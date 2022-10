S Pirnarjem prihranite pri porabi energije

Oglasno sporočilo

Foto: Uživajte v udobnem zavetju toplega doma.

Vhodna vrata se velikokrat odpirajo v dnevni prostor, kjer poteka največ dnevnih aktivnosti. Zato je udobje v zaprtih prostorih še kako pomembno. Dobro izolirana vhodna vrata preprečujejo toplotne izgube v zimskem času, medtem ko poleti v prostorih ohranjajo prijeten hlad. V Pirnarju smo razvili vrhunske izolacijske rešitve za vse, ki ne želite sprejemati kompromisov glede udobnega bivanja.

ThermoCore – izolacija z izjemnimi vrednostmi toplotne prehodnosti

V Pirnarju smo posebej za vhodna vrata razvili inovativno rešitev ThermoCore z rekordno nizkimi vrednostmi toplotne prehodnosti 0,59 W(m2K). Kaj nam vrednost toplotne prehodnosti sploh pove?

U-vrednost je koeficient toplotne prehodnosti in nam pove, kako energetsko učinkovita so v resnici naša nova vhodna vrata. Višja kot je vrednost koeficienta, slabša je toplotna izolacija. Po drugi strani pa nizka vrednost U ustreza dobri izolacijski vrednosti. Koeficient toplotne prehodnosti je podan v enoti W/m²K, njegova formula pa izraža, koliko toplote lahko preide skozi pregrado med dvema prostoroma na površini enega kvadratnega metra, če se temperatura na obeh straneh razlikuje za 1 K.

Ko je zunaj brutalno, naj bo dom vaše zavetje.

Nizka toplotna prehodnost vhodnih vrat omogoča večjo kakovost bivanja

Če imajo vhodna vrata nizko toplotno prehodnost, je to dobro z več vidikov:

Vrata odlično tesnijo in se nepredušno zaprejo. Ni prepiha, vdora hladnega zraka in s tem toplotnih izgub.

V primeru velikih temperaturnih razlik med zunanjostjo in notranjostjo ne prihaja do kondenzacije.

Manjša poraba energije.

Nižji stroški ogrevanja.

Večje udobje bivanja v predsobi.

Vrata z rešitvijo ThermoCore odlična izbira tudi za pasivne hiše

ThermoCore se ponaša z izjemno nizko toplotno prehodnostjo od 0,59 W/m2K. Toplotne izgube se v primerjavi z običajnimi vrati znižajo za skoraj 20 %. Vhodna vrata z rešitvijo ThermoCore imajo od 5 do 6-krat boljšo izolativnost od običajnih vrat in so zaradi nizke toplotne prehodnosti odlična izbira tudi za pasivne hiše.

Izjemna izolacijska plošča

Ultra tanka izolacijska plošča iz steklenih nano vlaken in drugi izjemni izolacijski materiali dosegajo enako izolacijo, kot bi jo z 20-krat debelejšo ploščo stiroporja.

Vrhunsko tesnjenje Magnet WeatherSeal

Pirnarjeva vhodna vrata na konstrukciji CarbonCore se ponašajo z inovativnim tesnjenjem Magnet WeatherSeal in so v nemškem testnem laboratoriju Ift Rosenheim prejela izjemno oznako vodotesnosti 9A, saj so ohranila popolno vodotesnost pri tlaku 600 Pa, kar ustreza hitrosti vetra 114 km/h. To je kar šestkrat višja obremenitev od tiste, ki jo zdržijo običajna vhodna vrata.

Priporočena izbiraVrata so primerna za območja s spreminjajočimi se letnimi časi, dolgimi zimami in vročimi poletji. Poleti vzdržuje v hiši hlad, pozimi učinkovito ohranja toploto.

SupremeCore - izolacija za največ topline in miru

Vrhunska Pirnarjeva rešitev SupremeCore gre še korak dlje. Toplotna prehodnost 0,62 W/m2K v kombinaciji z izjemno zvočno izolacijo 42 db ustvarja masivna vrata z izjemno nepredušnostjo zvoka in najnižjim možnim uhajanjem toplote. Na račun dobre zvočne izolacije ne boste izgubili na toplotni prehodnosti.

Toplotna prehodnost

SupremeCore se ponaša z rekordno nizko vrednostjo toplotne prehodnosti 0,62 W/m2K.

Zvočna izolativnost

SupremeCore ne sprejema kompromisov glede zvočne izolacije. Kljub nizki toplotni prehodnosti se lahko pohvali z rekordno zvočno izolacijo 42 db.

Izolacijska plošča

Kombinacija vrhunskih termo in akustičnih izolacijskih plošč, vrhunskega tesnjenja Magnet WeatherSeal in CarbonCore konstrukcije ustvarja rekordno zvočno-toplotno izolativnost.

Priporočena izbira

SupremeCore je odlična izbira za vse, ki ne sprejemajo kompromisov glede udobja bivanja. Primerna je za stanovanjske hiše v različnih okoljih in za vse vremenske razmere.

Ko je ogroženo vaše udobje, ne sprejemajte kompromisov.

Vse tri Pirnarjeve izolacije temeljijo na napredni vratni konstrukciji CarbonCore, ki je prejela prestižno mednarodno nagrado za inovativnost German Innovation Award Winner 2022.

Naročnik oglasnega sporočila je Pirnar.