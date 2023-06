Vroče poletje v hladni mansardi?

Mansardna stanovanja imajo kar nekaj prednosti: omogočajo kreativno izrabo prostora in atraktiven ambient, pogosto tudi boljši razgled po okolici. Vendar pa ni hujšega, kot preživljati vroče poletje ali mrzlo zimo v slabo izoliranem mansardnem stanovanju. Živeti "pod streho", medtem ko je ta ves dan izpostavljena soncu, temperatura pa se redno vzpenja čez 32 stopinj Celzija, bo peklensko – strošek hlajenja pa bo resno obremenil družinski proračun. Pravilna, zadostna izolacija bo mansardo spremenila v najprijetnejši del hiše in razbremenila mesečne porabe energentov.

Foto: Shutterstock

Kako izboljšamo kakovost bivanja v mansardi

Mansarda je lahko prijeten bivalni prostor, a le če je kakovostno in v zadostni meri izolirana. Tako se poleti ne bo pregrevala, pozimi pa se prostori ne bodo tako hitro ohladili. Z uporabo negorljive izolacije Knauf Insulation pa bo vaš objekt tudi požarno varen. S pravilno izbiro in vgradnjo izolacij in folij – sekundarne kritine, parne zapore ali ovire, ki bodo ustrezno zatesnjene – bomo preprečili zamakanje ali puščanje strešne konstrukcije ter ji zagotovili tudi negorljivost in podaljšali življenjsko dobo. Občutno boste prihranili pri računih za energetsko oskrbo objekta, saj bo poletna vročina ostala zunaj, medtem ko toplota pozimi ne bo uhajala iz vašega stanovanja. Tako boste za hlajenje oziroma ogrevanje porabili manj energentov, vaše položnice pa bodo, tako kot vaš ogljični odtis, nižje.

Foto: Knauf Insulation

Kaj je prava izolacija?

Glavni razlog za izolacijo je seveda zmanjševanje energijskih izgub, zato je prvi cilj, da je izolacija visoko toplotno izolativna (npr. 0,032 ali vsaj 0,035). Ker so ostrešja običajno lesena, je izjemnega pomena tudi požarna varnost konstrukcije, izolacija mora biti torej tudi negorljiva. Zlasti v zvočno bolj obremenjenih urbanih okoljih je pomemben tudi zvočnoizolativni vidik izolacije. Nezanemarljiv pa ni niti zdravstveni vidik, zaradi katerega je priporočljivo, da je vsa izolacija v notranjosti objekta vezana z naravnim vezivom (npr. ECOSE). Nenazadnje pa moramo vsi paziti tudi na trajnostne vidike vgrajenih materialov. S tem v mislih je še posebej priporočljiva izolacija, narejena pretežno iz recikliranega materiala.

steklena volna Knauf Insulation ECOSE (npr. Le malo je izolacijskih materialov, ki bi vsa navedena pričakovanja izpolnjevali v enem samem materialu. Eden redkih takih je(npr. Unifit 032 ali Unifit 035 ).

Foto: Knauf Insulation

Sistemska rešitev

Menjava strehe zahteva večjo investicijo, zato je želja vsakega lastnika hiše, da je življenjska doba strehe čim daljša. Izolacija bo zaščitila lesene dele vaše strehe pred temperaturnimi ekstremi, hkrati pa bo preprečila kondenziranje, ki lahko še bolj uniči strešne elemente in povzroča tudi razvoj zdravju škodljivih plesni. Za dobro strešno konstrukcijo, so bistvenega pomena štirje osnovni sloji, značilni za vsako pravilno sestavo strehe. To so:

zračni kanal pod kritino, ki zagotavlja prezračevanje konstrukcije, sekundarna kritina, ki dodatno preprečuje vdor vode v konstrukcijo, izolacija – že omenjen sloj, ki toplotno, zvočno in požarno izolira, parna zapora ali ovira, ki uravnava prehod vodne pare. Podjetje Knauf Insulation ima v svojem prodajnem programu prav vse potrebne materiale za sistemsko rešitev celotnega sestava vključno s potrebnimi lepilnimi trakovi. Krovno ime družine teh proizvodov je Homeseal LDS.

Prednosti dobre izolacije, na katere radi pozabimo

Pravilno izolirano ostrešje nam zagotavlja še druge prednosti, na katere redkeje pomislimo. Ste že kdaj doživeli nevihto ali vsaj močan naliv pod slabo izolirano streho? Nenaden padec temperature v prostoru bo zasenčil hrup dežnih kapelj, ki bo zaradi bližine kritine potenciran. Namesto prijetnega škrebljanja, ki nas lahko zaziblje v trden spanec, bomo izkusili bobnenje, ki načenja sproščeno vzdušje.

Primerna debelina izolacije bo tudi pogoj za pridobitev subvencije Eko sklada. Debelina izolacije Knauf Insulation Unifit 032 mora biti vsaj 24 centimotrov, izolacije Knauf Insulation Unifit 035 pa vsaj v 25 centimetrov.

"Stranski učinek" dobro izoliranega ostrešja bo tudi dvig vrednosti nepremičnine. Dobra energetska izkaznica objekta je že nekaj časa pomemben element pri prodaji nepremičnin. Boljša ko je energetska ocena, več je nepremičnina vredna, saj daje kupcu zagotovilo, da bo vsak mesec občutno prihranil pri stroških ogrevanja oziroma hlajenja.

Pomislite tudi na izvedbo

Tako kot je izjemno pomembna izbira pravih materialov, je izjemno pomembna tudi izbira kakovostnega izvajalca. V Sloveniji je veliko dobrih suhomontažerjev, ki so sposobni izvesti izolacijo ostrešja tako, kot je treba. Mnogi med njimi so že prejeli certifikat podjetja Knauf Insulation, saj so bili del njihovih izobraževanj in demonstracij o pravilni vgradnji. Poiščite jih, lahko pa vam z nasvetom pri njihovi izbiri pomagajo tudi v Knauf Insulation.