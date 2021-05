Prihodnost je v samooskrbi z električno energijo

Sončna energija predstavlja tisti obnovljivi vir energije, ki dolgoročno obeta velik potencial za proizvodnjo elektrike. Bolj intenzivno se jo v ta namen uporablja zadnja leta, ko smo vse bolj ozaveščeni o vplivu človeških dejanj na okolje. Sončna energija namreč nima škodljivega vpliva na okolje.

Sončna energija predstavlja tisti obnovljivi vir energije, ki dolgoročno obeta velik potencial za proizvodnjo elektrike. Bolj intenzivno se jo v ta namen uporablja zadnja leta, ko smo vse bolj ozaveščeni o vplivu človeških dejanj na okolje. Sončna energija pri proizvodnji elektrike namreč nima škodljivega vpliva na okolje.

Samooskrba z električno energijo je dostopnejša kot kadarkoli do zdaj in je dolgoročno eden najučinkovitejših načinov zagotavljanja električne energije. Naložba v sončno elektrarno poleg energetske samooskrbe omogoča prihranke pri plačevanju stroškov elektrike in hkrati s proizvajanjem čiste energije prispeva k varovanju okolja. V tem prispevku vam bomo predstavili vse prednosti, ki jih prinaša naložba v domačo sončno elektrarno.

Energetska neodvisnost za vsakogar

Domača sončna elektrarna prinaša s seboj privilegij energetske neodvisnosti, saj z lastno električno energijo niste odvisni od cen energije na trgu, ob tem pa vam je električna energija tudi vedno na voljo. Tudi takrat, kadar sonce ni dovolj močno za proizvodnjo električne energije, ki jo v danem trenutku potrebujete. V takem primeru električno energijo namreč dobite iz električnega omrežja.

GEN-I je prvi ponudnik električne energije pri nas, ki je odjemalcem poleg dobave elektrike iz omrežja omogočil tudi postavitev lastne, domače sončne elektrarne za samooskrbo z električno energijo.

V , kar pomeni, da je vanjo vključeno čisto vse, kar vključuje postavitev domače mikro sončne elektrarne: od svetovanja glede moči elektrarne, ki je odvisna od potreb posameznika oz. skupnosti, izmer na objektu, pridobitve subvencij za financiranje elektrarne, ureditve dokumentacije za gradnjo in kasnejšo priključitev na omrežje do montaže ter kasnejšega vzdrževanja in zavarovanja za primere morebitnih poškodb. GEN-I Sonce zagotavljajo najvišjo mogočo raven kakovosti njihovih storitev in okoljske ozaveščenosti, na kateri temelji celotno delovanje družbe. Za vas izbirajo sestavne dele najvišje kakovosti, vam omogočajo lastne vire financiranja ter zagotavljajo svetovanje in izvedbo najboljših strokovnjakov. Z njimi lahko uresničite naložbo v brezskrbno prihodnost in pripeljete trajnostno energijo sonca tudi v svojo hišo.

Njihovi strokovnjaki, ki so poskrbeli za postavitev že več kot 2.100 sončnih elektrarn za samooskrbo, vas strokovno vodijo vse od vašega razmišljanja o drugačnem viru elektrike za lastno uporabo do izvedbe in zadovoljstva ob prvih kilovatnih urah elektrike, proizvedenih na domači strehi.

Odločite se za lastno električno energijo, ki med proizvodnjo ne povzroča izpustov CO2.

Prispevajte k zmanjševanju CO 2

Ena največjih prednosti je prav gotovo skrb za ohranjanje čiste narave. Vedno bolj so očitne negativne posledice onesnaževanja okolja in hkrati se vse bolj zavedamo, da bomo le vsi skupaj lahko ukrepali proti podnebnim spremembam, ki smo jim priča. Zato toliko bolj poudarjamo pomembnost pridelave energije iz obnovljivih virov.

Uporaba električne energije za lastne potrebe iz obnovljivih virov je eden najboljših načinov, da kot posamezniki prispevamo k boju proti podnebnim spremembam. S prehodom na samooskrbo z električno energijo in njeno rabo iz obnovljivega vira, sonca, smo okoljsko koristni in s svojim zgledom pripevamo k trajnostnemu razvoju družbe.

GEN-I Sonce je prav sonce energija prihodnosti. Tehnologije za pridobivanje sončne energije se razvijajo izjemno hitro, enako pa velja za napredek v recikliranju sestavnih delov sončnih elektrarn, ki jih je že danes mogoče reciklirati od 90 do 95 odstotkov. Zaje prav sonce energija prihodnosti. Tehnologije za pridobivanje sončne energije se razvijajo izjemno hitro, enako pa velja za napredek v recikliranju sestavnih delov sončnih elektrarn, ki jih je že danes mogoče reciklirati od 90 do 95 odstotkov. GEN-I Sonce že danes s članstvom v shemi ravnanja z električno in elektronsko opremo skrbi, da bodo deli vaše elektrarne po koncu njenega delovanja tudi ustrezno reciklirani. Odločitev za samooskrbo s sončno elektrarno je tudi odločitev za čistejši planet in lepšo, zeleno prihodnost vseh prihodnjih generacij.

Zmanjšajte mesečno položnico in proizvajajte prihranke

Sončna elektrarna na domači strehi finančno ni tako nedosegljiva, kot se morda zdi na prvi pogled. Veste, da jo lahko financirate že z mesečnim obrokom, ki je podoben vašemu trenutnemu strošku za elektriko?

Z namestitvijo domače sončne elektrarne se zmanjšajo mesečni stroški za elektriko za do kar 75 odstotkov. Če pridelate dovolj električne energije za svoje potrebe, boste namreč plačevali le dajatve in prispevke, ki jih vsem uporabnikom električne energije, ne glede na njen izvor, zaračunava država. S sončno elektrarno na strehi svoje hiše postanete neodvisni od cen električne energije, saj jo za lastne potrebe proizvajate sami.





Pri GEN-I Sonce izberete brezobrestno financiranje s 7-letnim odplačilom ali



Z naložbo v domačo sončno elektrarno pridobite tudi nepovratno finančno spodbudo Eko sklada. Ob odločitvi za sončno elektrarno GEN-I Sonce vam na predvideno finančno spodbudo Eko sklada ni treba čakati do konca gradnje naprave. Celoten znesek vam takoj upoštevajo v ponudbenem znesku, kar pomeni, da so vaši mesečni obroki za odplačilo elektrarne takoj znižani za vrednost nepovratnih sredstev. Z razliko, ki nastane na vaši položnici, lahko ob izbiri ustreznega načina financiranja svoje naložbe odplačujete sončno elektrarno. Tako možnost ponujajo pri GEN-I Sonce, kjer so že pred leti razvili edinstven model financiranja sončnih elektrarn.Pri GEN-I Sonce izbereteali 15-letno kreditiranje svoje naložbe in takoj začnete proizvajati čisto elektriko – in še prihranke. Obročno odplačevanje uredite kar neposredno pri GEN-I Sonce, zanj vam ni treba obiskati banke.Z naložbo v domačo sončno elektrarno pridobite tudi. Ob odločitvi za sončno elektrarno GEN-I Sonce vam na predvideno finančno spodbudo Eko sklada ni treba čakati do konca gradnje naprave. Celoten znesek vam takoj upoštevajo v ponudbenem znesku, kar pomeni, da so vaši mesečni obroki za odplačilo elektrarne takoj znižani za vrednost nepovratnih sredstev.

Naložba v lastno sončno elektrarno dolgoročno koristi vaši denarnici. Pričakovana življenjska doba sončne elektrarne je 30 let, kar pomeni 30 samooskrbnih let. Po odplačilu začetne investicije, ki predvidoma traja od deset do petnajst let, boste lahko naslednjih 15 let prihranke, ustvarjene na račun lastne proizvodnje elektrike, usmerjali v svoje prostočasne aktivnosti.

Investirajte v sončno elektrarno in zmanjšajte stroške za električno energijo.

Montažo sončne elektrarne prepustite strokovnjakom

Strokovnjaki pri GEN-I Sonce uredijo vse potrebno, od svetovanja pa do postavitve sončne elektrarne. Po strokovnem ogledu in izmeri vašega objekta z naprednimi tehnologijami pripravijo ponudbo in predlagajo najboljše možnosti financiranja. Nato za vas pripravijo projektno dokumentacijo, pridobijo soglasja, uredijo vse glede nepovratnih sredstev. Končni rezultat je vaše zadovoljstvo ob montaži sončne elektrarne. Ta je po navadi končana v enem samem dnevu in z minimalnimi gradbenimi deli. Dejstvo, da gradnja naprave ne predstavlja večjih posegov v okolico, je pomembno zlasti za tiste, ki se za samooskrbo odločate po dokončanju gradnje ali nakupu hiše.

GEN-I Sonce sledi najvišjim standardom kakovosti tudi pri izbiri sestavnih delov sončnih elektrarn. Izbirate lahko med komponentami različnih priznanih proizvajalcev, vsaka končna elektrarna pa je sestavljena po meri. Na vašo željo vam pomagajo tudi do toplotne črpalke in polnilne postaje za e-vozilo.

Po potrebi poskrbijo za dolgoročno vzdrževanje vaše sončne elektrarne, tako da boste vi lahko popolnoma brez skrbi: sistem bo okvare avtomatsko sporočil izvajalcu, ki jih bo odpravil v najkrajšem mogočem času.

Napravo, ki vam bo služila 30 let, je pametno zavarovati. V okviru celostne storitve tudi to uredijo za vas.

Sončna elektrarna je zagotovo naložba, ki se obrestuje.

Stopite na pot zelene preobrazbe tudi vi

Samooskrba z električno energijo postaja vse pomembnejši del našega vsakdana. Globalno segrevanje močno trka na naša vrata in vsak posameznik lahko že sam nekaj prispeva k zmanjševanju vnosa nevarnih snovi v ozračje. Prihodnost je vsekakor v sončni energiji.

Lastna sončna elektrarna vam zagotavlja brezskrbno rabo električne energije. Ker je življenjska doba sončnih elektrarn dobrih trideset let, pa je naložba vanjo tudi naložba za vaše potomce. Z njo boste ustregli okolju; ob izbiri ponudnika, ki vas bo brezskrbno vodil od zasnove vaše naprave do njene gradnje in kasnejšega vzdrževanja, pa boste ustregli tudi sebi.

Kot aktivni promotorji zelene preobrazbe so v GEN-I Sonce izjemno ponosni, da se število ljudi, ki se odločijo za lastne obnovljive vire energije, hitro povečuje.