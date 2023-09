Jesensko obdobje nas po navadi pozdravi s hladnejšimi in krajšimi dnevi, ki jih običajno preživljamo v zaprtih prostorih. Raziskave kažejo, da v njih preživimo kar 90 odstotkov svojega časa. Ravno zaradi tega je izjemno pomembno, da poskrbimo za ustrezno in kakovostno osvetlitev. Ob tem je treba poudariti, da samo eno okno velikokrat ne zadostuje, ampak je treba izbrati ustrezno kombinacijo več strešnih oken.

Kakovostna osvetlitev prostora je povezana s količino dnevne svetlobe, ki pride vanj skozi okna, enakomerno osvetljenostjo, osončenostjo in senčenjem. Od nje so odvisni naše počutje, učinkovitost opravljanja vsakodnevnih opravil, osredotočenost pri delu in učenju ter preživljanje prostega časa in počitka. Prav tako imamo v Sloveniji pravilnik za osvetlitev stanovanj in stanovanjskih stavb, ki določa, da morajo biti bivalni prostori osvetljeni z 20 odstotki okenskih odprtin glede na tlorisno površino. Tako je ob načrtovanju novega doma ali prenovi starega nujen tudi načrt naravne osvetljenosti prostorov. Izkoristite naravno svetlobo in svež zrak ter spoznajte deset korakov do energijsko učinkovite mansarde.

Foto: VELUX Slovenija

Strešno okno prepušča več dnevne svetlobe

Pri pripravi načrta naravne osvetljenosti prostorov lahko velikokrat kar hitro ugotovimo, da eno okno ne bo zadostovalo. Poleg kvadrature oken je treba biti pozoren tudi na zunanje ovire in vplive, kot so bližina okoliških stavb, dreves ali nadstreškov, ki lahko prav tako omejijo vpad svetlobe v prostor. Več dnevne svetlobe, prostorno notranjost, čudovite razglede, ob tem pa tudi vrhunsko estetskost prinašajo različne kombinacije in sestavi strešnih oken VELUX. Strešno okno namreč prepušča dvakrat več naravne svetlobe v primerjavi z vertikalnim oknom enake velikosti, medtem ko okno na ravni strehi osvetli prostor do trikrat bolje v primerjavi s fasadnim oknom.

Kombinacija oken odvisna od namembnosti prostora

Foto: VELUX Slovenija

Postavitev in kombinacija oken sta sicer odvisni od namembnosti prostora in vprašanja, kaj želimo z njimi doseči. Na voljo je široka paleta različnih kombinacij, med katerimi se lahko odločamo – od Dvojčka VELUX, dveh strešnih oken, ki sta postavljeni drugo ob drugem, do VELUX DUO, nove inovativne rešitve, ki ustvarja vtis, kot da sta okni združeni v eno, saj med njima ni špirovca. Ta kombinacija je idealna za spalnice, medtem ko je za velike prostore primernejši Trojček VELUX, ki zagotavlja edinstven panoramski razgled na zunanjo okolico. Na voljo je tudi kombinacija treh strešnih oken v enem okvirju. V dnevnih sobah se še posebej odlično obnese Četvorček VELUX, impresivna kombinacija štirih oken, ki daje mogočen občutek odprtosti in svetlosti prostora. Na voljo pa so tudi strešni balkoni in izhodi na teraso.

Kako se zaščititi pred zunanjim hrupom?

15 odstotkov Slovencev je izpostavljenih hrupu, kar seveda vodi v težave s spanjem in posledično zbranostjo. Ob načrtovanju naravne osvetljenosti prostora ne smemo pozabiti na to, da je treba ustvariti mirnejšo notranjost in preprečiti vstop zunanjega hrupa, ki ga največkrat povzročajo promet ali vremenski pojavi. Tako je izjemnega pomena, da izberemo tudi ustrezna senčila, ki poleg tega, da izboljšajo izolativnost oken, poskrbijo za nadzor svetlobe, ki vstopi skozi okna. Priporočljivo je, da senčila dobro zatemnijo prostor in tako omogočajo miren spanec tudi podnevi, kar je še posebej koristno v otroških sobah, kadar počivajo naši najmlajši.

Ugodna priložnost – prejmite senčilo za en evro

Foto: VELUX Slovenija

Zdaj imate odlično priložnost za nadgradnjo z enega strešnega okna na dve, tri ali več strešnih oken. Poleg tega, da se čas namestitve ne bo bistveno podaljšal, se bo pa močno povečala dnevna svetloba v prostoru in odprl pogled v nebo, imate zdaj idealno priložnost, da izkoristite ugodno jesensko akcijsko. Pri nakupu vsaj treh strešnih oken VELUX za poševno streho skupaj z izdelki za vgradnjo in zunanjim senčenjem (npr. zunanje mrežasto senčilo, zunanja roleta SOFT, zunanja roleta ALU) boste lahko od vključno 3. 10. do vključno 12. 11. 2023 kupili ročno upravljano senčilo Siesta (DKL) v želeni barvi za samo en evro ter v dimenziji in številu, ki ustrezajo kupljenim strešnim oknom. Več o jesenski akciji preberite na naslednji povezavi: www.velux.si/akcija.