Marelična Apricote dream – barva leta 2024

Se spomnite disket, prvih mobilnikov, ogromnih škatel, ki so bile prvi računalniki? Pa tega, s kakšnimi avtomobili smo se vozili v 80., 90. letih? Se spomnite, kdaj ste nazadnje jedli domačo babičino marmelado? Oh, ti lepi spomini ... Nostalgija je bila tako močna, da je zarisala zgodbo JUB-ove Barve leta 2024 . Ta nas spomni na marelično obarvane interierje in prav takšne fasade. Z odtenkom Apricot dream 370C se spominjamo preteklosti, a strmimo k najnovejšim trendom, ki marelično nianso znova postavljajo na sam vrh med barvami.

Včasih je bila izjemno popularna tako v modni industriji kot v interierju in na fasadah. Od tu tudi zgodba, ki jo narekuje Apricote dream – Barva leta 2024. Z njo se spominjamo preteklosti, ko je čas počasneje tekel. Spominjamo se časov, ko smo manj trošili, a kupovali kvalitetnejše produkte. Želimo si pričarati vzdušje iz časov, ko je bilo življenje bolj umirjeno. In marelična je idealna za to …

Je topla, privlačna in pomirjujoča barva, zato jo velikokrat povezujemo z mirom in harmonijo. Ima pomirjujoč vpliv na telo in duha, zato je odlična v ambientih za sprostitev in meditacijo. Simbolizira ljubezen, naklonjenost in toplino, s svojo mehkobo in nežnostjo pa spominja na otroško nedolžnost. V prostoru ustvarja pozitivno energijo in pomaga odstranjevati negativne občutke. Idealna je za majhne, temne sobe ali sobe, obrnjene proti severu, saj jih z bledo marelične barvo na steni lahko oživimo in jim dodamo pridih sonca skozi vse leto.

Svežina, toplina in mehkoba v vseh svojih različicah

Marelično lahko z lahkoto kombiniramo s številnimi drugimi odtenki in s tem v prostor vpletamo različna čustva oz. občutke. Kombinacija marelice s toplim pastelnim odtenkom ali skoraj belimi niansami denimo ustvarja mehko in pomirjujoče okolje ter je enostavna tako za oči kot za delo. Če želite barvo marelice vključiti v obstoječ prostor, nudijo sobe z rjavim, bež in kremnim podtonom – dobro izhodišče za ustvarjanje svežega in brezčasnega ambienta.

Kontrast, globina in domačnost

Apricote dream s črnimi detajli ustvarja oster barvni kontrast. Ponuja drsečo lestvico svetlega in temnega, popularna pa je predvsem v interierjih, kjer prevladuje japandi slog. Črni elementi in dodatki pritegnejo poglede, medtem ko svetle površine v barvi marelice dodajo mehkobo. Za ustvarjanje kontrasta v prostoru pa lahko marelični odtenek kombiniramo tudi z modro ali zeleno. Ta kombinacija je idealna za iskanje pravega kontrasta temno-svetlo in dodajanje globine v prostoru.

V sodobnih interierjih so izredno popularni sivi odtenki, vendar pa lahko sivo-bela shema deluje preveč industrijsko in hladno, zato potrebuje nekaj, da jo oživi. Odtenek Apricot dream je idealna kombinacija k različnim sivim tonom, saj otopli in zmehča monoton prostor, hkrati pa mu vdihne občutek domačnosti.

Če torej povzamemo … je marelična barva vsestranska. S svojo nežno podobo omehča še najbolj grobe, ostre linije in ustvarja pečat. Tako močan, da piše zgodovino in narekuje nostalgijo. Z njo se bomo v JUB-u spominjali vsega lepega, kar nam je pustila preteklost. Obenem pa bomo z njo ustvarjali nove zgodbe in stare umetnine ohranjali v njihovih modernejših različicah.

