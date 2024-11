Kot je za STA povedal zunanji predstavnik Sindikata delavcev Bramac v Zvezi delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost Slavko Pungeršič, jih je uprava o nameravani ukinitvi proizvodnje obvestila pred dvema ali tremi meseci. Kot razlog so navedli, da ima avstrijski BMI Group, ki je lastnica BMI Adriatic Škocjan, veliko zmogljivosti za proizvodnjo strešnikov drugje. Gre za največje podjetje za strešne sisteme in hidroizolacijo v Evropi, ki ima več kot 120 proizvodnih obratov po Evropi, Afriki in Aziji. Navedli so tudi, da bi bila potrebna posodobitev proizvodnje, ki pa se je ne želijo lotiti, ker ima podjetje prostore zgolj v najemu.

Nato so po besedah sindikalista stekla pogajanja, v katerih si je sindikat prizadeval doseči ohranitev proizvodnje, a pri tem ni bil uspešen. Delavci so po Pungeršičevih besedah odpovedi dobili konec oktobra, ob tem so jim bile izplačane tudi odškodnine.

"Postopki so potekali v skladu z dogovorom in zakonom. Dobili so celo nekaj več, kot bi jim pripadlo po zakonu. Kljub temu pa je razočaranje veliko, saj so bila ukinjena delovna mesta, ki se verjetno v ta del ne bodo nikoli več vrnila," je povedal Pungeršič.

Večina zaposlenih si je po predvidevanjih sindikalista nove službe že našla, nekaj jih bo počakalo na upokojitev na zavodu za zaposlovanje, nekateri, ki imajo manj kot pet let do upokojitve, pa bodo zaposleni še kakšno leto, da bodo izpolnili pogoje za čakanje na upokojitev na zavodu za zaposlovanje, je povedal.

Uprava podjetja redkobesedna

Direktorica BMI Adriatic Škocjan Mateja Zorman dodatnih pojasnil za STA v zvezi z zaprtjem proizvodnje ni želela dajati. Bolj kratki s pojasnili so tudi v BMI Group. Za Dolenjski list so navedli, da je odločitev o zaprtju proizvodnje posledica premikov v gradbeništvu, zlasti povečanega povpraševanja po bolj inovativnih in trajnostnih rešitvah.

Zagotovili so, da bo podjetje BMI še naprej navzoče na slovenskem trgu. "V prihodnjih mesecih bomo slovensko podjetje še dodatno okrepili s povečanjem števila zaposlenih, zadržali bomo skladišče in delovali kot regionalni center za celotno regijo Adriatic," so navedli.

Trenutno je sicer v Dobruški vasi zaposlenih še okoli 20 ljudi.