Strokovnjak svetuje: ko staro stanovanje postane sodoben oblikovalski presežek

Arhitekt Uroš Špile verjame v moč pametne prenove in v to, da je to včasih pravi korak do končnega zadovoljstva. Ko se znebimo nekaj odvečnih sten, prostor zadiha in nam ponudi nešteto možnosti za sproščeno in brezskrbno bivanje. Prenova je kot nekakšna vožnja skozi čas – ko iz stare podobe dobimo sodobno bivalno enoto.

S sodobnim življenjskim slogom so se preoblikovale tudi nekatere naše bivalne potrebe in navade. Določena stanovanja v starejših obstoječih objektih so bila zasnovana z upoštevanjem takratnih življenjskih in bivalnih standardov, zato smo danes pred posebnim izzivom, kako takšna stanovanja preurediti, da bodo funkcionalna po sodobnih merilih.

Čeprav starejši prostori na videz ne ponujajo želene bivalne kakovosti, nam pravilni kreativni in izvedbeni posegi lahko omogočijo, da izkoristimo njihov potencial s popolnim preoblikovanjem, ne le po sodobnih merilih, temveč po svojih osebnih željah.

Z ustreznimi posegi je vsak prostor mogoče popolnoma preurediti in ga oplemenititi. Foto: Getty Images

Odločitev za prenovo zato predstavlja odlično priložnost, da lahko obstoječe prostore popolnoma prilagodimo po svojih merilih. Z enostavnejšimi posegi si lahko v okviru obstoječega stanja prostorov prijetno stilsko osvežimo svoje bivalno okolje. Če smo pripravljeni na nekoliko večji poseg, pa nam prenova lahko celo omogoči, da z novo funkcionalno zasnovo popolnoma reorganiziramo ali spremenimo namembnost določenim prostorom ali kar celotnemu stanovanju. Takšna obsežnejša prenova je finančno zahtevnejša. Če nimate prihranjenih dovolj sredstev, je pred odločitvijo priporočljivo narediti izračun kredita.

Možnosti obravnavanega prostora

Ko se odločamo za prenovo, je smiselno, da glede na svoj način življenja ovrednotimo svoje bivalne potrebe, prioritete in želje, saj nam te informacije lahko že na začetku zastavijo pomembne smernice, ki nam kasneje pomagajo skozi celotni postopek snovanja ali pa vplivajo že na odločitev o nakupu stanovanja.

Prenova se izvaja v že postavljenih prostorih, zato je pomembno, da se že v začetni fazi seznanimo z morebitnimi dejavniki, ki lahko neposredno vplivajo na funkcionalno zasnovo ter z oceno prednosti in slabosti preverimo njihov potencial.

Med najizrazitejšimi vplivi na zasnovo so vsekakor oblika in dimenzije obravnavanih prostorov. Ti nas že vnaprej seznanijo z zmogljivostjo, ki jo lahko določen prostor prenese. Velikost prostorov pa nikakor ni merilo, ki bi vplivalo na kakovost zasnove. Ob ustreznem upoštevanju statike objekta lahko s preureditvijo obravnavanih prostorov, ali pa le z nekaterimi kreativnimi rešitvami notranje opreme, tudi manjše ali zahtevnejše površine oplemenitimo, da lahko nudijo maksimalno udobje.

Pri preureditvi prostorov moramo upoštevati tudi razne pomembne dejavnike, ki lahko vplivajo na njihovo končno podobo. Takšen dejavnik so viri naravne svetlobe, ki nam omogočajo, da lahko v zasnovanih prostorih zagotovimo želeno bivalno udobje. Pomembno je upoštevati tudi, kje se nahajajo določeni priključki, ki jih je v nekaterih primerih težko premestiti, zato lahko ti vnaprej določajo pozicije prostorov, ki jih potrebujejo (predvsem je to pomembno pri zasnove kuhinje in kopalnice).

Ko imamo zadovoljivo rešitev funkcionalne zasnove, razmislimo še o izboru ustreznih materialov, kosov notranje opreme ter svetil, ki nam bodo zaokrožili podobo prostorov v želeno celoto.

Primeri iz prakse:

Stanovanje UP

Izkoriščanje potenciala prostorov, ki nam ga omogoča popolna prenova stanovanja, je najbolje razvidno iz primerov, ki doživijo najizrazitejše preoblikovanje iz stare v novo podobo.

Dotrajano in slabo vzdrževano stanovanje v staromeščanski hiši iz 19. stoletja se je z uresničitvijo novega funkcionalnega koncepta s pomočjo ustreznih gradbenih posegov prelevilo v stanovanje, ki nudi udobje sodobnemu načinu življenja.

Stanovanje so v osnovi predstavljale tri enostransko osvetljene podolgovate enote s skupno kvadraturo 65 m2. Stranišče in kuhinja sta bila urejena zunaj stanovanjske enote. Cilj je bil, da se v omenjenih prostorih ustvari stanovanje, zasnovano po najsodobnejših funkcionalnih in oblikovnih standardih z željo po čim bolj racionalni investiciji.

Zaradi slabe ohranjenosti starega stanja je bilo stanovanje treba na nekaterih delih ustrezno sanirati. Na novo so se izvajale tudi vse vodovodne in elektroinštalacije. Nosilne stene so zaradi želje po čim manjših gradbenih posegih ostale v nespremenjeni obliki. Prehajanje med njimi skozi vrata je nadomestil razkošen hodnik. Sredinska enota v novem stanju tako tvori povezovalno predsobo, ob katero je umešeno novo stranišče, v predelu ob oknu pa je nastal kabinet. Desna enota je s temeljito premišljenim potekom stene prostor razdelila na spalnico in večjo kopalnico. V levi enoti so nove inštalacije omogočile umestitev kuhinje, ki skupaj z jedilnico in dnevno sobo tvori glavni dnevni prostor.

Ker smo želeli, da kljub povprečni kvadraturi stanovanje nudi vse, kar bi nudila večja stanovanja, nam je to omogočilo pohištvo po meri, ki v obliki vgradnih omar stanovanju dopušča velike odprte površine, hkrati pa s skrbno premišljeno obliko in izbrano kombinacijo bele barve in topline lesa poskrbi za vizualno dovršen in prijeten ambient.

Stanovanje BB

Na naslednjem primeru lahko preverimo, kako lahko obstoječe stanovanje preoblikujemo, da popolnoma ustreza osebnim potrebam in merilom končnega uporabnika.

Trisobno, dvonadstropno stanovanje je v večjem večstanovanjskem objektu iz 80. let. Stanovanje je bilo skozi prenovo popolnoma preurejeno v sodobno nadstandardno bivalno enoto, dimenzionirano po merilih, ki nudi kar največje udobje dvema uporabnikoma.

Zaradi želje po razgibanih odprtih prostorih in možnosti odstranitve vseh predelnih sten je bil v stanovanju uporabljen prav poseben inovativen koncept. Ta omogoča zračne in pretočne prostore.

Klasična jedilnica je združena z dnevno sobo. Kar je po navadi ob stenah, je tokrat združeno v središču prostora. Koncept se nadaljuje v zgornji etaži, kjer je ob vstopu v prostor drzno umeščena zastekljena kopalnica, ob njej je postelja, ki je obdana s konstrukcijo, na kateri je obešena zavesa. Postelja tako predstavlja pomembno komponento v prostoru, ki s pomočjo odpiranja zavese opravlja funkcijo zastiranja in ustvarjanja želene mere intime brez fiksnih sten. Ob celotni desni steni je dolga vgradna omara, ki predstavlja razkošno odprto in naravno osvetljeno garderobo. Enako kot v prvem primeru je tudi tukaj posebej oblikovano pohištvo, ki v črno-beli kombinaciji skupaj z lesom in kovino poskrbi za želen učinek.

XS Garsonjera

Poseben izziv lahko predstavljajo manjši prostori, kjer je zaradi številnih omejitev pri projektiranju velikokrat potrebna največja mera kreativnosti, ki lahko prinese najbolj inovativne in zanimive rešitve.

Manjši neuporabljen skladiščni prostor s kvadraturo 16 m2 je s prenovo dobil popolnoma novo namembnost in postal samostojna bivalna enota, namenjena eni osebi.

V prostoru je bilo v začetni fazi treba najprej urediti ustrezne priključke in inštalacije in jih smiselno razvrstiti. Zaradi potrebe po dodatni toplotni izolaciji je bilo smiselno izvesti tudi spuščen strop. V praznem pravokotnem tlorisu je umestitev preproste stene ustrezno razvrstila predprostor s kuhinjo, dnevni del in kopalnico. Zaradi majhnosti prostora je pomembno, da ta ne deluje utesnjeno. V ta namen sta bili uporabljeni le črna in bela barva, ki skupaj z bogato tapeto na eni izmed sten in s keramiko z lesenim vzorcem poskrbita za ravno pravšnjo mero topline in domačnosti.

