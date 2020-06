Vse, kar morate vedeti o vgradnji notranjih vrat s skritimi nasadili

Oglasno sporočilo

Ob novogradnji ali prenovi stanovanja je pomembna tudi izbira notranjih vrat, da so tudi ta premišljena, uporabna in estetska. Že na prvi pogled se marsikdo zaljubi v eleganten in preprost izgled notranjih vrat, ki so povsem poravnana s steno. In prav o takšnih notranjih vratih s skritim podbojem smo se pogovarjali z oblikovalci notranje opreme iz Mizarstva Markelj, ki so skrivnostnim vratom čudovitega videza nadeli ime inline vrata . Notranja vrata , ki imajo videz popolne linije s steno, dela edinstvene skriti podboj. Se sprašujete, kakšen je postopek vgradnje notranjih vrat s skritim podbojem in skritim nasadilom v vaše stanovanje? Pojdimo po vrsti.

Notranja vrata s skritim podbojem imajo v steni poseben profil

Skriti podboj je ključna skrivnost elegantnih notranjih vrat, ki so povsem poravnana s steno. Med gradnjo postavijo surova vrata, ki jih kasneje odenejo v barve in materiale po vaših željah.

Čiste linije in eleganca so trendi, h katerim stremijo tako oblikovalci notranje opreme kot tudi arhitekti. Pomemben korak k preprostemu in obenem modernemu videzu prostora pomenijo tudi vrata s skritim podbojem in skritim nasadilom. Preden se dotaknemo tehničnih in gradbenih detajlov notranjih vrat s skritim podbojem v primerjavi s klasičnimi vrati s skritim nasadilom, je dobro vedeti osnove. "Skrito nasadilo vgradimo v vratno krilo in podboj ter ni vidno ob zaprtem vratnem krilu. Ko se vrata odprejo, je na predelu vgrajenega tečaja možno zaznati le vzgib, ki predstavlja tehnično dovršen nadomestek klasičnemu tečaju," izpostavijo ključno posebnost skritega nasadila v Mizarstvu Markelj, kjer izdelujejo t. i. inline vrata in klasična notranja vrata po meri najrazličnejših dimenzij in materialov.

Skrivnost elegantnih linij je v skritem podboju. Ta je navadno narejen iz aluminija in ga monterji iz Mizarstva Markelj namestijo v vratno odprtino, preden se stanovanje pleskarsko obdeluje – torej po ometu in tlaku. "Na inline profil, kot ga imenujemo mi, se po vgradnji nato nanesejo slikopleskarska mrežica, bandažni trak in kit, profil pa se slikopleskarsko obdela. Po zaključni fazi gradnje bomo na ta podboj namestili vrata, ki se bodo popolnoma podala v ravnino stene," orišejo postopek vgradnje aluminijastega profila za notranja vrata s skritim podbojem Markljevi, katerih mizarska delavnica stoji streljaj iz Škofje Loke.

Izbira inline notranjih vrat s skritim podbojem je možna, četudi jih načrti ne predvidevajo

So vam arhitekti v načrtu zasnovali klasična vrata, vi pa ste se medtem zaljubili v eleganten izgled vrat s skritim podbojem? Nič še ni Pri notranjih vratih ni omejitev glede barve in materialov. V modernih gradnjah danes prevladujejo bela in leseni furnirji. zamujeno. Tako vrata s skritim podbojem kot tudi klasična vrata s skritim nasadilom imajo namreč isto gradbeno odprtino. "Pri obeh tipih vrat govorimo o 80 cm širokem vratnem krilu in zidarski odprtini 88 cm, torej je njuna razlika minimalna, 8 cm. Podobno je z višino, govorimo o 4 cm razlike. To pomeni, da je sama gradbena odprtina v obeh primerih identična," obrazložijo Markljevi in še enkrat izpostavijo njuno ključno razliko v vgradnji – vrata s skritim podbojem vgrajujemo takoj po estrihu, ometu ali mavčni plošči, klasična vrata pa v zaključni fazi, navadno ko je v stanovanju že preostala notranja oprema.

Vrata s skritim podbojem vgradimo takoj po estrihu, ometu ali na mavčno-kartonski zid, medtem ko klasična vrata pridejo na vrsto šele po zaključenih delih, ko so položene talne obloge in lahko tudi že preostala notranja pohištvena oprema.

Pri vgradnji notranjih vrat ima nekoliko več dela pleskar, ki mora obdelati špaleto, podobno kot se to opravi pri oknu. Po slikopleskarski obdelavi aluminijastega profila si sledijo utečene gradbene faze – polaganje končnega tlaka, talne obloge (keramika, parket, laminat itd.), po umeščeni preostali notranji opremi pa pridejo z vratnimi krili še izkušeni monterji, ki vaša izbrana notranja vrata privijačijo na podboj in nastavijo nasadilo.

Ste v dilemi – izbrati notranja vrata s skritim podbojem ali klasična vrata?

Z leti so se okusi glede pohištva spreminjali in razvijali, prav tako so razvoj doživele tudi zahteve in vrata so postala pomemben element pri oblikovanju stanovanjskih notranjosti. Izvedba skritih vrat s skritim podbojem je v primerjavi s klasičnimi dražja in prinaša določene prednosti in tudi slabosti. "Vrata s skritim podbojem lahko postavimo v linijo hodnika, tako da jih odpiramo navznoter. Če imamo steno debeline 30 cm in širino vrat 80 cm, vrata gledajo samo še 50 cm v prostor. Takšna vrata navadno odpiramo na način obratnega odpiranja. To pomeni, da poravnana vrata v ravnini na hodnik iz hodnika potisnemo v prostor in s tem pridobimo celotno debelino špalete," izpostavijo ključno prednost inline vrat v Mizarstvu Markelj. Druga pozitivna stran je zagotovo njihova estetska vrednost, ki je v današnji moderni gradnji z videzom naravnih linij izredno iskana in zaželena. Kot pomanjkljivost pa v Mizarstvu Markelj navajajo njihovo 90-stopinjsko odpiranje, saj špaleta vratom s skritim podbojem predstavlja mejo.

Poleg aluminijastega profila notranja vrata lahko dela posebne tudi profil.

Pri odločanju o tem, katera vrata boste namestili v svoje stanovanje, ne spreglejte tudi dejstva, da bodo vrata dolgo služila svojemu namenu le, če bodo kakovostno izdelana in tudi nameščena. Pri tem svetujemo izbiro mizarstva, ki se z izdelavo in vgradnjo ukvarja več desetletij, kakršno je gotovo tudi Mizarstvo Markelj.

Več njihovih referenčnih primerov si lahko ogledate na njihovi spletni strani markelj.com , pa tudi na Facebooku in I nstagramu

Naročnik oglasne vsebine je Markelj d.o.o.