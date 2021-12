Kaj ponuditi našim kosmatincem, da bodo zdravi in zadovoljni?

Hišni ljubljenčki so družinski člani, zato je treba na njihovo zdravje paziti enako kot na svoje.

Dokazano je, da njihova prisotnost dobro vpliva na naše zdravje, saj znižuje raven stresnega hormona in krvni tlak ter posledično zmanjšuje tveganje za srčne bolezni, prav tako naš odnos do njih močno vpliva na njihovo zdravje. Tako kot mi pa tudi naši hišni ljubljenčki potrebujejo kakovostno prehrano.

Lastniki jim to ljubezen poskušamo vračati s pravilno prehrano, nego, veliko mero igranja, učenja in gibanja, saj si želimo, da bi bili naši kosmatinci zadovoljni in v dobri telesni kondiciji. Odgovoren odnos do živali se kaže tudi s tem, da mu v vsakem življenjskem obdobju ponudimo hranljivo in energetsko primerno hrano, ki mu bo zagotovila dolgo in srečno življenje. Toda najti najbolj zdravo hrano za našega ljubljenčka ni vedno lahko, saj je na tržišču toliko različnih vrst, da se res težko odločimo za pravo.

Najbolje je pravo hrano za pse izbrati v sodelovanju z veterinarjem, saj nihče ne razume potreb našega kosmatega prijatelja bolje kot mi in izbrani veterinar, ki naj nam pomaga tudi s posebnimi priporočili glede na potrebe psa ali mačka.

Debelost tudi živalska težava



Ali ste vedeli? Vse več mačk in psov dandanes trpi zaradi predebelosti, za kar je kriv predvsem vpliv človeka, študije pa so pokazale, da je predebelih od 25 do 40 odstotkov mačk in psov. Čezmerna teža lahko resno načne njihovo zdravje, obremeni sklepe in notranje organe.

Lara Kralj "PURINA® PRO PLAN® se je s hrano, prilagojeno vsem življenjskim obdobjem in stanjem živali, izkazala za najboljšo izbiro. Priporočamo jo hišnim ljubljenčkom z normalnim ali poslabšanim zdravstvenim stanjem. Vsebuje formule, primerne za pse in mačke, ki so občutljivi, imajo povečano težo, so sterilizirani, okrevajo po operaciji ali pa morajo biti zaradi tekmovanj in razstav v vrhunski formi," je povedala veterinarka Lara Kralj iz veterinarskega centra Lara.

Da bi hišni ljubljenčki uživali vsak dan znova in da bi jim odgovorni lastniki lahko ponudili hrano, prilagojeno njihovim potrebam, se poslanstvo podjetja Purina nikoli ne konča. Prepričani so, da lahko tudi znanost pripomore k daljšemu življenju in zdravju hišnih ljubljenčkov.

Purine že več kot 90 let nenehno izboljšujejo svoje izdelke na inovativne načine.



Odgovorni lastniki naj hrano , ki je rezultat proizvajalčevih najnovejših odkritij, ponudijo svojim ljubljenčkom poleg rednih sprehodov, hidracije, igre, teka, pa tudi ljubkovanja, saj se vsi lastniki zavedamo, da je hrana poleg vsega drugega najpomembnejša pri zagotavljanju kakovostnega bivanja. Ker je pravilna in uravnotežena prehrana od malih tačk pa vse do starosti ključna za dolgo življenje in zdravje kosmatincev, znanstveniki izže več kot 90 let nenehno izboljšujejo svoje izdelke na inovativne načine.Odgovorni lastniki naj hrano PURINA® PRO PLAN® ki je rezultat proizvajalčevih najnovejših odkritij, ponudijo svojim ljubljenčkom poleg rednih sprehodov, hidracije, igre, teka, pa tudi ljubkovanja, saj se vsi lastniki zavedamo, da je hrana poleg vsega drugega najpomembnejša pri zagotavljanju kakovostnega bivanja.

Obogatena prehrana naših ljubljenčkov

Živali imajo pozitiven učinek na počutje in zdravje ljudi.

Purina s svojim strokovnim znanjem o prehrani in negi živali ter z razumevanjem specifičnih zdravstvenih stanj naših ljubljenčkov proizvaja hrano brez umetnih arom, barvil in konzervansov, izdelano iz najbolj kakovostnega mesa ter obogateno z naravnimi dodatki, kot so spirulina, špinača, olivno in laneno olje, kolostrum za mladiče ter ustreznimi vitamini in minerali.

Izdelki PURINA® PRO PLAN® so prilagojeni določenim stanjem, kot so občutljiva prebava, alergije, kastrirane oz. sterilizirane živali, bolezni ledvic, bolezni srca, sladkorna bolezen, epilepsija, in življenjski dobi ter velikosti našega hišnega ljubljenčka, tudi za izboljšan imunski sistem mladičkov, občutljivo kožo in prebavo ali prekomerno telesno težo.

Mačke nas navdihujejo s svojo iznajdljivostjo in lepoto.