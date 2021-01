Kako zagotoviti ugodno bivalno klimo

Oglasno sporočilo

V hladnejših dneh je kakovosten ogrevalni sistem izjemnega pomena. Obenem je nujno zagotoviti načine, ki v toplih prostorih nenehoma ohranjajo zrak svež in blagodejen. Za ugodno bivalno klimo je zato ravno tako kot ogrevanje pomembno redno prezračevanje prostorov. Z rednim prezračevanjem namreč preprečujemo visoko koncentracijo škodljivih delcev in plinov, ki lahko slabijo naše zdravje in počutje.

Kako obenem zagotoviti zadostno prezračenost prostorov in optimalne toplotne izkoristke ogrevalnih sistemov? Kdaj se priporoča uporaba vlažilnikov ali sušilnikov zraka? Spoznajte tri najpogostejše stanovanjske zagate, ki lahko vplivajo na ugodno bivalno klimo v domovih.

Kako topel zrak kroži po prostoru

Hladen zrak je gostejši in težji od toplega, zato se ob vstopu v prostor najprej spušča proti tlom. Topel zrak, na katerega vplivajo vodna para v izdihanem zraku, kuhanje, kopanje, pranje in sušenje perila, pa po zgornji polovici prostora postopoma odhaja na prosto.

Prezračevanje je tako, še posebej v hladnejših mesecih, nujno za optimalno kroženje zraka v prostoru, saj na ta način nenehno zagotavljamo zadostno količino kisika za eno osebo, kar je 3,6 m3 zraka na uro. Glede na to, da različne raziskave trdijo, da v zaprtih prostorih preživimo skoraj 22 ur na dan, lahko že v štirih minutah zračenja nekajkrat dnevno zagotovimo ustrezno količino svežega zraka na osebo in uspešno očistimo zrak ter odpravimo morebitne neprijetne vonjave.

Kako ob prezračevanju zagotoviti optimalne izkoristke ogrevalnih sistemov

Vsak dom ima svoje "hladne točke" - okenska stekla, spodnji in zgornji vogali prostorov in posamezni betonski deli sten, kjer zrak ne kroži. Na teh mestih je zrak zaradi toplotnih izgub hladnejši. Mnogi zato stavijo na sodobna okna, ki izjemno dobro tesnijo. Tako preprečujejo morebitne toplotne izgube, vendar se ravno zaradi izjemne utesnitve lahko zvišuje tudi relativna zračna vlažnost v prostoru. V primeru pomanjkanja lokalnih rekuperatorjev ali sistemov za lokalno prezračevanje zrak namreč ne more vsrkati vse vlage in jo lahko v obliki kapljic izloči na površini. Tovrstne kritične točke v prostorih so tako lahko tudi ob izjemni utesnitvi občutljive na plesen.

Strokovnjaki notranjega ogrevanja v mesecih, ko se vsi zadržujemo v zaprtih prostorih, priporočajo nakup najrazličnejših vlažilnikov zraka, ki zagotavljajo nenehno optimalno od 50- do 60-odstotno vlažnost v prostoru.

Poleg izbora ustreznih ogrevalnih sistemov, ki nagovarjajo izzive sprotnega odstranjevanja čezmerne vlage v prostorih, je nujno tudi prezračevanje in odvajanje izrabljenega zraka, smiselna pa je tudi uporaba sušilnikov oziroma razvlaževalnikov zraka. Razvlaževalniki zraka delujejo tako, da iz okolice nase vežejo vodo in tako nenehoma hladijo zrak. Obstaja več vrst razvlaževalnikov: parni, ultrazvočni in hlapilni, mogoča pa je tudi uporaba ionizatorjev.

Zakaj v zimskih mesecih velja staviti na vlažilnike zraka

V prostorih, ki niso ustrezno prezračeni, lahko nastane suh zrak. Ta lahko izsuši našo kožo, oči in sluznico dihal. Oči hitro postanejo rdeče, na trenutke pa se lahko pojavi tudi zamegljen vid. Strokovnjaki notranjega ogrevanja tako v mesecih, ko se vsi zadržujemo v zaprtih prostorih, priporočajo nakup najrazličnejših vlažilnikov zraka, ki zagotavljajo nenehno optimalno od 50- do 60-odstotno vlažnost v prostoru. Na izbiro imamo različne vrste vlažilnikov - hlapilne, ultrazvočne in parne, ki se razlikujejo po tem, na kakšen način v prostore dovajajo vlago. Obenem je pri nakupu pomembno upoštevati njihovo moč delovanja, zmogljivost vlaženja, glasnost in čas delovanja z enim polnjenjem rezervoarja.

