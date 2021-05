Šest nasvetov, ki jih morate vedeti pred obnovo kopalnice

Oglasno sporočilo

#Kako začeti

Kako se boste lotili obnove kopalnice, je odvisno od proračuna in obsega dela. Začeti je treba z osnovnimi vprašanji. Boste kopalnico obnavljali delno ali v celoti? Koliko denarja boste odšteli? Kakšen stil iščete? Na zadnje vprašanje si boste najlažje odgovorili, če pobrskate po spletu in ugotovite, kakšen stil vam je všeč in kaj pričakujete.

#Upoštevajte velikost

Vsaka kopalnica ima glede na velikost svoje zahteve. Barve, postavitve in osvetlitev je treba prilagoditi velikosti vaše kopalnice.

*V manjših kopalnicah naredite optimizacijo prostora, da bo kopalnica udobna in bo imela dovolj prostora za shranjevanje.

*V večjih kopalnicah izkoristite prostor. Večji prostor nam omogoča, da lahko kopalnico spremenimo v lasten wellness. Večjim kopalnicam lahko dodamo dva umivalnika, masažno kad, kabino za prhanje in s tem prostor naredimo razkošen.

Pred končno odločitvijo je izredno pomembno, da vemo, kakšna bo videti naša nova kopalnica. V Tapro Grosist salonih, vam s pomočjo 3D-vizualizacije izrišejo kopalnico in strokovno svetujejo glede same postavitve, kar vam bo močno olajšalo načrtovanje. Ker je danes na voljo že toliko različnih vrst ploščic in dekorativnih elementov, si boste svojo novo kopalnico lažje predstavljali s pomočjo 3D-izrisa. Na tak način lahko vidite, ali ima kopalnica funkcionalno postavitev in ali je videti tako, kot si želite.

3D-izris Tapro Grosist

#Ploščice in barve

Izbira ploščic lahko zelo vpliva na videz vaše nove kopalnice, zato je ena najpomembnejših elementov izbire pri obnovi kopalnice ravno izbira keramike. Na voljo je veliko različnih modelov in dimenzij ploščic. S pomočjo 3D-izrisa, ki nam prikaže realistično sliko, si lahko ogledamo svojo novo kopalnico z izbranimi ploščicami in ostalimi elementi, kar nam izredno olajša končno odočitev. Velik del odločitve bomo opravili že z izbiro stila ploščic, zato vam spodaj predstavljamo najpogostejše kombinacije, ki vam bodo pomagale pri izbiri.

1. KLASIKA

Pri izbiri ploščic moramo biti pozorni, da je izbrana keramika iz ene kolekcije, saj bo tak interier zagotovo deloval bolj usklajeno. Pri kolekcijah je kombinacija stenskih in talnih ploščic tudi prilagojena v velikosti, kar prostoru doda uglajenost.

2. TEMNEJŠI KONTRAST

Izbira enake keramike za celotno kopalnico lahko izpade dolgočasno in se je hitro lahko naveličate. Da se temu izognete, potrebujete malo kontrasta! To hitro dosežete že z izbiro malo temnejše talne keramike, lahko tudi s poudarkom v kabini za prhanje ali prostorom za školjko. Po želji se lahko poigramo tudi s temnejšim vodoravnim pasom po steni.

3. IMITACIJA LESA

Kombinacija z imitacijo lesa je danes popularen trend pri izbiri keramike. Ploščice v imitaciji lesa danes dobimo v različnih oblikah, odtenkih in dimenzijah. Široka izbira nam omogoča, da lahko kombinacijo lesa kombiniramo s praktično vsako ploščico, ne samo po tleh, vse pogosteje to uporabljajo tudi po steni kot dekorativni element.

4. IMITACIJA MARMORJA

Imitacija marmorja kopalnici doda eleganco. Pri nakupu ploščic v tej imitaciji imamo po navadi več vzorcev v pakiranju, kar imitacijo naredi še bolj pristno. V tem sklopu imamo na voljo tudi večje formate ploščic.

5. MOZAIK

Mozaik še vedno ostaja zelo popularna rešitev za popestritev prostora. S pasom mozaika kopalnici dodamo kontrast ter se s tem izognemo enoličnemu videzu.

# Ogrevanje

Odločitev o ogrevanju v kopalnici je izredno pomembna. Obstaja več vrst ogrevanja, med katerimi se boste morali odločiti. Uporaba sistema za talno gretje, ki ga položite pod talne ploščice, bo prostoru dala občutek toplote na hladnih ploščicah in tudi ugodnejšo temperaturo zraka. Kot kombinacijo k talnemu gretju še vedno lahko dodate kopalniški radiator, ki ga vklopite, ko ga potrebujete. Pozimi kot dodatno grelno telo, poleti pa, ko nimate vklopljenega talnega gretja. Za tiste, ki vas tovrstna obnova zanima, so vam na voljo strokovnjaki v Tapro Grosist salonih, ki vam lahko pomagajo pri načrtovanju.

Če se odločite le za cevne kopalniške radiatorje, jih lahko opremite še z dodatki za obešanje ter s tem pridobite še več prostora za sušenje.

# Kakovostni materiali

Pomembno je, da se odločamo za čim bolj kakovostne materiale. Nižja cena je lahko pokazatelj slabše kakovosti, ta pa posledično vodi v višje stroške kasneje, zato naj bo kakovost na prvem mestu. Posebno previdni pa moramo biti pri izbiri opreme tudi zato, ker je veliko elementov vgrajenih. Slaba kakovost materialov in slaba vgradnja zato vodita v visoke stroške.

#Pika na i naj bo razkošen umivalnik

Umivalnik je eden pomembnejših kopalniških elementov, ki prostoru dodajo posebnost. Je element, s katerim naredite ključen poudarek, ki vzame sapo.

Izbirate lahko med umivalniki čez celo omarico, nadpultnimi umivalniki ali vgradnimi umivalniki in tudi med različnimi podpultnimi in nadpultnimi shranjevalnimi možnostmi. Če je kopalnica večja, lahko izberete dvojni umivalnik. Za še bolj luksuzen videz pa lahko izberete umivalnik iz kamna (marmor ali granit), ki ga enostavno postavite na pult iz masivnega lesa, ter podometno ali povišano armaturo. Te izbire bodo prostoru dodale vtis razkošja in vizualno prostor naredile bolj zanimiv.

Prenova kopalnice je zahtevna, a vznemirljiva izkušnja, ki nudi veliko zadovoljstva, po drugi strani pa je zahteven projekt, ki nam vzame veliko časa in načrtovanja. Priporočamo, da se prepustite nasvetom strokovnjakov v salonih Tapro Grosist, ki vam bodo v procesu načrtovanja in izvedbe strokovno svetovali.

