Delo na vrtu: kaj je treba postoriti avgusta?

Avgust je pogosto zelo sušen mesec, zato je ena glavnih skrbi vrtičkarjev še naprej zalivanje. Vrt zalivamo pozno zvečer, še bolje je zgodaj zjutraj, prav tako pa je učinkoviteje, če ga obilno zalijemo dvakrat na teden, ne pa vsak dan "po kapljicah".

Zelenjavni pridelek pobirajte sproti

Na zelenjavnem vrtu zdaj pobiramo pridelek – bučke, kumare, paradižnik, brokoli, cvetačo, melone, buče, korenje, solato ... Plodove pobirajte sproti, saj bodo rastline s tem še bolj bogato obrodile, tako pa se boste tudi izognili velikim količinam naenkrat pobrane zelenjave, ki je ne morete pravočasno porabiti.

Ponovno sejanje in sajenje

Čas je za sejanje in sajenje motovilca, špinače, zimske solate in česna, kitajskega, belega in rdečega zelja ter endivije.

Zdaj znova sadimo jagode, lanske poganjke malin, ki so letos obrodili, odrežemo, letošnje poganjke pa privežemo za prihodnje leto. Pobiramo sadje, ki je že dozorelo, pretežke veje je treba podpreti, da se ne zlomijo.

Odstranjevanje cvetov, pobiranje semen in nabiranje zelišč

V cvetličnem vrtu odstranjujte odcvetele cvetove, pri trajnicah s tem spodbudite ponovno cvetenje. Na odstranjevanje odcvetelih cvetov bodite pozorni pri vrtnicah, ki jih tvorjenje semen izčrpa, zdaj je tudi čas za razmnoževanje vrtnic s potaknjenci.

Bogato cvetoč vrt izkoristite za nabiranje in sušenje cvetja, s katerim boste svoj dom okrasili med hladno in sivo zimo, in za nabiranje semen za prihodnje leto. Prav tako je pravi čas za nabiranje dišečih zelišč, kot so melisa, meta, timijan in origano.