Uživajte v popolnem udobju brez zvišanja računa za energijo

Kako poiščete klimatsko napravo, ki je pravšnja za vas?

Vse klimatske naprave Daikin vam omogočajo tako gretje kot hlajenje. Naše enote hladijo dom z energijsko učinkovitostjo A+++, najvišjo energijsko oznako na trgu, in zagotavljajo nizek račun za energijo.

Vključujejo niz funkcij, ki občutno izboljšujejo vaše udobje. Coandov učinek optimizira tok zraka in zagotavlja udobno ozračje ter boljšo razporeditev temperature po prostoru. Pametno toplotno tipalo zaznava trenutno temperaturo v prostoru in enakomerno porazdeljuje zrak po njem. Vsaka od enot deluje tako tiho, da boste skoraj pozabili, da je tam.

Poleg uporabe vrhunske tehnologije, ki zagotavlja pravšnje ozračje, so Daikinovi inženirji veliko naporov vložili tudi v videz naših enot. Te so dizajnersko dovršene in sodobne, zaradi česar se brezhibno prilegajo notranji opremi vašega doma.

Kateri od Daikinovih sistemov je najprimernejši za vas?

Ururu Sarara

Najpopolnejša klimatska naprava na trgu z energijsko oznako A+++. Uživajte v klimatiziranju zraka, vlaženju, odstranjevanju vlage in prezračevanju s svežim zrakom! Prvovrstna rešitev za ogrevanje, hlajenje, vlaženje, razvlaževanje, prezračevanje in čiščenje zraka.

Stenska enota.

Razred energetske učinkovitosti A+++.

Upravljanje prek aplikacije s katerekoli lokacije (izbirno). VEČ INFORMACIJ

Stylish Klimatska naprava Stylish predstavlja popolno kombinacijo napredne tehnologije klimatiziranja zraka in dizajna. Za svojo inovativno zasnovo in funkcionalno raznovrstnost je ta model prejel nagrade iF, Reddot in Good Design Award. Odkrijte nagrajeno rešitev klimatiziranja zraka v več barvnih različicah. Nagrajena zasnova na voljo v štirih barvah, kompaktna in funkcionalna zasnova za vse vrste interjerjev.

Kompaktna stenska enota.

Razred energetske učinkovitosti do A+++.

Upravljanje prek aplikacije s katerekoli lokacije (standardno). VEČ INFORMACIJ

Daikin Emura

Nova Daikin Emura se ponaša z razkošnim novim dizajnom, namenjenim posameznikom, ki želijo, da njihova klimatska naprava ne zagotavlja le funkcionalnosti, ampak je tudi odraz njihovega sloga in estetike.

Na voljo v treh barvah, in sicer mat beli, srebrni in mat črni.

Sprednja plošča se med delovanjem premika in dodatno popestri igro senc enote.

Razred energetske učinkovitosti do A+++.

Novi daljinski upravljalnik, ki je bil preoblikovan tako, da je bolj preprost in do uporabnika prijazen ter je na voljo v istih treh barvah kot enote.

Tehnologija Flash Streamer, ki iz zraka lovi škodljive snovi, kot so virusi, alergeni in vonjave. VEČ INFORMACIJ

Perfera Pametna, varna in trpežna klimatska naprava, ki jo lahko montirate na steno, ali postavite kot talno samostoječo enoto. Zagotavlja visoko raven zmogljivosti in udobja. Za gretje in hlajenje.

Razred energetske učinkovitosti do A+++.

Stenska in talna samostoječa enota.

Upravljanje prek aplikacije s katerekoli lokacije (standardno). VEČ INFORMACIJ

Izberite pravo klimatsko napravo!

Da pa se boste za svoj dom zares odločili za tisto pravo klimatsko napravo, obiščite Daikinovega asistenta za izbiro klimatskih naprav, kjer lahko izberete napravo Daikin, popolnoma prilagojeno vašemu okusu in željam. Glede na velikost vašega stanovanja ali hiše, načine ogrevanja, cenovni razpon … boste lahko našli enkraten izbor zase. Le v nekaj korakih boste našli najustreznejšo klimatsko napravo za vaš dom.