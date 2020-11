Več kot 15. 000 zadovoljnih strank: izjemen prihranek s to izbiro energenta

Izbira energenta je dolgoročna odločitev , vsaj za naslednjih 20 let, zato jo skrbno premislite. Ključnega pomena je, da ob potencialni menjavi starega sistema ogrevanja z novim, do decimalke natančno ugotovite, kakšni bodo možni prihranki glede na stroške, ki ste jih imeli s starim sistemom. Da bo vaša odločitev čim bolj gospodarna in preudarna, velja razmisliti še o življenjski dobi energenta in samem vzdrževanju. Pomembni pa so tudi t. i. nefinančni stroški, kot so udobje, varnost, zanesljivost, prilagodljivost, neodvisnost in zadnje, a še zdaleč ne najmanj pomembno - različni okoljski vidiki.

Zaradi enakomerne toplote, dolge življenjske dobe naprav, nizke cene energenta in največjih dolgoročnih prihrankov glede na investicijo v celoti – investicijo v kotel, skupaj s stroški vzdrževanja in ceno energenta - je zemeljski plin eden od najbolj konkurenčnih energentov za ogrevanje.

Dobra stvar je, da so dandanes na izbiro številne možnosti za ogrevanje, posebej, če upoštevate še vse kombinacije med različnimi sistemi in energenti.

Glavna vidika izbire sta višina investicije in tekoči letni stroški energenta ter vzdrževanja po izvedbi investicije. Kaj torej izbrati, da boste sledili vašim finančnim zmožnostim in hkrati še sodobnim okoljskim standardom? Dileme pravzaprav ne bi smelo biti, sploh, ko na tehtnico postavimo le nekaj izmer zgoraj zapisanih elementov, kriterijev.

Zemeljski plin je med energenti eden od najpogostejših izbir, s katerimi se ogrevajo slovenska gospodinjstva. Razlogov za njegovo razširjenost pa je veliko. Če je v vaši občini priklop na zemeljski plin mogoč (odjemno mesto mora biti na koncesiji, kjer je možen priklop na plinovodno omrežje), potem vam svetujemo, da to tudi naredite, saj ima ta energent res zeleno prihodnost, ki je prilagojena tudi debelini vaše denarnice.

#1 Ugodna začetna naložba

V primerjavi z drugimi energenti je zemeljski plin cenovno zelo ugoden in dolgoročno zagotavlja prihranke pri stroških ogrevanja. Podatki tudi kažejo, da cena zemeljskega plina v zadnjih letih pada.

Začetna naložba v ogrevanje z zemeljskim plinom, torej nakup energetsko učinkovite plinske peči (ali zamenjava dotrajane plinske peči) in montaža sta – v primerjavi z naložbo v toplotno črpalko ali drugi ogrevalni sistem – ugodnejša. Cene za izvedbo "na ključ" se začnejo pri 3000 evrih, a se naložba povrne že v nekaj letih, in sicer z manjšimi stroški ogrevanja.

#2 Najvišji dolgoročni prihranki

Ugodne cene zemeljskega plina in majhna poraba, ki jo zagotavljajo kakovostne peči z visokim izkoristkom, zmanjšajo tudi do 70 %. Uporaba zemeljskega plina v 10 letih obratovanja ogrevalnega sistema zagotavlja daleč največje prihranke v primerjavi z drugimi energenti. Temu pritrjuje tudi raziskava "Študija investicije zamenjave sistema za ogrevanje stavbe in tople sanitarne vode" iz leta 2018, ki jo je opravila Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani. 180 m2 velika stavba energijskega razreda E, ki za ogrevanje uporablja kotel za zemeljski plin, bo tako imela znatno večje prihranke, kot če bi uporabljala lesno biomaso, toplotno črpalko ali kurilno olje.

Raziskava Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani kaže, da bi uporabniki pri menjavi starega kotla na kurilno olje z novim na zemeljski plin – po odbitih stroških začetne investicije – v desetih letih prihranili 10 tisoč evrov in več.

#2 Praktično in udobno

Udobje, ki ga zagotavljajo sodobne plinske peči, so za uporabnike neprecenljive. Plinska peč zavzame malo prostora in je lahko nameščena v kleti, pritličju ali v mansardi. Preprosta je tudi kasnejša uporaba, pomemben vidik kriterija udobja pa sta predvsem dolga življenjska doba in nizki stroški vzdrževanja.

#3 Vsestranskost

Veliki prednosti zemeljskega plina sta raznolikost in vsestranskost njegove uporabe. Uporabljate ga lahko za ogrevanje, hlajenje in kuhanje, kot tudi za proizvodnjo električne energije in za soproizvodnji toplotne in električne energije. V industriji se zemeljski plin uporablja kot energent v tehnoloških postopkih in tudi kot surovina v kemični industriji.

#4 Zanesljivost oskrbe

Ko se odločate za zamenjavo energenta, je zanesljivost njegove oskrbe, poleg nizke cene, zagotovo pomemben dejavnik. Dejstvo je, da plinske peči zanesljivo delujejo tudi pri ekstremno nizkih temperaturah, dobro pa je v Sloveniji razvito tudi plinovodno omrežje, ki zagotavlja energetsko učinkovito in zanesljivo oskrbo z zemeljskim plinom. Skupna dolžina presega 4700 kilometrov, od tega Petrol upravlja 1195 kilometrov in 29 koncesij distribucije zemeljskega plina po modelu javno-zasebnega partnerstva. Prednosti zemeljskega plina je pri Petrolu sicer prepoznalo že kar 15.000 zadovoljnih strank.

#5 Prihodnost in okoljski vidik

Zemeljski plin je eden od okoljsko najmanj obremenjujočih energentov z najmanjšim ogljičnih odtisov. Ta znaša 0,2 kg CO2/kWh, kar je, v primerjavi z ostalimi viri, kot so to tekoča in trdna fosilna goriva, bistveno manj. Pri uporabi zemeljskega plina nastaja bistveno manj emisij kot pri drugih energentih, obenem pa so plinske tehnologije energetsko učinkovite. To pomeni, da z zemeljskim plinom znižamo izpuste CO2 in porabo energije ter sočasno izboljšamo kakovost zraka. V prihodnosti lahko pričakujemo, da bo v plinovodnih omrežjih poleg zemeljskega plina potovalo tudi vedno več obnovljivih plinov, kot sta biometan in sintetični metan. Na ta način bo sama uporaba plinastih goriv postajala vedno bolj CO2-nevtralna, uporabnikom pa na že vgrajenih napravah ne bo treba izvesti nobenih sprememb.

#6 Hitra začetna implementacija ali zamenjava

Končna izbira ali zamenjava energenta gotovo ni odločitev, ki bi jo sprejeli čez noč. A potem, ko se enkrat odločite, je dobro vedeti, da je sama izvedba dolgoročne naložbe hitra in preprosta. Pri Petrolu lahko s ponudbo, izdelano po vaši meri, enostavno zamenjate dobavitelja zemeljskega plina. To lahko storite prek spleta ali prek klicnega centra: 080 22 66. Dobro je tudi vedeti: dobava plina med menjavo ni motena ali prekinjena.

Obenem vam pri slovenski energetski družbi ob namestitvi nove plinske peči ali menjavi obstoječe nudijo celovito storitev, od montaže do strokovnega svetovanja. Za vas uredijo demontažo obstoječe kurilne naprave ter poskrbijo za dobavo, montažo, priključitev in zagon novega plinskega kotla.

#7 Ugodno financiranje

Pri Petrolu vam omogočajo tudi ugodno Petrol financiranje za nakup plinske peči brez pologa, brez obresti, do 5 let, omembe vredna pa je tudi 2-letna garancija.