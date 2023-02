Ali znate pravilno obrezati sadno drevje?

Oglasno sporočilo

Ob zaključku zime je čas, da začnemo razmišljati o zgodnjih vrtnih opravilih. Eno izmed njih je obrezovanje sadnega drevja. Če želimo, da je drevje zdravo in si lahko obetamo bogat pridelek, so redna skrb in nega ter vsakoletno pravilno obrezovanje ključni za dosego našega cilja.