Nova kopalnica v samo 14 dneh z Merkurjem

Kopalnica je eden tistih prostorov v vsakem domu, ki ga pravzaprav najpogosteje uporabljamo in brez katerega resnično ne gre, pa je to vseeno tudi prostor, ki je redko deležen prenove. Za razliko od drugih sob v kopalnici težje zamenjamo samo posamezne elemente, navadno se lotimo prenove celostno, kar pa ni mačji kašelj. Pa vendar je lahko tudi to nadvse prijetno opravilo, če se le nanj dobro pripravimo in izberemo zaupanja vrednega izvajalca.

Prenova kopalnice lahko na prvi pogled deluje strašljivo, saj zajema vse od menjave ploščic oziroma ureditve sten pa do sanitarne keramike, kopalniškega pohištva in celo inštalacij. Celostna prenova vsekakor ni samo površinsko opravilo, ki ne bi dvignilo nekaj prahu, a je lahko ob dobri predpripravi in preudarni izbiri izvajalca popolnoma brezskrbna.

Rečeno storjeno: prenova kopalnice v 14 dneh Odločite se za prenovo kopalnice z Merkurjem in se izognite nepotrebnim zapletom pri prenovi. Merkurjevi mojstri bodo poskrbeli, da bo končni videz vaše kopalnice prav takšen, kot ste si ga zamislili. Vsa dela bodo zaključili v dveh tednih od dogovorjenega datuma izvedbe prenove kopalnice. V Merkurju lahko stranke pričakujejo celostno obravnavo: načrtovanje in svetovanje,

3D izris kopalnice,

koordinirana in vodena prenova vaše kopalnice,

jamstvo ter

ugoden nakup izdelkov.

Foto: Shutterstock

Zastavite si proračun

Preden se lotite organizacije obnove kopalnice ali izbire materialov in pohištva, najprej določite zgornjo mejo sredstev, ki ste jih pripravljeni porabiti za prenovo. Da boste predvidene stroške lažje razdelili po posameznih elementih prenove, se pred tem tudi posvetujete s strokovnjakom ali si oglejte cene na trgu. Tako boste hitro videli, koliko denarja potrebujete, če želite slediti svojim željam oziroma kaj lahko dobite za vaš denar.

Ideje za popolno prenovo

Oblikovanje proračuna je proces, ki se ga morate lotiti hkrati z iskanjem idej za stilsko ureditev vaše nove kopalnice. Danes je iskanje navdiha precej enostavno, saj je splet poln čudovitih idej. Vse, kar morate storiti, je, da si shranite slike kopalnic ali posameznih elementov. V Merkurju imajo na voljo široko ponudbo ploščic, kopalniškega pohištva, kabin in kadi za tuširanje, pip, sanitarne keramike, kopalniških dodatkov in kopalniških inštalacij. Zagotovo boste v njihovi ponudbi našli tudi nekaj po vašem okusu.

Preverite nove trend kopalnic. Poiščite idejo za stilsko prenovo vaše kopalnice po vašem okusu. V Merkurju lahko izbirate med vrhunskimi blagovnimi znamkami.

Foto: Shutterstock

Ne pozabite na udobje

Ob izbiri stila vaše nove kopalnice imejte v mislih tudi udobje in uporabnost. Upoštevajte, komu bo kopalnica namenjena, torej tudi številu vaših družinskih članov, ter vaše skupne stilske preference. Dobro razmislite o tem, kakšne ploščice so vam všeč, barva, oblika lijaka, dizajn kadi, pip in celo o kopalniških dodatkih, ob katerih vam zasijejo oči. Začnite izbirati elemente, ki so vam všeč in bodite ob tem vse čas pozorni, da se bodo med seboj dobro ujeli.

Poskrbite, da se bo nova kopalnica ujela s preostalim delom vašega doma. To bo še kako pomembno, če se boste kadarkoli kasneje odločili za prodajo vašega stanovanja ali hiše. Kupci si bodo želeli, da je oblikovno cel dom zasnovan enotno.

Danes so vse pogostejše tako imenovane moderne zasnove kopalnic, ki jih prepoznamo po eleganci, čistih linijah, steklenih tuš kabinah, samostoječih kadeh, preprosti osvetlitvi in ogledalih brez okvirjev. Barvna paleta takšnih kopalnic je navadno bela oziroma nevtralna z nekaj črnimi elementi. Močnejše barve so navadno zastopane le preko dodatkov.

Foto: Shutterstock

Tradicionalna kopalnica sloni na udobju, njeno brezčasnost pa odražajo svetleče površine in kakovostni materiali. Čeprav so zanjo značilni nevtralni toni barv, bogatejši videz prinašajo odtenki modre, sive in rjave. Bodite drzni in sledite svojim željam pri izbiri kopalnice. Na voljo je neskončno stilov in idej, zato izberite sebi najbližjega.

Rezervirajte svoj termin za posvet z Merkurjevim svetovalcem. Prenovite kopalnico po svojih željah, brez skrbi in v le 14 dneh. Rečeno — storjeno z Merkurjem.

Naročite se na 3D izris kopalnice

Preden se odpravite izbirati ploščice, kad ter drugo kopalniško keramiko in pohištvo, natančno izmerite vse dimenzije vaše kopalnice. V izris si označite tudi napeljavo. Že preko spleta lahko preverite dimenzije standardnih kopalniških kosov, s pomočjo katerih boste lahko ocenili, kaj vse bi se prostorsko gledano podalo v vašo kopalnico ter čemu se boste morali odpovedati.

Foto: Shutterstock

Tako pripravljeni se lahko naročite na 3D izris kopalnice, ki ga svojim strankam ponujajo v Merkurju. Njihovi strokovnjaki bodo posebej za vas, skladno z merami, ki jih boste prinesli, ter vašimi željami in proračunom, pripravili 3D izris vaše nove prenovljene kopalnice. Ob izrisu vam bodo svetovali in skupaj z vami izbrali opremo.

Ob koncu izrisa boste prejeli tudi oceno stroškov za vse materiale in inštalacije. Skladno z dogovorom bodo posebej za vas zagotovili tudi zanesljive in profesionalne izvajalce ter poskrbeli za organizacijo prenove vaše kopalnice v le 14 dneh.