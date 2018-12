S hitro prenovo do lepšega in udobnejšega prostora

Prenova ne pomeni vedno rušenja ali nove gradnje. Obstaja vrsta drugih načinov, s katerimi lahko dosežete videz novega, s katerim domovanju ponovno vdahnete svežino in domačnost.

Nasveti za hitro prenovo

Nova barvna paleta: povsem zamenjajte barvno paleto, ki v prostoru prevladuje. Če je ta odet v močne barvne tone, pojdite s prenovo v povsem drugo skrajnost in jih zamenjajte z nevtralnimi ali nasprotno. Tako boste po prenovi dobili občutek, kot da ne gre več za isti prostor.



Pleskanje sten: povsem nov videz vašega prostora lahko vdahnejo sveže prepleskane stene ali tapete z vzorci.



Barvanje vrat in okvirjev: ravno tako ne pozabite na osvežitev sobnih vrat, vratnih okvirjev in celo okenskih okvirjev.



Premeščajte pohištvo: s premeščanjem pohištva in novim razporedom lahko ustvarite drugačen tloris površine in ne nazadnje spremenite njeno kvadraturo, če se odločite za umik kakšnega pohištvenega elementa. Obrnite kavče, postelje, omare in komode na drugo stran od prvotne, zato da dobite občutek drugačnosti.



Nova tla: če le imate čas in denar, svetujemo zamenjavo dotrajanih tal, ki lahko ključno vplivajo na to, ali je prostor videti star in zatohel ali nov in svež.



Zamenjajte tekstil: odvrzite stran stare in umazane preproge ter jih zamenjajte z novimi. Enako lahko storite z zavesami, okrasnimi vzglavniki in posteljnino. Pri izbiri novih poskrbite, da boste res posegli po drugačni barvi. V novem asortimentu naj bo več vzorcev in različnih tekstur.



Izboljšajte svetlobo: slabo osvetljen prostor res kvari vzdušje. Zamenjajte žarnice ali celo celotne luči. V novih prenovljenih prostorih lahko najdete mesto tudi za stoječe dekorativne luči.



Ustvarite galerijo: Če le imate na stenah prostor, se lotite ustvarjanja stenske galerije. Ta je lahko narejena iz osebnih slik ali pa umetniških del in plakatov.



Okrasni dodatki: znebite se starega dekorja. Tega lahko na novo ustvarite sami, tako boste dodali prostoru še bolj oseben pečat.



Več sobnih rastlin: sobne rastline lahko prostor povzdignejo na novo raven. Ne samo da izboljšajo kakovost zraka, so tudi ključen okrasni dodatek, če želite poudariti element organskosti. Izberite kotiček, ki bi ga radi namenili notranji oazi. Izberite dve ali tri večje sobne rastline ali več manjših in jih razporedite po želenih mestih.