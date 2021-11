Legendarna avtomobilska znamka pripravljena na električno dobo

Elektrika v Sloveniji že dolgo ne trka več na vrata, pravi preporod pa se dogaja v zadnjih letih, ko se v ta segment podajajo uveljavljene znamke z električno gnanimi modeli za širši krog uporabnikov. Tudi Citroën. Legendarna francoska avtomobilska znamka je že od leta 1919 eden od glavnih akterjev, ki si prizadevajo za dostopnost avtomobilov širši množici, in to se še zdaleč ni končalo. V današnjem času znamka odločno vstopa v dobo električne mobilnosti , v kateri namerava pustiti svoj pečat. Sodeč po preizkušenem in videnem bo tudi njihov brezogljični odtis markanten . Citroën je na dobo elektrifikacije pripravljen tako z naborom vozil kot s ponujenimi storitvami in vizijo, ki jo uresničujejo iz dneva v dan.

V času, ko se vsi bolj zavedamo pomena skrbi za naš planet in okolje, postajajo električni avtomobili vse bolj iskani, naprednejši in varčnejši. Trajnost in čista energija nista vroči temi samo ta trenutek, ampak bosta tudi v prihodnje ostali naša prioriteta, saj podnebne spremembe postajajo iz dneva v dan večja grožnja.

Citroën za boljši in čistejši jutri skrbi na različne načine. Vse od razvojne zasnove vozil in v vsaki etapi njihovega življenjskega cikla si Citroënove ekipe prizadevajo, kolikor je le mogoče, omejiti vpliv avtomobila na okolje. Citroën si nenehno prizadeva za optimizacijo in zmanjšanje porabe goriva in emisij, uporabo "zelenih", recikliranih materialov ter okoljevarstveno politiko, ki jo francoska avtomobilska znamka živi na vseh ravneh svojega delovanja. Končni rezultat vsega so vrhunska e-vozila.

Do leta 2025 bo celotna paleta novih vozil stoodstotno elektrificirana Dejstvo je, da se potrebe po mobilnosti spreminjajo in da postaja okolju prijazna mobilnost vse pomembnejša. S temi razlogi v mislih se je Citroën odločil svojo ponudbo še okrepiti. Za vse naslednje nove modele bo poleg različice na termični pogon na voljo tudi električna različica vozila. Do leta 2025 bo celotna paleta novih vozil stoodstotno elektrificirana, ob tem pa bodo ponudili tudi možnost izbire. Ta ofenziva bo izjemno pomemben vzvod rasti za Citroën, saj ne bo zajemala le gospodarskih vozil, temveč tudi osebna vozila. V Citroënovi ponudbi so delni hibridi, priključni hibridi in stoodstotno električna vozila, ki so jih navdahnili vozniki in njihov vsakodnevni način uporabe avtomobila – do leta 2023 pa namerava znamka za 70 odstotkov modelov iz svojega prodajnega programa ponuditi električno izvedenko, do leta 2025 pa za vse modele. Citroën se kot pomemben akter na področju energetskega prehoda, ki črpa navdih iz novih načinov rabe, pripravlja tudi na predstavitev velike ofenzive za elektrifikacijo svojega izbora gospodarskih vozil.

Prednosti, ki jim ni konca in kraja

Prednosti uporabe električnih avtomobilov so številne. Omeniti velja nične emisije, neslišno delovanje, nič stresa – brez vibracij, brez hrupa motorja, nemudoma razpoložljiva moč in navor za takojšnjo zmogljivost ter tekočo vožnjo brez sunkovitega delovanja,

Polnjenje je cenejše, saj je električna energija cenejša od drugih pogonskih goriv, tu so še nižji stroški vzdrževanja. Raziskava Evropske potrošniške organizacije BEUC in devetih nacionalnih organizacij članic, med njimi tudi Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS), na primer razkriva, da je srednje velik električni avtomobil že danes finančno najbolj zanimiva rešitev za potrošnike ob upoštevanju njegove življenjske dobe.

Koraki inovacij v panogi so opazno povečali navdušenje potrošnikov

E-vozila postajajo med uporabniki vse bolj priljubljena, mitov v zvezi z njihovo uporabo, nakupom, stroški, dosegom in polnjenjem pa je iz dneva v dan manj. Slovenski vozniki imajo na razpolago privlačne subvencije ekosklada, vse boljšo in že skoraj po vsej državi razširjeno infrastrukturo. Včasih so se vozniki električnih avtomobilov spoprijemali z dvema pomembnima težavama – omejenim dosegom in pomanjkanjem mest za polnjenje. Kakšno je stanje danes? Svoje vozilo lahko povsem enostavno napolnite doma, v službi ali na javnih mestih in tako vsakodnevno izkoriščate prednosti stoodstotno električnega načina pogona. Tehnologija akumulatorjev se stalno izboljšuje, tako da se povečuje tudi doseg avtomobilov.

Tudi pri Citroënu poudarjajo, da so koraki inovacij v panogi opazno povečali navdušenje potrošnikov nad električnimi in hibridnimi vozili z daljšimi dosegi (do 350 km po ciklu WLTP) in naraščajočim številom polnilnih mest. Citroën je bil med prvimi znamkami, ki je pred več kot desetletjem tudi v Sloveniji začel tržiti serijski električni avto C-Zero in se hkrati posvetil razvoju priključnih hibridov kot vmesne stopnje med čistejšimi emisijami in ohranitvijo dolgega dosega. V današnjem času pa z velikimi koraki vstopa v dobo električne mobilnosti, v kateri namerava ostati med vodilnimi.

Citroën pristopa k elektrifikaciji vozil in trajnostnemu razvoju z vizijo in upoštevanjem vseh uporabnikov vozil ali prevoznih sredstev, z zavezo, da želijo ponuditi vsem dostopno stoodstotno električno mobilnost. Elektrifikacija predstavlja pomemben korak v razvoju znamke in pooseblja strategijo o možnosti izbire pogona ter obenem ohranja svoje najpomembnejše vrednote: kreativnost, praktičnost in drugačnost in udobje.

Ë-rešitve za vse uporabnike

Električni avtomobili predstavljajo modernost in prihodnost, ki vedno bolj kroji že sedanjost. Citroënovi inženirji so uporabili vse svoje bogato stoletno znanje in razvili vozila, ki so v koraku s časom in dokazujejo, da kar so bile nekoč sanje, je danes resničnost. Obstaja mnogo razlogov, zakaj je paleta električno gnanih Citroënov med uporabniki tako zelo priljubljena in zaželena. Poleg tihega delovanja, okoljske koristi in praktične zasnove so vsi modeli opremljeni z odlično Citroënovo tehnologijo, s katero vozila izstopajo iz množice.

Glede na potrebe in vsakodnevne načine uporabe avtomobila Citroën ponuja odgovor prav za vse uporabnike. Trenutno za slovenski trg med osebnimi vozili ponujajo naslednji izbor: stoodstotno električni Citroën ë-C4, priključni hibrid C5 Aircross Hybrid, stoodstotno električni ë-Berlingo in stoodstotno električni ë-SpaceTourer. Med gospodarskimi pa poleg dizelskega pogona tudi alternative na stoodstotno električni pogon: stoodstotno električni ë-Jumpy, stoodstotno električni ë-Berlingo Van in v prihodnje tudi stoodstotno električni ë-Jumper. Kdo bo omenjenih vozil še posebej vesel in komu so prednostno namenjena?

Ko je lahko pot v službo skoraj zastonj

Citroën C5 Aircross Hybrid je Citroënov prvi priključni hibridni model in ponuja vse vrline bencinsko-električne kombinacije. Če se želite z električnim pogonom prevažati čez teden in se ob koncu tedna odpeljati z družino na izlet, vam SUV C5 Aircross Hybrid zagotavlja ultimativno doživetje udobja, izredno prostornost in prilagodljivost za družinsko rabo s tremi ločenimi, enakovrednimi sedeži zadaj.

Vozilo združuje vrhunske potovalne lastnosti hibridnega pogona z možnostjo povsem električne vožnje na dnevnih do 50-kilometrskih relacijah, ki jih lahko prevozite praktično zastonj. Ko pa si boste zaželeli avanturističnega pobega v neznano, bo krmiljenje povsem enostavno prevzel motor na notranje zgorevanje.

Če vsakodnevno pretežno opravljate kratke poti in lahko na poti preprosto dostopate do rešitev za polnjenje ter ste obenem še okoljsko odgovorni in varčni, Citroën odgovarja s stoodstotnim električnim novim ë-C4 100 % ëlectric.

Oblikovno kombilimuzina s prepoznavno Citroënovo identiteto naslavlja potrebe kupcev, ki želijo udobje in praktičnost SUV-ja ter eleganco kupeja. Avtomobil je na trg prišel s posebno misijo – dokazati, da je električna mobilnost udobna ter cenovno ugodna in da ni rezervirana le za mestne malčke, pač pa da lahko vse prednosti elektrike ponudi tudi družinski avto. Po videnem sodeč, mu to zelo dobro uspeva. Vozilo po dosegu zadošča dnevnim potrebam Slovencev za normalno vsakodnevno porabo, znajde pa se na različnih tipih cest – poleg mestnih središč, regionalnih cest in avtocest tudi zunaj urejenih poti.

Še večje družine ali skupine prijateljev bodo svoj odgovor za intenzivno, brezmejno življenje našle v vozilih ë-SpaceTourer in ë-Berlingo.

Praktičnost in funkcionalnost v električni preobleki

Poklicnim uporabnikom, obrtnikom, trgovcem ali dostavljavcem Citroën ponuja konkretne rešitve za mobilnost in bolj brezskrbno izvajanje njihovih vsakodnevnih dejavnosti – od imperativa v svojem razredu, ë-Berlingo Vana, do večjih poklicnih partnerjev, kot sta ë -Jumpy in največji ë -Jumper. Najboljša električna tehnologija v gospodarskih vozilih poklicnim uporabnikom zagotavlja še bolj brezskrbno vožnjo.

Vozila so, vsaka v svojem segmentu, že nekaj let vzor svojim tekmecem z različnimi inovacijami, s katerimi potešijo pričakovanja svojega trga. S svojo praktično, ergonomsko in funkcionalno zasnovo so lahko idealen partner poklicnih uporabnikov, ki želijo med opravljanjem svoje dejavnosti pozitivno vplivati na okolje in dostopati do vseh mestnih središč.

V splošnem Citroënova ponudba gospodarskih vozil na električni pogon ponuja ravno pravšnji odgovor na vsakodnevne potrebe poklicnih uporabnikov. Ponuja jim obilo svobode med vožnjo po mestnih središčih, v katerih uveljavljajo vse več omejitev prometnega režima, in tudi v primestnih in podeželskih predelih. Pri tem se vam ne bo treba odreči vsem dozdajšnjim uporabnim funkcijam, kot tudi ne spremeniti tovorne kapacitete gospodarskega vozila.