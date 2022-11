Hišni ljubljenčki imajo lahko velike zdravstvene težave prav zaradi TEGA!

Oglasno sporočilo

Ali ste vedeli, da se več kot 80 odstotkov obiskov veterinarja zgodi samo zaradi zdravstvenih težav hišnih ljubljenčkov, ki jedo napačno hrano? Pri izbiri hrane morate biti še kako pozorni, saj lahko s pravilno in uravnoteženo izbiro svojemu najboljšemu prijatelju prihranite marsikatero neprijetnost.

Kaj lahko storite za svojega najboljšega prijatelja?

Zdravstvene težave se pogosto začnejo zaradi napačne prehrane. Zato je pri tem bistvena pravilna izbira hrane za vašega hišnega ljubljenčka.

Tudi vašega psa napenja in ima težave z vetrovi?

Težave z napenjanjem in posledično vetrovi se lahko pojavijo ob prehitri menjavi hrane, zaradi sestavin v hrani ali pa so lahko posledica drugih zdravstvenih težav.

1.) Prehitra menjava hrane

Prehod na novo hrano naj bi trajal vsaj sedem dni. Če ste hrano zamenjali prehitro, je to lahko vzrok za prebavne težave in napenjanje. V tem primeru lahko kužku ponudite probiotike, kot je na primer WolfPack Gastro , ki bo prebavni mikroflori pomagal ponovno vzpostaviti red v prebavilih.

2.) Sestavine v hrani, ki povzročajo napenjanje

Žita oziroma škrob ter druge OH hrani dodajo zato, da suha hrana ne razpade in da psa nasiti. Pomembni pa so tudi zaradi kisline v želodcu, ki nastaja zaradi vnosa mesa – več je mesa v hrani, nižji pH ima želodčna kislina. Zaradi pogostih alergij se OH v obliki žitaric/krompirja danes pogosto zamenjuje za stročnice. Stročnice pa že naravno vsebujejo več vlaknin, kar lahko povzroči napenjanje. V tem primeru vam priporočamo izbor hrane za pse z občutljivo prebavo , ki vsebuje manj sestavin, ki bi lahko povzročale težave.

Blagodejna dodatka v hrani, ki pomirjata vetrove, sta tudi janež in rožmarin, zato bodite pri sestavi hrane pozorni tudi na njiju – veliko jih vsebuje odlična linija pasje hrane Ontario!

Za naše francozke, mopse in druge pasme, ki imajo pogosto težave s prehranskimi intolerancami, pa priporočamo hrano Aspect , ki je prilagojena specifikam posamezne pasme. Briketi Aspect French Bulldog ne vsebujejo perutninskega mesa, ampak meso lososa, ki je nežen do prebave in ne povzroča težav. Ker naše francoze tudi rado napenja, hrana ne vsebuje graha, namesto njega je dodan krompir.

Izbor hrane za pse z občutljivo prebavo.





Tako je svojo težavo rešila tudi Rita!

"Moja težava je bila razrešena, ko sem nekega lepega sončnega popoldneva po naključju zavila v trgovino Mr. Pet, kjer so mi izredno strokovni in prijazni svetovalci svetovali ter ponudili bolj kakovostno in lažje prebavljivo hrano, kot sem jo imela do zdaj. Ugotovila sem, da me nihče ni želel zlonamerno sabotirati, pač pa se je težava pojavila, ker nisem jedla prave hrane za moj občutljiv prebavni sistem. Zdaj se lahko sproščeno sprehajam in uživam v svežem zraku, tako kot drugi, ki se družijo z menoj!«

Naročnik oglasnega sporočila je PET NETWORK SI, D. O. O.