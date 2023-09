Sanacija tlaka, obloženega s keramičnimi ploščicami, po poplavah

Zato priporočamo, da se vsi sloji odstranijo do obstoječe hidroizolacije oz. parne zapore ali nosilne konstrukcije.

Po poplavi je treba zalito in prepojeno talno konstrukcijo ali osušiti, kar je zahteven in dolgotrajen proces, ali pa odstraniti in zamenjati z novo. V primeru sušenja, bodisi po naravni poti bodisi prisilno z vpihovanjem, je treba posebno pozornost nameniti nevidni nevarnosti – zajeti vodi na ravni hidroizolacije. Koliko časa je za to potrebnega, je nemogoče predvidevati, saj je površina prekrita s keramičnimi ploščicami, ki delujejo kot pokrovka.

Priprava podlage

Če je obstoječa hidroizolacija oz. parna zapora nepoškodovana, je treba to površino le temeljito pomesti oz. bolje posesati.

Hidroizolacija

Foto: Mapei d.o.o.

Če pa je hidroizolacija oz. parna zapora poškodovana ali pa je sploh ni, nanesemo bitumenski temeljni premaz IDROPRIMER (Polyglass) in nanj vgradimo/privarimo hidroizolacijski trak na osnovi bitumna, ki je modificiran s polipropilenom in ojačan s tkanino iz poliestrskih vlaken PLANA P (Polyglass) debeline štiri milimetre. Ne pozabimo na vertikalne zavihke, ki morajo segati vsaj deset centimetrov nad višino tlaka. Betonske površine po potrebi predhodno pogladimo s hitro-vezočo cementno malto PLANITOP RASA&RIPARA R4 in prehod na steno izvedemo z zaokrožnico ali trikotno piramido.

Toplotna izolacija

Po obodu zidov in morebitnih stebrov izvedemo robne dilatacije z uporabo samolepilnih trakov MAPESILENT BAND R, ki jim pred vgradnjo na hrbtni strani odstranimo zaščitno folijo.

Vgradimo toplotne izolacijske plošče iz ekstrudiranega polistirena ustrezne debeline in na njih položimo ločilni sloj (PE-folijo). V primeru vodnega vgradnje talnega gretja vgradimo sistemske plošče in izvedemo razvod po navodilih proizvajalca.

Hitro sušeči estrih

Izvedemo plavajoči estrih v debelini vsaj štiri centimetre. V ta namen uporabimo TOPCEM, normalno vezoče in hitro sušeče specialno hidravlično vezivo s kontroliranim krčenjem s preostankom vlage po štirih dneh pod 2 % CM.

Foto: Mapei d.o.o.

Pripravimo ga z agregatom zrnavosti od nič do osem milimetrov in armiramo s pocinkano mrežo za estrihe (Ø 2 mm, okenca do 10 x 10 cm).

Foto: Mapei d.o.o.

Ob pravilni izbiri agregata, pravilnem razmerju voda/vezivo in ustreznih klimatskih pogojih je estrih že po 24 urah primeren za oblaganje s keramičnimi ploščicami, po dveh dneh z izdelki iz kamna in po štirih dneh s tesnimi in na vlago občutljivimi talnimi oblogami (tekstil, PVC, guma, parketi ipd.). V primeru vgrajenega talnega gretja je pred nadaljevanjem del treba izvesti protokol talnega zagona!

Polaganje keramičnih ploščic

Položimo npr. oblogo iz keramičnih ploščic v hitro vezoče cementno lepilo razreda C2FT v skladu s standardom SIST EN 12004, kot je ADESILEX P9 EXPRESS. Pri polaganju spoštujemo raster v estrihu izvedenih dilatacijskih reg.

Zafugiramo ploščice z visoko zmogljivo, polimerno modificirano cementno maso razreda CG2 WA v skladu s standardom SIST EN 13888 za fuge širine od dva do 20 milimetrov, kot je ULTRACOLOR PLUS.

Foto: Mapei d.o.o.

Foto: Mapei d.o.o.

Zatesnimo dilatacijske rege in stike s stenskimi elementi s čisto ter proti bakterijam in plesni odporno silikonsko tesnilno maso MAPESIL AC.

Foto: Mapei d.o.o.

Zgoraj navedene izdelke je treba vgraditi v skladu z navodili, ki so navedena v tehničnih listih za posamezne izdelke.