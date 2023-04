Kakšna je v resnici idealna temperatura doma?

Idealna temperatura v domu je vedno aktualna tema, o kateri beseda teče v vseh letnih časih. V zimskih mesecih si želimo, da bi bilo toplo in udobno, medtem ko v poletnih mesecih iščemo olajšanje pred vročino. Pa vendar obstaja veliko mnenj o tem, kakšna je resnično idealna temperatura doma. Mnenj je skoraj toliko, kot je ljudi. V zadnjem času na te debate vpliva tudi energetska kriza. Kakšna temperatura je torej priporočljiva, primerna za zdravje, udobje in varčnost? Prihaja poletje in z njim vse višje temperature. Kako si zagotoviti podnebje po svoji meri ?

Idealna temperatura doma je odvisna od številnih dejavnikov, vključno s podnebjem, starostjo, spolom in seveda posameznikovimi preferencami. Različni viri po svetu navajajo zelo različne številke, od 18 do 30 °C. V Veliki Britaniji na primer priporočajo 18 °C, medtem ko se v Namibiji ljudem zdi udobno že pri 30 °C. Višje temperature veljajo za idealne torej v državah s toplejšim, celo tropskim podnebjem, kot sta Indija in Brazilija, medtem ko so nižje temperature zaželene v državah, kot so Kanada, Norveška, Švedska in Finska, oziroma v državah s polarnim podnebjem.

Foto: Atlas trading d.o.o.

Svetovna zdravstvena organizacija priporoča, da se temperatura doma giblje med 18 in 24 °C, vendar pa je treba upoštevati individualne preference in druge dejavnike. Do ustrezne temperature v kateremkoli letnem času vam lahko pomaga kakovostna klimatska naprava.

Blagovna znamka Gree je v svetu klimatskih naprav številka ena. Je največji in najmočnejši specializirani proizvajalec klimatskih naprav na svetu in ima kar 500 milijonov zadovoljnih uporabnikov.

Očitna razlika med moškimi in ženskami

Izrazita je tudi razlika med idealno temperaturo moških in žensk. Študije so pokazale, da se vzrok skriva v povezavi med prebavo in toploto. Za ženske je značilen počasnejši metabolizem, ki tako proizvaja manj toplote kot pri moških, zato številne pripadnice ženskega spola pogosteje zebe in imajo v svojem domu raje višje temperature.

Foto: Atlas trading d.o.o.

Kako pa je s hišnimi ljubljenčki?

Idealna temperatura je ključna tudi za dobro počutje hišnih ljubljenčkov. In kakšna naj bo? Različnim hišnim ljubljenčkom ustrezajo različne temperature, zato je pomembno upoštevati njihove specifične potrebe, ki se lahko razlikujejo tako glede na živalsko vrsto kot tudi pasmo. V vsakem delu leta lahko svojemu hišnemu ljubljenčku in sebi zagotovite ustrezno temperaturo s klimatsko napravo Gree.

Psom je ponavadi najbolj udobno pri temperaturi med 18 in 23 °C, čeprav lahko nekatere pasme bolje prenašajo tudi višje ali nižje temperature. Drugače pa je pri mačkah, ki so občutljive na visoke temperature, zato je zanje najbolje, da se temperatura v prostoru giblje med 20 in 23 °C.

Morski prašički potrebujejo stabilno temperaturo okoli 20 °C, saj so občutljivi na prevelike temperaturne spremembe, na katere so poleg prepiha občutljive tudi papige. Te se najbolje počutijo pri temperaturi okoli 21 °C, vsekakor pa zanje temperatura ne sme pasti pod 10 °C ali se povzpeti nad 30 °C.

Temperaturne preference kuščarjev se razlikujejo glede na vrsto. Gekoni se na primer počutijo udobno pri temperaturah med 25 in 28 °C, medtem ko so za nekatere vrste agam potrebne višje temperature. Te seveda lahko zagotavljate s terarijem, a če radi žival vzamete tudi v naročje, bodite pozorni tudi na temperaturo svojega doma.

Foto: Atlas trading d.o.o.

Kako doseči idealno temperaturo?

Danes imamo na voljo sodobne in kakovostne klimatske naprave, ki nam omogočajo enostavno regulacijo temperature v naših domovih. Poleg hlajenja lahko klimatske naprave prostor v hladnejših mesecih ali ob slabem vremenu tudi ogrevajo. Z natančno regulacijo temperature prostora lahko ustvarimo prijetno in udobno podnebje po svoji meri, ki ustreza našim potrebam ter celo potrebam naših hišnih ljubljenčkov.

Klimatske naprave so danes tudi vse bolj energetsko učinkovite, kar pomeni, da ne izboljšujejo le kakovosti našega življenja, ampak tudi znižujejo stroške ogrevanja in hlajenja našega doma. Takšne so klimatske naprave Gree.

Foto: Atlas trading d.o.o.

Kako izbrati pravo klimatsko napravo?

Če se odločate za nakup klimatske naprave, je tukaj nekaj nasvetov, na kaj morate biti pozorni pri izbiri.

Nakup opravite pred sezono in se s tem izognite čakalnim vrstam za montažo.

Pozorni bodite na energetski razred, ki zagotavlja učinkovitost naprave, manjšo porabo energije in tako nižje stroške za elektriko. S tem prav tako pripomorete tudi k skrbi za okolje.

Kot izpiha naj bo širši, saj je tako bolj učinkovit, zračni tok ima večji doseg in tako hitreje ustvari natanko takšno temperaturo vašega doma, kot si jo želite.

Garancija odraža kakovost, traja naj vsaj sedem let.

Klima naj vsebuje generator ionov, ki skrbi, da se v vašem prostoru uniči skoraj vse škodljive delce, kot so alergeni, virusi, bakterije, cigaretni dim, pršice, neprijetne vonjave. Te filter uniči in jih s kondenzom odstrani iz naprave.

Naprava naj ima nadzor wi-fi – to je zelo priročno, če želite ogreti oziroma ohladiti dom, še preden pridete domov, na primer vključite napravo na daljavo, ko se vozite iz službe ali z dopusta.

Čeprav prihaja poletje, imejte ob nakupu klime v mislih vse leto. S klimo se lahko namreč tudi učinkovito ogrevate tako v prehodnem kot tudi zimskem obdobju – naj bo torej taka, da deluje tudi pri zunanji temperaturi do –30 °C. To omogočajo le visokokakovostne klimatske naprave z 2-stopenjskim kompresorjem, ki omogoča širše območje delovanja (–30 °C do +54 °C)

Klimo vam naj montira le pooblaščeni serviser, ki ima veliko izkušenj. Strokovna montaža je namreč največje zagotovilo za zanesljivo delovanje naprave.

Izberite klimatsko napravo prefinjenega videza. Postala bo namreč del vašega doma, zato naj bo takšna, da bo ustrezala vašemu slogu.

Foto: Atlas trading d.o.o.

Klimatska naprava, ki ima vse, kar potrebujete

Ne glede na vaše želje o ustrezni temperaturi v vašem domu. Klimatske naprave Gree jih zagotovo lahko izpolnijo. Še več, njihove naprave se lahko pohvalijo z vsem, kar je pri klimatskih napravah pomembno:

najvišji energetski razred A+++,

širok kot razpiha,

generator ionov,

nadzor wi-fi,

do sedem let garancije in

prefinjen videz.

V Sloveniji blagovno znamko Gree zastopa podjetje Atlas Trading, ki vam je na voljo tudi za brezplačno svetovanje. Z veseljem odgovorijo na vaša vprašanja v zvezi z različnimi modeli naprav ter vam svetujejo, katera je najprimernejša za vaš dom. Ponujajo tudi strokovno montažo z lastno ekipo usposobljenih in izkušenih servisnih tehnikov.

Najbolj priljubljeni modeli klimatskih naprav Gree

GREE SOYAL

Gree Soyal Foto: Atlas trading d.o.o. Klimatska naprava Gree Soyal je ekstravagantna in futuristična različica, kakršne še ni bilo. Poleg spremenjenega videza se naprava ponaša z lastnostmi, ki jih prejšnji modeli ne premorejo. Zaradi senzorja človeške prisotnosti lahko klimatska naprava pametno in samodejno nadzoruje smer pretoka zraka v skladu s pričakovanji uporabnika.

Ta klimatska naprava ima samočistilno funkcijo izmenjevalnika za notranje naprave, izjemno visok energetski razred za hlajenje in gretje (A+++) ter tiho delovanje (do 19 dB (A)).

GREE AMBER NORDIC

Gree Amber Nordic Foto: Atlas trading d.o.o. Klimatska naprava Amber Nordic ima eleganten dizajn, vrhunsko zmogljivost in široko paleto funkcij. Odlikujeta jo visok razred energetske učinkovitosti A+++ in zelo kakovostno delovanje v ekstremnih pogojih. Opremljena je s sedemstopenjskim načinom ventilatorja, ki omogoča zelo natančen nadzor pretoka zraka za zagotavljanje popolnega udobja v prostoru.

Za maksimalno udobje uporabe med drugim poskrbi funkcija hkratnega pihanja zraka navpično in vodoravno.

GREE FAIRY

Gree Fairy Foto: Atlas trading d.o.o. Nova različica Fairy je naprava, ki se od drugih razlikuje po svoji edinstveni zasnovi. Eleganten videz, stilsko dovršeno ohišje in zaobljeni vogali zaznamujejo napravo, popolno za namestitev v vsakem sodobno urejenem prostoru.

Med njenimi lastnostmi sta tudi delovanje znotraj širokega okvira zunanjih temperatur in visoka učinkovitost pri gretju. Fairy je popolna izbira za uporabnike, ki cenijo kakovost in sodobno oblikovanje klimatskih naprav.

