Robert Kranjec pred novo življenjsko prelomnico

Gradnja nove hiše je življenjski projekt, ki zahteva veliko časa, energije in nenazadnje neštetih usklajevanj z različnimi podizvajalci. Veliko skrbi in prepogosto tudi nepotrebne slabe volje nastane predvsem zaradi zelo pogoste napake – da si že od začetka ne zamislimo pravih partnerjev, ki nam bodo pomagali uresničiti svoje sanje.

Robert Kranjec: sanjska hiša s pravimi partnerji

Tudi Robert Kranjec je bil še pred meseci pred podobno preizkušnjo. Vendar si je že na začetku postavil pomemben cilj, da bo izbiral zaupanja vredne partnerje, ki mu bodo omogočili uresničitev sanj o idealni hiši, v kateri bo lahko v miru zapisal novo poglavje v svojem zasebnem življenju. Prav tako je izdelavo enega ključih elementov hiše zaupal družbi Blišč, ki se lahko pohvali s certifikatom JUB Akademije in že 14 let strankam vgrajuje kakovostne JUBIZOL fasadne sisteme.

Zakaj je fasadni sistem tako pomemben? Nekdanji smučarski as se še kako zaveda, da je izbira pravih materialov pomembna naložba za prihodnost. Vgradnja fasade je izjemno kompleksna in zahteva veliko znanja vseh, ki sodelujejo pri njej. Poleg zaščite objekta pred vremenskimi vplivi, čemur seveda pri vgradnji fasade sledi tudi Robert, je pri izbiri fasade dobro upoštevati izjemno pomembne energijske izračune. Prihranki pri pravilni vgradnji kakovostne toplotne izolacije so lahko izjemno visoki, saj dosežejo tudi do 40 odstotkov prihranka pri energiji. Pozimi tako v dobro izolirani hiši ne bo nikakršnih toplotnih izgub, poleti pa objekta ne bo treba dodatno hladiti.

''JUBIZOL fasadni sistem sem izbral zato, da bi s svojo družino živel v bolj zdravem bivalnem okolju, saj zaključni sloj poleg vodoodbojnosti zagotavlja tudi samočistilne lastnosti ter nespremenjen videz fasade na daljši rok," svojo odločitev pojasni Robert, ki stavi na trajnost materialov materialov JUBIZOL fasadnega sistema. ''Zaključni sloj mora bivalni hiši nuditi kakovostno in učinkovito funkcionalno zaščito, objekt pa mora trajno kljubovati vplivom iz okolja.''

Tako kot pri športni opremi so tudi pri gradnji ali obnovi hiše ključnega pomena prav materiali. Prav zato je zaupal nasvetom strokovnjakov, ki so mu zasnovali fasadni sistem, prilagojen konstrukciji hiše in tudi okolju, v katero je postavljena.

Naložba v vgradnjo fasadnega sistema JUBIZOL je sinonim za učinkovito in dolgotrajno zaščito objekta, hkrati pa uporabnikom zagotavlja odlične bivalne pogoje skozi vse leto. Kranjec v tem vidi tudi dobro naložbo za bolj brezskrbno življenje: "Zagotovo je naložba v fasadni sistem moja investicija za prihodnost - hiša je več vredna, vzdrževanja pa 15 let praktično ni. Fasadni sistem JUBIZOL zato vsem, ki se odločate za gradnjo nove ali pa prenovo obstoječe hiše, toplo priporočam.''

Barvo fasade so izbrali skupaj – odločili so se za svetel ton, ki hiši poda eleganten videz. Vsi skupaj se že veselijo novega začetka v domu, ki že zdaj obeta veliko lepih trenutkov.

Zakaj je dobra izolacija tako pomembna? Dobra toplotna izolacija fasade znižuje stroške gospodinjstev za ogrevanje v zimskem in hlajenje v poletnem času, povečuje udobje bivanja ter pripomore k trajnostnemu razvoju okolja.

gospodinjstev za ogrevanje v zimskem in hlajenje v poletnem času, ter pripomore k trajnostnemu razvoju okolja. Naložba v fasadni sistem zahteva tako kakovostne materiale kot strokovno izvedbo vgradnje.

Smo eden od redkih ponudnikov fasadnega sistema, za katerega vse vitalne dele proizvajamo sami. Tako zagotavljamo visoko kakovost in optimalno kombinacijo materialov v sistemih zaščite fasad, ki jo potrjujejo kupci v več kot 15 državah Evrope.

JUB-ovi strokovnjaki so vam na voljo z nasveti pri izbiri sistema in komponent pa tudi strukturi in barvi fasade.

Zakaj izbrati fasado Jubizol?

Jamstvo: minimalno 15-letno jamstvo na vse fasadne sisteme JUBIZOL, na izbrane sisteme JUBIZOL Microair, Strong in Preimum pa celo 25-letno jamstvo.

Finančni prihranek: z vgradnjo fasadnega sistema JUBIZOL in zadostno debelino fasadne izolacije boste lahko zmanjšali porabo energije za ogrevanje do 40 odstotkov.

Odlični bivalni pogoji: fasadni sistem JUBIZOL izpolnjuje zahteve po zadostni in učinkoviti toplotni izolaciji in zagotavlja odlične bivalne pogoje. Z vsemi komponentami sistema JUBIZOL zagotavljamo visoko raven ekološke osveščenosti.

Vrhunski estetski videz: fasadni sistemi JUBIZOL omogočajo izbor velikega števila odtenkov in najvišjo obstojnost ter s tem vrhunski estetski videz stavbe.

Izdelano v Sloveniji: fasadni sistem JUBIZOL je v celoti izdelan v Sloveniji in tudi vse komponente, vključno z izolacijo, so proizvedene lokalno.

S fasadnimi sistemi JUBIZOL so v podjetju JUB razvili sistemske rešitve, ki imajo poleg zaščitne in izolacijske tudi estetsko funkcijo in so usklajene z arhitekturnimi, podnebnimi in energetskimi zahtevami. Poleg zunanjega videza fasade, ki ga določajo barve, struktura, oblika in materiali, sta pomembni tudi njena funkcionalnost in trajnost. Fasadni sistemi JUBIZOL zagotavljajo oboje, kar potrjuje zaupanje tisočih končnih uporabnikov.