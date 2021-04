Okolju prijazni ometi za fasade: eden izolira, drugi izsušuje

K načelom trajnostne gradnje, ki temelji na čim manjšem vplivu stavb na okolje, sodi tudi izbira sodobnih, okolju prijaznih materialov za fasade. Z uporabo trajnostnih načinov gradnje in uporabo pravih materialov lahko izboljšamo energetsko učinkovitost stavbe ter tako prispevamo k manjši energetski obremenjenosti okolja, poleg tega pa je trajnostna stavba tudi uporabniku prijazna, saj omogoča zdravo bivanje in je dolgoročno funkcionalna.

Trajnostne zgradbe z manjšo porabo vode, energije ali naravnih virov zmanjšujejo ali odpravljajo negativne vplive na okolje, na katerega pa vplivajo pozitivno z ustvarjanjem lastne energije ali povečanjem biotske raznovrstnosti – na primer s sončno elektrarno na strehi ali z zeleno streho.

Toplotno-izolacijski omet, ki je prepusten za difuzijsko vlago

Ekološki materiali za omet stavbe omogočajo zdravo bivalno okolje in visoko bivalno ugodje, poleg vsega pa morajo biti tudi učinkoviti. Fasada mora zaščititi stavbo pred vsemi vplivi iz okolja, vodo, vlago, temperaturnimi ekstremi ... Brez temeljite zatesnitve in izolacije ni rezultata, vendar pa fasade iz stiroporja in stirodurja za seboj potegnejo negativne učinke.

Naravna ventilacija zidov namreč ni mogoča, zato se pokaže potreba po vsiljeni ventilaciji, kar pa predstavlja velik dodaten strošek. Zato je bolje načrtovati difuzijsko prepustno fasado, torej takšno, ki prepušča prehod vodne pare, da ne pride do kondenza, pojava gnitja ali plesni. Želja po udobnih bivanjskih razmerah, ki ne zahtevajo stalnega vzdrževanja stavbe, vedno več lastnikov vodi v izbiro ometa za fasade, ki omogoča ventilacijo.

100-odstotno naravni material z zelo dolgo življenjsko dobo

Pluta je v gradbeništvu že dolgo znana kot toplotno-izolacijski material. Arheološka izkopavanja so pokazala, da so Stari Rimljani že pred dva tisoč leti uporabljali pluto kot toplotno-izolacijski gradbeni material. Kot sestavina izolacijskih ometov za fasade ima toliko izjemnih lastnosti, da se vsi drugi izolativni materiali z njo zelo težko kosajo. Je okolju prijazen in vsestransko uporaben material, ki deluje kot toplotni izolator, omogoča izsuševanje stavb, primerna je za zunanje in notranje zidne površine ter deluje tudi protihrupno.

Pridobivajo jo iz skorje hrasta plutovca. Luščenje skorje se izvaja ročno vsakih 12 do 14 let, kar je za drevo popolnoma neškodljivo, življenjska doba teh dreves je več stoletij. V času življenja enega drevesa se torej izmenja več generacij delavcev za luščenje skorje.

Čudežna dobrina narave

Življenjska doba ometov iz plute je 100 let in več. Pluto uporabljamo v obliki plošč ali drobljenca. Za izdelavo fasad z učinkovito termoizolacijo so na voljo tudi že pripravljeni gradbeni materiali Diasen in omet Diathonite Deumix+ za izsuševanje vlažnih zidov.

V celotni verigi, od pridobivanja bazičnih surovin do predelave, vgradnje in možnosti reciklaže, proizvodi Diasen izpolnjujejo zahteve trajnostne gradnje. Tudi ostali uporabljeni materiali v ometih Diasen so dolgotrajni, naravno odporni in ne izgubljajo svojih specifičnih lastnosti.

Mešanica drobirja iz plute in ostalih povsem naravnih materialov vsebuje 80 odstotkov zraka. Materiali so žilavi, elastični, nudijo zelo dobro zvočno in toplotno zaščito ter obenem zelo dobro prepustnost za zračno paro. Imajo naravno odpornost proti bakterijam in termitom. Materiali v ometih Diasen so negorljivi, torej primerni za protipožarno gradnjo.

Aktiven izolacijski omet

Diathonite Thermactive.037 je aktiven izolacijski omet za fasade na bazi plute, ki zagotavlja zaščito pred vremenskimi spremembami med letom in ves čas aktivno uravnava vlago. Uporabljamo ga za izvedbo osnovnega sloja na fasadi.

Deluje kot odličen izolacijski material: Poleti varuje pred vročino, pozimi pa pred izgubo toplote.

Deluje kot higrometrična pljuča: Absorbira in izničuje paro, s čimer prepreči nastajanje vlage in kondenza. Njegova sestava omogoča učinkovit prehod difuzijske vlage.

Nudi zelo dobro zvočno izolacijo, nevtralen je za statično naelektritev in ne privlači prašnih delcev.

Po zaslugi naravne zaščite je odporen na termite in žuželke.

Brez stirodurja, stiropora, steklene volne.

Razred gorljivosti: A1.

Vrednost toplotne prevodnosti Številka 037 v imenu Diathonite Thermactive.037 se nanaša na vrednost toplotne prevodnosti (lambda). Pomembna je za določitev indeksa toplotne izolacije in podatka o tem, v kolikšni meri je naše okolje zaščiteno pred mrazom in toploto. Nižja vrednost lambda pomeni večjo izolacijsko zmogljivost izdelka. Lambda vrednosti 0,037 W/mK je ena najnižjih, ko govorimo o ometih.

Omet za izsuševanje zidov in zmanjšanje toplotnih izgub

Diathonite Deumix+ je zelo lahek material za izdelavo ometa z makroporozno strukturo, ki omogoča intenzivno razvlaževanje zidov in istočasno preprečuje nastajanje solitra.

Vsebuje drobljenec iz plute (granulacija od 0 do 3 milimetre), naravno apno NHL 5, glino in posebne dodatke, ki pospešujejo prehajanje vlage skozi makroporozno strukturo ometa in omogočajo nemoteno izhlapevanje vode oziroma izsuševanje zidov. Poleg učinkovitega izsuševanja Diathonite Deumix omet zagotavlja tudi zelo dobro toplotno izolacijo. Je edini omet za izsuševanje, ki obenem izboljša tudi toplotnoizolacijsko zaščito zidov in s tem zmanjša stroške ogrevanja.

Zadostuje že dvocentimetrski nanos.

Primeren za zunanjo in notranjo uporabo.

Razred gorljivosti: A1

Zaradi edinstvenih značilnosti naravnih sestavin razvlaževalni sistem Diathonite Deumix+ lahko reši marsikatero težavo, povezano s kapilarno vlago v zidu. Omogoča hitro odstranjevanje hlapov ter ščiti sistem in zidove pred poškodbami, ki jih povzroča soliter. Izboljšuje kakovost zraka v bivalnih prostorih, odpravlja zatohlost, zmanjšuje pojav alergij in ostalih bolezni dihal, zaradi bakteriostatičnih lastnosti preprečuje nastanek plesni. Je nepogrešljiv za kvalitetno restavriranje starih zgradb oziroma kulturne stavbne dediščine.

Sanacija plesni s stensko barvo

Vlažni zidovi povzročajo številne težave. Zatohel vonj zaradi vlage in plesni zelo poslabša kakovost bivalnega okolja in lahko povzroči nastanek bolezni dihal. Razpadanje zidov zmanjšuje tržno vrednost nepremičnine, vlaga uničuje tudi pohištvo, inventar in opremo v prostoru. Najpogostejši vzroki za povečano vlažnost zidov so kapilarna vlaga v zidovih zaradi neustrezne ali poškodovane izolacije, zamakanje skozi podzemne dele zidov in kondenzacija vlage v prostoru.

C.W.C. Stop Condense je zidna barva za sanacijo plesni na zidovih.

Zidna barva za termično izboljšavo zidnih površin onemogoča kondenzacijo vlage in posledično tudi nastanek sive plesni na zidovih.

Premaz bele barve na osnovi lateksa s posebnimi minerali termoizolacijskih lastnosti ohranja površino toplo in s tem izniči vpliv toplotnega mostu. Na površinah, premazanih s C.W.C. Stop Condense, se formira za približno pet stopinj Celzija višja temperatura kot na površinah brez tega premaza. Zato na tako ogretih površinah ne nastaja kondenzacija niti v prostorih z zelo visoko vlago v zraku (do 90 odstotkov ), kot so na primer kopalnice, pralnice, sušilnice za perilo itd.

Popolnoma naravna.

Zelo enostavna za nanašanje – naredi sam.

Prekrivna.

Ekonomična rešitev.

Lahko se prebarva z zidnimi barvami na vodni osnovi.

Izboljšuje higienske pogoje bivanja.