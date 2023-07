Skupaj zagotavljamo idealno klimo

Na morju se sprostimo, odložimo oblačila, si nadenemo kopalke in najdemo senco ali osvežitev v hladni vodi, zato je prijetno kljub neznosni vročini. Če pa moramo bivati in delati v vročem prostoru, naše telo trpi in počutje se poslabša. Visoke temperature poslabšajo zdravstvene težave in pregretost nehote poveča nestrpnost, tudi če se trudimo, da ne bi bilo tako. Zaradi pregretosti se spremenijo biokemijski procesi in odzivi včasih niso v prid nam in drugim. Ste kdaj to občutili tudi sami?