete na kompost in ga tako obogatite z dušikom, lahko pa jih dodate neposredno v tla. Kavne usedline lahko uporabite tudi kot oviro za vrtne škodljivce, kot so polži. Ker so kavne usedline abrazivne, jih lahko uničijo. Lahko jih uporabite tudi pri zalivanju: dodajte dve skodelici kavnih usedlin v pet litrov vode in pustite zmes stati čez noč, da se snovi med seboj pomešajo. To mešanico lahko uporabite kot obliko tekočega gnojila za vrtne in lončene rastline.

Kavne usedline za bogatenje zemlje in tal

Foto: Pixabay Kavne usedline lahko zagotovijo rodovitnejšo zemljo in boljšo kakovost drugih organskih snovi, ki so potrebne na vrtu, kot so gnoj, kompost in mulč.

Visoka raven duška in drugih hranljivih snovi izboljša strukturo tal, filtrira vodo, poveča pufersko zaščito pred izpiranjem nitratov iz zemlje, poveča biološko aktivnost in odpornost proti glivičnim boleznim.

V naravnih razmerah se rastline prilagajajo tlom in podnebnim spremembam v okolju. Ker se tako lastnosti tal in vsebnost hranil skozi čas spreminjajo, se bodo vrtnine in rože same prilagodile novim razmeram, zato se ne bati, da bi jim s tem škodovali.

Kavne usedline kot naravni pesticid

Nekateri svetujejo uporabo kavnih usedlin pri rastlinah, ki so občutljive na vrtne škodljivce, saj jih njihova abrazivnost odvrne od "plezanja" po vrtninah, ker jih groba zrna praskajo. Čeprav so kavni ostanki izjemno učinkovito pesticidno sredstvo za mehke, sluzaste organizme, pa so mravlje proti njim veliko bolj odporne, zato se jih na takšen način verjetno ne boste kaj hitro znebili.

Uporaba svežih kavnih zrn na vrtu

Če se odločite za uporabo svežih kavnih zrn, vam svetujemo uporabo zrn brezkofeinske kave. Lahko jih uporabite pri nekaterih okrasnih rastlinah, kot so azaleje, hortenzije, borovnice in lilije, nekateri jih uporabljajo tudi pri paradižniku. Uporabite jih lahko tudi pri zatiranju glivičnih bolezni rastlin, obenem pa lahko pomagajo pri odvračanju nekaterih živali, kot so plazilci, zajci in mačke, ki škodujejo in uničujejo vrt.

Foto: Thinkstock