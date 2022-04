Ogrevanje prihodnosti: vedno več Slovencev prisega na ta način ogrevanja

Ob dolgi življenjski dobi, minimalnem vzdrževanju in nizki porabi gre za naložbo, ki se hitro povrne. Gre za neposreden način ogrevanja, ki je skoraj brez izgub, primeren za vsakogar, tudi za najzahtevnejše. S kombinacijo IR-panelov in fotovoltaike pa postanemo praktično samooskrbni.

V videu in nadaljevanju prispevka vam razkrivamo, kako nastajajo IR-paneli in vse, kar morate vedeti o nakupu IR-panelov ter ogrevanju prihodnosti, ki ga v veliki meri uporabljamo že danes.

Že več kot deset tisoč gospodinjstev

V Sloveniji se z IR-paneli ogreva že več kot deset tisoč gospodinjstev. Razlogov za to je ogromno. "Gre za preprosto tehnologijo z dolgo življenjsko dobo, garancijo in preprostim vzdrževanjem. Začetna investicija je v primerjavi z drugimi viri nizka, okoli 2,5-krat nižja od preostalih sistemov ogrevanja, sama uporaba pa pokaže, da gre za stroškovno učinkovit način ogrevanja. V primerjavi s kurilnim oljem so lahko prihranki tudi 50-odstotni. V časih, ko se številni energenti dražijo, bo razlika postala še bolj očitna, cena elektrike na daljše obdobje namreč raste počasneje kot drugi energenti," uvodoma pove direktor podjetja Ekosen Aleš Babič.

Direktor podjetja Ekosen Aleš Babič. Foto: Ana Kovač

Ker je na trgu vedno več ponudnikov IR-panelov, trend jasno zelo raste. Ponudba je večja, v tem pogledu velja biti pri nakupu previden ter se odločiti za podjetje, ki ima tradicijo, se s tem ukvarja profesionalno in ima dobro bonitetno oceno. Takšno podjetje se tudi primerno odzove, če se pojavijo nevšečnosti in okvare. Izredno velika konkurenčna prednost podjetja Ekosen je, da imajo za izdelavo IR-panelov svojo lastno proizvodnjo.

"Pri izbiri pravega ponudnika IR-panelov vsekakor pomaga dejavnik lastne proizvodnje, podatek, ali ima izbrani ponudnik IR-panelov lastno proizvodnjo. To mu ne nazadnje omogoča spremljanje vseh faz razvoja IR-panela, od začetka do konca. V Ekosenu imamo lastno proizvodnjo IR-panelov, zaradi tega tudi lahko jamčimo, da je vsak material v panelih kakovosten, da so vzdržljivi, z dolgo življenjsko dobo, varni in da so barvani s kakovostno bravo. IR-paneli gredo pri nastajanju skozi več različnih faz. Najprej se naredi sama pločevina, okovje, panel, potem grelno telo, v katerem je grelna žica. Znotraj je tudi aluminij. Sledita izolacija, ki je iz kamene volne, in barvanje z visokokakovostno barvo. Sledijo pakiranje IR-panelov v škatle, skladiščenje in dostava do strank, montaža," razloži direktor podjetja Ekosen.

Barvanje IR-panela Ekosen v lastni proizvodnji. Foto: Ana Kovač

Nadgrajen in posodobljen panel

Med različnimi IR-paneli v ponudbi podjetja Ekosen je najbolj prodajan IR-panel ONE IDEAL, posodobljen in kakovostno nadgrajen panel. "Omenjen IR-panel smo močno izboljšali in ima celo 15 let garancije. Prednost tega panela je, da ima zelo nizko temperaturo na sami površini. Paneli premorejo okoli 850 vatov na kvadratni meter površine panela, s čimer nižamo temperaturo na sami površini, ki je nekje med 80 in 85 stopinjami. Zaradi večje površine so izgube manjše, ker ne gre toliko toplote v samo globino materiala ali pa v zgornjo površino. S tem dodatno privarčujemo. Učinek je boljši, toplota v prostoru se hitreje razprši, življenjska doba panela je zaradi nižje temperature daljša. Prednosti so vidne tudi pri sami montaži. Omenjeni IR-panel je tudi veliko bolj varen od preostalih primerljivih na trgu, večina toplote gre naprej, ker je z alufolijo pokrit po vsem delu, ne samo po določenih delih. Vizualno so ti IR-paneli zelo dodelani. IR-panel je mat barve, zaradi česar ima tudi večjo emisivnost. Za zahtevnejše kupce lahko sicer izdelamo panele različnih dizajnov. V prvi vrsti je tu IR-panel Mirror, panel v izvedbi ogledala, pa IR-panel kot tabla piši-briši. Stranka lahko pošlje tudi poljubno sliko, na osnovi katere izdelamo IR-panele. Potem so na voljo tudi stekleni paneli za kopalnice, diskus paneli za strope, industrijski paneli za tovarne. Imamo lastno proizvodnjo in posledično lahko uresničimo marsikatero željo, kar zadeva dizajn panelov. Vsekakor je pomemben tudi vizualni del, navsezadnje bomo IR-panele v svojem domu gledali naslednjih 30, 40 let. Dobro je, da je IR-panel tudi lep, na voljo so številni dizajni," pove Aleš Babič.

IR-paneli Ekosen so lahko tudi kot slika; lastna proizvodnja IR-panelov omogoča, da vam lahko natisnejo katerikoli motiv na IR-panel. Foto: Ana Kovač

Nasveti pred nakupom

Trend IR-ogrevanja zelo raste. Pojavlja se vedno več podjetij, ki se ukvarjajo s tem. "Težava nastopi, ko ljudje IR-panele kupujejo na pamet in prek spleta, kar je postala prava modna muha. Nujno je, da si preverjeni strokovnjak ogleda objekt in da se na podlagi tega naredi natančen predhodni izračun. Izberite kakovostnega ponudnika, saj lahko napačna montaža in največkrat premajhna grelna moč IR-panela privedeta do prevelikih porab elektrike, napačne nastavitve gretja, napačnega vklapljanja in izklapljanja. Dobro je, da se strokovnjak oglasi na domu, da se izračunajo toplotne izgube objekta. Na podlagi tega se potem lahko določi pravilna moč IR-panela," svetuje Aleš Babič.

Aplikacija in varčna barva

V Ekosenu so zvezi s tem razvili aplikacijo, ki točno izračunava, kakšna moč panela je potrebna za vsak prostor posebej.

IR Sun WiFi regulator in IR SUN mobilna aplikacija - Ekosen. Foto: Ana Kovač

"Ker smo na terenu opazili določene težave s klasičnimi termostati, ki niso ravno primerni za IR-ogrevanje, smo razvili lasten regulator, ki vsebuje pameten logaritem. Ta izračunava, kakšno moč mora imeti posamezen IR-panel. Zaradi tega se končna poraba zmanjša še za do 20 odstotkov, odvisno od objekta, višine stropov. Regulator je mogoče upravljati prek povezave Wi-Fi, prek telefona, prednost je tudi ta, da se vidi poraba za vsako posamezno sobo posebej. Na podlagi tega se tudi lažje rešuje potencialne previsoke porabe in ukrepa v smeri rešitve. Če je dovolj moči v prostoru, paneli v povprečju delujejo štiri ure na dan. V povprečju IR-paneli oktobra delujejo okoli dve uri na dan, novembra okoli šest ur, decembra in januarja okoli šest ur. In največji prihranki se pri IR-panelih ustvarijo ravno v prehodnem obdobju," razloži Aleš Babič.

IR Sun WiFi regulator vaš IR-ogrevalni sistem spremeni v najbolj natančen, odziven in udoben način ogrevanja. Pomaga pri optimizaciji uporabe in prihrani energijo. Regulator ogrevanja IR Sun WiFi postavlja nove standarde IR-ogrevanja pri podjetju Ekosen. Foto: Ana Kovač

Za dodatne prihranke so pri Ekosenu razvili še posebno energetsko varčno barvo ThermoSun. "Ta nazaj v prostor odbija toploto, stena je posledično toplejša, učinek IR-panelov je hitrejši, zrak se hitreje segreva. Ta barva je najprimernejša za objekte, ki so vlažni, kjer so stene preveč hladne. Kdor želi preveriti učinek barve ThermoSun, lahko to stori v našem salonu. Hitro se občuti razlika med omenjeno in klasično barvo. Zaradi toplejše stene se tudi vlaga odstrani iz prostora," omeni Aleš Babič.

THERMOSUN energetsko varčna barva podjetja Ekosen je razvita na podlagi inovacije vesoljske agencije NASA. Ta barva vam omogoča dodatno znižanje stroškov ogrevanja. Foto: Ana Kovač

IR-panele najdemo povsod

Panele pri Ekosenu vgrajujejo v vse objekte, naj gre za novogradnje, bloke, starejše gradnje, vikende, zdravstvene domove, šole, vrtce. Ni ga objekta, ki ga ni mogoče opremiti z IR-paneli. "Tudi v lokalih je to mogoče storiti. Razvili smo na primer IR-panel, ki se ga namesti pod mizo, poraba je petkrat manjša kot pri klasičnih grelcih na terasah. Za sto ur delovanja se odšteje tri evre. To je naš nov produkt, imenuje se Sunlife Table in gotovo bo zaznamoval prihodnost," pove direktor podjetja Ekosen.

Kot pravi Aleš Babič, se stranke najpogosteje odločajo za panele, montirane na stropu, veliko se jih namesti v kopalnici, velikokrat so paneli kar v vlogi ogledala, veliko zanimanja je tudi za steklene panele. "V otroških sobah, spalnicah je največkrat panel nameščen kot slika, v tem primeru lahko določene dekorativne slike natisnemo neposredno na panel. V kuhinji ali dnevnem prostoru je priljubljen tudi panel v obliki table piši-briši. Zdaj razvijamo tudi panel, ki bo hkrati luč in ki je povsem nova stvar na trgu," napoveduje Aleš Babič.

Z direktorjem podjetja Ekosen smo spregovorili tudi o t. i. nejevernih Tomažih. Kaj je po njegovem mnenju torej tisto, kar potencialne kupce še odvrača od nakupa njihovih produktov? Kaj so najpogostejša vprašanja in pomisleki, strahovi potencialnih uporabnikov? Kaj jim odgovarja? "Da, še vedno se pojavljajo nekateri dvomi glede uporabe samih IR-panelov. Na primer strah, da se IR-paneli premalo segrejejo. Premalo se segrejejo le, če imajo premalo moči. To se zgodi, če stranka kupuje panele brez potrebnih informacij, potrebnega izračuna moči. Hitro se lahko zgodi, da je na določenem mestu prevroče. Če ima IR-panel dovolj moči, se ga ne sme 'čutiti'. Nekatere je tudi strah drage elektrike, a dejstvo je, da cene elektrike rastejo najpočasneje skozi daljše časovno obdobje. Ogromno je dejavnikov, ki govorijo v prid IR-ogrevanju," odgovori Aleš Babič.

Enostavna montaža IR-panela podjetja Ekosen na strop.

Prihranki v primerjavi s preostalimi načini ogrevanja

Ko so IR-paneli nameščeni kakovostno in ustrezno, omogočajo precejšne prihranke v primerjavi s preostalimi načini ogrevanja na trgu.

"V primerjavi z drugimi ponudniki IR-ogrevanja naše stranke prihranijo okoli 20 odstotkov. Razlog je v večji površini našega novega panela, z večjim sevalnim kotom, ki posledično hitreje segreje prostor. Življenjska doba IR-panelov je zelo dolga, vzdrževanje ni potrebno, tudi zato, ker so naši IR-paneli zares kakovostni. Dodatno se da prihraniti z našo regulacijo IR Sun – tudi do 20 odstotkov v primerjavi s klasičnimi termostati, saj je mogoče vedno določiti pravilno moč IR-panela. Ob tem velja omeniti, da smo stranki tudi po nakupu na voljo z odgovori, kje je mogoče z ustrezno umestitvijo IR-panelov dodatno prihraniti," pove direktor podjetja Ekosen.

Kaj pa dodatne primerjave s preostalimi viri ogrevanja? "Z IR-paneli prihranimo okoli 50 odstotkov v primerjavi s kurilnim oljem, v primerjavi s plinom in peleti okoli 20 odstotkov. Drugim energentom raste cena, v prid elektriki gre predvsem dejstvo, da jo država lahko proizvaja sama. Elektriko ne nazadnje lahko proizvede vsak posameznik, in ko govorimo o elektriki, smo manj odvisni od drugih držav kot pri preostalih virih ogrevanja," odgovarja Aleš Babič.

Osnovna barva IR-panelov Ekosen je bela. Lahko pa na vsak posamičen IR-panel natisnemo nalepko s poljubnim motivom.

Smiselna souporaba fotovoltaike in IR-panelov

Posebej je smiselna souporaba fotovoltaike in IR-panelov. Z uporabo fotovoltaike in IR-panelov lahko postanemo samooskrbni. Za primerjavo – investicija v IR-panele in fotovoltaiko na eni ter v toplotno črpalko na drugi strani je približno enaka. A življenjska doba prve možnosti je daljša, vzdrževanja praktično ni, prav tako ne zamenjave nadomestnih delov. To je velika prednost IR-panelov, s katerimi se lahko v tem pogledu za od 30 do 40 let pozabi na vse skrbi.

"IR-paneli so najboljši sistem za glavni način ogrevanja, sploh v kombinaciji s fotovoltaiko, sončno elektrarno, s katere se pridobiva elektrika in s katero se pokrije sam strošek ogrevanja z IR-paneli. Investicija je približno enaka, kot če bi kupil samo en grelni sistem toplotne črpalke. Za hišo kvadrature okoli 130 kvadratnih metrov je predvidena investicija v IR-panele in fotovoltaiko približno 12 tisoč evrov. Paneli stanejo od 4.000 do 5.000 evrov, fotovoltaika pa od 6.000 do 7.000 evrov. Dodatna prednost IR-panelov je, da pri njihovi uporabi ne potrebujemo kotlovnice oziroma za to namenjenega prostora, ki je praviloma velik slabih deset kvadratnih metrov. Prihranki na ta način, sploh pri novogradnjah, lahko sežejo tudi do 15 tisoč evrov," pove Aleš Babič.

Celovita rešitev

Pri Ekosenu torej ponujajo celovito rešitev, od začetnega ogleda objekta, energetskega izračuna, na podlagi katerega izračunajo potrebno moč panela, do končne montaže, ki jo izvedejo njihovi usposobljeni montažerji. "Gotovo je prihodnost v IR-ogrevanju, ker gre za zdrav in varčen način ogrevanja, ki bo na voljo čez daljše časovno obdobje. Investicija je majhna, vzdrževanja ni nobenega … Ogromno je prednosti, ki govorijo v prid temu, da bi lahko v prihodnosti IR-paneli zamenjati klasični sistem ogrevanja," sklene Aleš Babič.

V fotogaleriji preverite, kako nastajajo IR-paneli:

