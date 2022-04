Kaj vse moramo postoriti pred sezono piknikov?

Druga sezona izbora za NAJ TRAKTOR Iščemo naj traktor leta 2022. Oddajte svoj glas. #nagradna igra Tudi letos lahko pred novo vrtnarsko sezono oddate svoj glas za NAJ TRAKTOR. Glasovanje bo trajalo kar tri mesece. Na koncu glasovanja bomo med vsemi, ki boste v treh mesecih glasovali za svojega favorita, izžrebali nagrajenca, ki bo prejel čisto nov vrtni traktor, ki ne sme manjkati na nobenem malce večjem vrtu. ODDAJTE SVOJ GLAS GLAVNA NAGRADA: traktor za prave užitke med košnjo Vrtni traktor CASTELGARDEN je izjemno vsestranski in zmogljiv stroj s stranskim izmetom, s katerim boste zlahka pokosili srednje velike vrtne površine do velikosti štiri tisoč kvadratnih metrov, kjer z ročno kosilnico nikakor ne morete biti konkurenčni. S pravim vrtnim traktorjem, na katerega se lahko udobno usedete in ga krmilite z volanom, boste zares začeli uživati pri delu okrog hiše. S traktorjem CASTELGARDEN, ki ima stranski izmet pokošene trave ter je idealen za urejanje zaraščene in divje trave, zahvaljujoč impresivni širini košnje v izmeri 98 centimetrov, je skrb za urejeno okolico hiše pravi užitek Glavno žrebanje bo 16. 6. 2022. MESEČNE NAGRADE: vsak mesec praktična darila za sodelujoče

Potem ko smo zelenico že bolj ali manj pripravili na prihod pomladi – to pomeni, da smo jo temeljito prezračili, dognojili in dosejali travo –, nas čaka še nekaj dela z rednim košenjem trave, saj bo kmalu začela bujno poganjati. Da bo to vrtno opravilo zares dobro opravljeno, si lahko delo poenostavimo z novo robotsko kosilnico RAMDA, ki ima izjemne tehnične lastnosti. O razvoju blagovne znamke RAMDA, ki se lahko pohvali z več kot 30-letno tradicijo, smo se pogovarjali z Davidom Rotarjem, komercialnim direktorjem podjetja Rotar, kjer skrbi za prodajo in vpeljevanje novosti.

David Rotar

Slovenska blagovna znamka RAMDA, ki vključuje vrtne stroje, orodje, zaščitno opremo ter dodatke za vrt, dom in urejanje okolice, je plod slovenskega znanja in razvoja. V podjetju Rotar so najbolj ponosni na široko ponudbo najrazličnejših vrtnih traktorjev, ki vsakemu lastniku močno olajšajo skrb za okolico hiše. Profesionalne izdelke za urejanje okolice in vrta proizvajajo in razvijajo v najuglednejših tovarnah po svetu. Ponudba slovi po kakovostni zasnovi in vzdržljivosti, saj je celoten program izdelan iz najboljših materialov, obenem pa upoštevajo visoka estetska in dizajnerska merila. Ekipa strokovnjakov ponudbo vsako leto dopolnjuje. Ime blagovne znamke RAMDA izhaja iz začetnih črk imen družinskih članov družine Rotar. In sicer R kot Rotar, A kot Anton, M kot Matejka, D kot David in A kot Ana.

V čem se nova robotska kosilnica RAMDA razlikuje od kosilnic prejšnje generacije?

Nov model robotske kosilnice RAMDA se razlikuje po tem, da ima napravo GPS, s katero imamo nadzor nad dogajanjem med delovanjem kosilnice.

Kako pripravimo teren okoli hiše za robotsko kosilnico RAMDA?

Teren je treba pripraviti na popolnoma enak sistem kot pri robotski kosilnici Husqvarna. Po vrtu moramo v tla položiti mejno žico, ki je napravi priložena. Zraven je priložen tudi pribor za ureditev in postavitev kosilnice, česar drugi ponudniki ne ponujajo.

Za koga vse je primerna robotska kosilnica RAMDA?

Prav za vsakega uporabnika, ki si želi spremeniti ureditev vrta in ki noče več tega delati ročno, saj to lahko avtomatsko namesto vas uredi robot. Robot RAMDA je primeren za vse vrste zelenic velikosti od 100 do 1.500 kvadratnih metrov.

Kako poteka vzdrževanje robotske kosilnice RAMDA in kakšen strošek to prinaša?

Vzdrževanje robotske kosilnice je zelo preprosto. Kosilnico je treba večkrat mesečno očistiti z metlico, da se iz nje odstrani vsa umazanija, ki se nabere med delom. Po čiščenju je treba kosilnico zaščititi s kakšnim pršilom, kot je RAMDA OL F4, potem preverimo stanje nožkov, ki jih je priporočljivo večkrat letno zamenjati. Set nožkov za celoletno uporabo stane približno 23 evrov. To je večinoma tudi vse, kar zadeva tekoče vzdrževanje, seveda je treba po končani sezoni stroj skupaj s polnilno postajo pospraviti nekam na toplo. Vsake tri mesece jo je treba priključiti na elektriko, da se napolni baterija, da pozimi ne zaspi in se tako ne uniči po nepotrebnem. Vsako leto po končani sezoni se moramo obrniti na pooblaščene serviserje RAMDA, ki stroj temeljito pregledajo, očistijo in napolnijo, da je potem povsem pripravljen na novo sezono. Strošek takšnega pregleda brez nadomestnih delov je od 60 do sto evrov letno.

Katere tehnološke novosti oziroma trende še napoveduje blagovna znamka RAMDA v letošnjem letu?

V razvoju blagovne znamke RAMDA smo veliko poudarka namenili ročnemu orodju, baterijskemu programu, motornim kosilnicam, motornim kosam in priboru. Ko potegnemo črto, je letos na področju programa RAMDA na trgu veliko novih inovativnih produktov. Vsako zadevo, ki jo ponudimo na trgu, skrbno oblikujemo, načrtujemo in vsaj eno leto preizkušamo, preden jo vključimo v prodajo, tako da si za leto 2022 obetamo približno sto novih izdelkov blagovne znamke RAMDA. Tudi novi prodajni katalog podjetja ROTAR obsega že več kot 350 strani. Letos je čas za predstavitev celote v novem katalogu, ki ga je mogoče videti tudi na naši spletni strani www.rotar.si.

Izdelki RAMDA se zaradi dobrega oblikovanja, vzdržljivosti ter razmerja med kakovostjo in ceno uvrščajo med najbolj priljubljene znamke zelenega programa. V svojem širokem prodajnem programu pa niso pozabili niti na najmlajše navdušence nad vrtnarjenjem. RAMDA zagotavlja dober poprodajni servis z več kot 120 pooblaščenimi serviserji in nadomestne dele tudi po pretečenem petletnem garancijskem obdobju.

Kateri vrtni stroji RAMDA so najpomembnejši in bi jih moral imeti vsak vrtnar in gospodar?

Vsekakor bi vsak vrtnar, ki skrbi za svojo prečudovito zelenico, moral imeti najbolj osnovne zadeve za urejanje zelenice in okolice. To so:

lopata,

grablje,

vile,

škropilnica,

motorna ali baterijska kosa,

motorna ali baterijska kosilnica ali robot,

prezračevalec trate,

zalivalni sistem, da poskrbimo za samo ozelenitev vrta,

škarje za obrezovanje sadnega drevja ali preostalih rastlin ...

… in še bi lahko naštevali, kajti pravi vrtnarji imajo veliko orodja, da svojemu vrtu zagotovijo lepo podobo in kakovostno rast.

Kako izbrati pravi žar za piknik?

Ko uredimo okolico, si lahko omislimo še dekorativne dodatke, kot so vrtni palčki, senčniki, različne košare, lanterne, okrasni lonci in stojala. Predvsem pa je pomembno, da imamo vrhunsko in udobno vrtno garnituro, na kateri bomo lahko brezskrbno posedali in uživali.

Poleg kakovostne vrtne garniture pa si ne moremo zamisliti piknika brez omamno dišečih dobrot, pečenih na žaru.

Misel na poletje, ko brezskrbno preživljamo čas v družbi prijateljev ob dobri hrani in pijači, nas vedno spomni tudi na piknike, ko daleč naokrog vse diši po slastni hrani z žara. Skrivnost odlično pripravljenih jedi z žara je tudi v pravem žaru, ki mora zagotavljati dovolj visoke temperature pečenja, da se hrana lepše speče in je okusnejša. Preden se odločimo za pravi žar, moramo razmisliti, ali želimo žar na oglje ali žar na plin. V mislih moramo imeti tudi to, kje bo žar postavljen in ali mora biti premičen.

Če želimo žar, ki bi ga radi vzeli s sabo na morje, potrebujemo žar v kompaktni izvedbi. Za žar, ki bi ga imeli v svoji kuhinji na prostem, pa lahko postavimo vrtni kamin.

Odličen okus in sočno kuhanje z žari KAMADO RAMDA

Žari KAMADO RAMDA so izjemno robustni in trpežni ter se odlikujejo predvsem po visokokakovostnem keramičnem zaključku. Odlični so za peko, dimljenje in praženje ter celo za pripravo pice s premerom kar 39 centimetrov. Temperatura v žarih KAMADO RAMDA lahko doseže do 400 stopinj Celzija, poleg tega je v njih mogoče doseči tudi razmere za dolgotrajno gorenje, saj imajo izredno učinkovit nadzor pretoka zraka in temperature. Tako pripravljena hrana bo nas in naše goste navdušila z izjemnim okusom in sočnostjo.

Veliko modelov ima ob strani tudi zložljive stranske police za preprosto shranjevanje hrane, dodatkov in pripomočkov. Med nepogrešljivimi pripomočki, ki jih potrebuje vsak pravi mojster peke na žaru, so različne prijemalke, vrhunske zaščitne rokavice, različne mreže in rešetke ter krožniki za odlaganje, košare za drva, lopatke, krtače za čiščenje in loparji za pice. Žar KAMADO RAMDA ima že v kompletu grebljico za pepel, prijemalko oz. klešče za rešetko ali mrežo, kamen za pečenje pice, rešetko za pečenje ter zaščitno prekrivalo.

Oglje ali plin?

Pri žaru na oglje moramo vzeti v zakup malce večjo porabo časa, saj že priprava žara pred peko traja približno 30 minut. Sicer pa peka na žaru na oglje ni tako težka in zahtevna, le uravnavanje temperature zahteva nekaj prakse. Manjši kosi mesa, na primer perutničke in čevapčiči, so na primerni temperaturi hitro pečeni. Večji kosi mesa pa se pečejo več časa, saj se morajo dobro speči tudi znotraj.

Žar na oglje je treba po peki tudi dobro očistiti, kar pa nas ne sme odvrniti od te vrste žara, saj nič ne morem nadomestiti izjemnega okusa po dimu.

Za vse, ki ne marajo čakanja in priprave žara na oglje, so bolj priporočljivi plinski žari, ki so praktični, kar zadeva čiščenje in hitrost priprave jedi. Pri plinskih žarih preprosto prižgemo plin, počakamo na primerno temperaturo in že lahko pečemo. Vzdrževanje konstantne temperature ni zahtevno, prav tako lahko preprosto znižamo ali zvišamo temperaturo peke.

Plinski žar bo tudi zdržal dlje od žara na oglje, je pa nekoliko dražji. Plinske žare priporočamo predvsem uporabnikom, ki bodo žar uporabljali večkrat in za več ljudi.

Vedno bolj priljubljeni so zidani vrtni kamini, ki zahtevajo več prostora in so nepremični. Tudi pri zidanih kaminih lahko izbiramo vrtne kamine na plin ali oglje. Ob vrtnem kaminu imamo ponavadi tudi prostor za pripravo hrane, nekatere večje lahko uporabljamo kot priročno zunanjo kuhinjo. Če nam prostor dopušča, je odločitev za zidan vrtni kamin vsekakor več kot prava.